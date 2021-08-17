"Почему мы раньше сюда не приезжали?": в Ессентуках забил "Хрустальный ИсточникЪ"

Если вы никогда не были в городе-курорте Ессентуки, то многое потеряли. Минеральная вода, целебный горный воздух, живописная природа, потрясающая местная кухня — перечислять можно долго. И уже четвёртый год, как к списку местных достопримечательностей добавилось уникальное событие — кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ".

Российские и зарубежные отдыхающие специально покупают путёвки, чтобы попасть на этот праздник. По самой длинной Красной дорожке в Ессентуках, которая занесена в Книгу рекордов России, уже прошли сотни звёзд отечественного кинематографа и даже мировые легенды экрана Катрин Денёв и Пьер Ришар. В этом году пришлось обойтись без западных артистов и уменьшить длину Красной дорожки согласно предписаний Роспотребнадзора, но фестиваль при этом сохранил яркость и событийность.

Свои впечатления корреспонденту Pravda.Ru рассказал президент кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

— Фестиваль закончился, подвели итоги и, наверное, вздохнули с облегчением?

— Сейчас у меня двоякое чувство: радостно от того, что, несмотря на адские преграды, фестиваль случился, а грустно оттого, что восемь дней пролетели как одно мгновение. Вспоминаю глаза счастливых зрителей и артистов на Красной дорожке, на встречах и творческих вечерах, каждый прожил яркую фестивальную жизнь в одном из красивейших городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Хочется искренне поблагодарить всех, кто полюбил наш фестиваль, моих коллег-артистов за веру в него. Многие из них отменили съёмки и гастроли, кто-то даже перенёс свой отдых и прилетел на Северный Кавказ поддержать фестиваль.

Спасибо нашим зрителям, которые массово посетили церемонию открытия, кинопоказы, музей, вернисаж-пленэр, Театр-парк, детские сеансы, — все мероприятия получили щедрую поддержку. Скажу честно, праздник не случился бы без зрителей. Для нас очень ценно, что к фестивалю проявляют интерес и курортники, и сами ессентучане.

Это значит, что народ тоже поверил в фестиваль и Ессентуки становятся уже настоящей столицей кино.

— Многие российские фестивали в этом году отменили. У Вас была стопроцентная уверенность, что он состоится?

— Вы не представляете, как я волновался и нервничал, мне об этом даже не хочется уже вспоминать, настолько всё было сложно. Если говорить о помощи, то фестиваль этого года — заслуга губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Поддержали нас и правительство края, и глава администрации города Ессентуки Александр Некристов. Для них такой масштабный фестиваль — огромная ответственность и напряжение. Понимаю, что неожиданно свалился им на головы, что пришлось им сдвигать привычные графики, всю неделю вести контроль за безопасностью людей.

Очень боялся, что всё может в один миг отмениться. Время нынче непростое. Напряжение во мне самом из-за беспокойства за фестиваль постоянно росло. Уверенность, что всё будет хорошо, пришла откуда совсем не ждал.

Перед открытием фестиваля я поехал на вокзал встречать легендарную звезду Татьяну Пилецкую, которая ехала к нам одна из Санкт-Петербурга. Представил, что сейчас откроется дверь и выйдет уставшая, бледная, взволнованная актриса. А с поезда сошла элегантная, подтянутая, улыбающаяся Татьяна Львовна, при макияже, в красивом наряде, с таким сиянием в глазах, что любая молодая актриса могла бы ей позавидовать. А ей ведь 93 года! И тогда меня отпустило. Я подумал: "Ты не имеешь права в чём-то сомневаться, раз такие люди красивые едут на фестиваль и дарят ему частицу своего сердца". Татьяна Пилецкая — стала для меня своеобразным ангелом-хранителем.

— По каким критериям отбирали фильмы в конкурсную программу?

