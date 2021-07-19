Авдотья Рязаночка: былина о женщине, спасшей Рязань

Наверняка каждый из нас хотя бы раз слышал сказы о храбром Илье Муромце, который победил Соловья-Разбойника, или Добрыне Никитиче, который сражался со Змеем. Но не все знают, что былины слагали не только о сильных и могучих богатырях.

Былина — героическая эпическая песня, жанр, характерный для русского традиционного фольклора. В былинах повествуют о каких-либо героических событиях либо о подвигах народа.

Существует история об Авдотье Рязаночке — обычной женщине, жене, матери и сестре, вызволившей из рук татар целую Рязань. Одной из самых известных вариаций является былина фольклориста и писателя Бориса Викторовича Шергина, взятая за основу народной песни. Ныне эту и другие былины Шергина в аутентичном виде можно послушать вживую от Александра Маточкина.

В солнце знаменье страшное,

В полночь звезды хвостатые,

Пред зареми земля тряслась.

Шла орда на святую Русь,

На Руси петухи поют,

Не спит Рязань полуночная,

По стенам не спят караульщики,

По угольным башням дозорщики

Так начинается эпос о татарском нашествии. Жители Рязани не смыкают глаз и не покидают свои посты в ожидании иноземного ига. Возникают бытовые проблемы, одна из которых — уход за скотом.

А пора стоит сенокосная,

Скота поить ко́рмить надобно,

Голова стрелецкой говорит жене,

Горё яблонь Овдотьица,

Година припала плачевная,

Скота поить кормить надобно,

Мне нельзя со стен отлучитися,

Не сына по сено отправити,

Не брата твоего со стен уволити,

Чтобы город Рязань не обезлюдити.

Тогда отважная Авдотья решается взять на себя ответственность и одной управиться с сенокосами.

Говорит Овдотья Рязаночка,

Я одна одна к сену сплаваю,

Одинёшенька дело сделаю,

И жёнка Овдотья Рязаночка,

В лодочку ветляночку уложилась,

А надо плыть через три леса леса тёмныих,

Через три поля поля чистыих,

Что у них были вотчины дальные. И жёнка Овдотья Резаночка,

Одна сенокосы управила,

Высо́ки зароды поставила,

Правит Овдотья обратной путь,

А Ока течёт не по старому,

Рязань стоит не по бывалому,

Ни стен, ни улиц, ни города,

Пусто место дымом повитоё,

Серым пеплом покрытоё,

Посереди пепелищча городового,

Только воют три бабы старые.

Прибыв к родному дому, главная героиня обнаруживает, что Рязань уничтожена. Бабы рассказывают, что во время битвы земляки убили татарского воеводу, брата царского, за что тот