— Фестивалей в стране более двухсот, и я рад этому, считаю, что кинофорумы должны быть в каждом городе. В каждом! Конкурсная программа у фестивалей разная: православных фильмов, документальных, комедийных и т. д. Наш — популярных жанров. Он объединяет все существующие, у нас можно посмотреть и комедии, и драму, и экшн, и романтическое кино, и фэнтези. Мы старались выбирать новые картины. Я просил программного директора фестиваля Инну Васильеву, чтобы это были, по возможности, премьеры. Хотел, чтобы уважаемое жюри смотрело фестивальные ленты впервые именно у нас, и мы этого добились. К сожалению, мы не успели в этом году отобрать документальное кино, авторское, короткие метры. Зато появился интересный проект "Кинокампус. Дети". Под руководством взрослых режиссёров, актёров, сценаристов дети снимали и сами снимались в этом кино. У начинающих кинолюбителей снимались даже звёзды — Лариса Лужина, Наталья Громушкина, Дмитрий Орлов, даже глава города Ессентуков.

— Звёзды охотно дают согласие приехать на фестиваль?

— По-разному бывает. Фестиваль за четыре года уже обрёл популярность в звёздной среде, потому, если позволяет рабочий график, отдельные артисты едут с удовольствием. Некоторые немного обижаются, что не всегда можем позвать их повторно. А кто впервые попал — потом долго рассказывают коллегам о нашем гостеприимстве.

Владимир Хотиненко — председатель жюри, впервые побывал в Ессентуках и остался чрезвычайно доволен. Он на пресс-конференции сказал, что здесь у нас живут какие-то другие, особенные по душевности люди. Народная артистка России Лариса Лужина тоже впервые приехала и получила заряд бодрости. После знакомства с Ессентуками артисты, все как один, недоумевают: "Почему мы раньше сюда не приезжали?" Но отдельных звёзд бывает нереально заполучить на фестиваль. Поэтому, я счастлив, что вопреки огромной своей занятости, приехал Виктор Сухоруков с премьерным спектаклем, около двух часов он отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции, искрил обаянием и талантом. Рената Литвинова вела церемонию открытия, привезла к нам последний свой фильм, встречалась с представителями СМИ, была доступной и откровенной. Фёдор Добронравов устроил зрителям потрясающий творческий вечер и тоже дал большую пресс-конференцию, согласился вести церемонию закрытия и был великолепен в этой роли.

Трудно было "заполучить" Татьяну Васильеву, Клару Новикову, Ларису Удовиченко, которых зритель обожает, но и они нашли возможность посетить кинофестиваль.

На Красной дорожке народ был так рад увидеть наших звёзд! Виктора Сухорукова и Федора Добронравова от восторга обступили и долго не отпускали. Всем хотелось с ними сфотографироваться, пообщаться, взять автограф. Артисты даже немного испугались. Город скромный, а реакция ессентучан оказалась бурной. Гостей не оставляли без внимания ни на минуту. Появление любимых артистов стало настоящим подарком и для местных жителей, и для отдыхающих. И буквально каждый момент был заснят нашими фотокорреспондентами. Мне нравятся люди, преданные своей профессии, по этим снимкам наши потомки будут изучать современный Кавказ. И это мы его создаём. Работа журналистов на фестивале тоже потрясающая. Отразили все события — это тоже уже история.

— Пару слов о Вашей команде, кого в ней больше: профессионалов или друзей?

— У нас одна из лучших фестивальных команд. Я горжусь её составом: в ней специалисты из Москвы и Ставрополья. Все — мегапрофессионалы. Привлекаем к работе мы и молодых ребят-волонтёров, которые набираются опыта и становятся преданными друзьями фестиваля. Я уверен, что друг сделает гораздо больше, чем просто коллега. Друг будет рядом даже, когда кажется, что сил не осталось. Однажды, в какой-то момент я понял, что сильно устал, что не в состоянии решить какую-то проблему, и тогда я ощутил невероятную поддержку команды. Уже несколько раз я признавался, что быть руководителем для меня — непросто, потому, что приходится бывать и жёстким, порой бескомпромиссным. Гораздо проще и интереснее для меня — играть на сцене, сниматься в кино.

Я помню первый фестиваль, это было восемь дней напряжённой работы, сплошной недосып, проблемы какие-то постоянные, но когда я сыграл перед ессентучанами спектакль "На высоких каблуках", был счастлив все два часа на сцене и много часов после; профессия — для меня смысл жизни. Я — артист! Быть руководителем — ответственно, иногда сдают силы и нервы. Для этого нужны друзья, которые понимают и поддерживают. Они меня, а я их — ценим по результату. А результат нашей совместной работы налицо. Фестиваль жив и многим нравится.

— Программа у вас действительно обширная. Кроме постоянных, традиционных программ, много новинок. Впервые в рамках фестиваля работала выставка-пленэр "Волнующий Мир", пели московские солисты оперу в ночи… Верите, что эти проекты будут иметь продолжение?

— Не просто верю, а сделаю вс возможное, чтобы фестиваль пополнялся новыми интересными мероприятиями, которые найдут отклик не только среди кавказских, но и среди российских ценителей искусств. Когда мы объявили об открытии вернисажа, нас поддержали около 30 художников со всей страны. Им нужна была площадка, нужен был ценитель. Мы им это дали, а они нам подарили радость соприкосновения со своим талантом. Научный сотрудник Кисловодского историко-краеведческого музея "Крепость" Гочияева Рахима Калмуковна, совершила невероятный человеческий подвиг. Она собрала уникальных специалистов! Многие художники Ставрополья являются представителями старинных кавказских династий, но не имеют возможности часто показывать широким массам своё мастерство. На выставке, в числе многих уникальных творцов, были представлены работы члена Союза художников России, заслуженного художника Карачаево-Черкесии Казбека Темирбулатова. Он — основоположник гончарного искусства края. Когда японские керамисты приехали в мастерскую Казбека, они были поражены его техникой. Кавказ богат на редкие таланты. И мы зовём их к нам.

Художественное и народное творчество продвигать особенно трудно и пока не будет им оказана поддержка на государственном уровне, художникам Кавказа выжить будет непросто. Фестиваль решил помогать, чем можем.

— Значит, Вы не согласны с афоризмом: "Художник должен быть голодным"… И чем подобные акции помогут?

— Художник должен быть "голодным" для творческих идей, а решать их проблемы надо сообща. В больших, столичных городах творческому человеку выжить легче, а как быть тем, кто живёт в маленьких городах? У нас не так часто проходят выставки, галереи, аукционы искусств, но есть покровители талантов. Мы их вместе привлекаем. В отеле "Родина" хозяйка развешивает картины художников, чтобы кто-то из посетителей присмотрел и приобрёл что-то для себя. Сама она часть работ уже приобрела.

Вы спрашиваете, чем подобная акция может помочь? У "Хрустального Источника" одна из составляющих задач — социальность. У меня много друзей на Кавказе — образованных, преданных, щедрых, я пригласил их на вернисаж для того, чтобы они поддержали художников, чтобы наши творцы почувствовали интерес к своему творчеству. Для меня эта акция важна также, как и кино. Уверен, что на следующий год к нам приедут мастера из Иркутска, Екатеринбурга, Владивостока, других городов России, а может и из-за рубежа. Всем добро пожаловать! В рамках кинофестиваля будем собирать яркие таланты! Хочется создать в парке курортного города Ессентуки — своеобразный "Монмартр", как в Париже или как "Старый Арбат" в Москве. Всё получится, когда есть любовь к тому, что ты делаешь. Горжусь я и оперной программой фестиваля, и детским Кинокампусом, конкурсными и внеконкурсными показами, авторскими программами, встречами, звёздами-участниками. На пятом, юбилейном, придумаем гораздо больше творческих новинок.

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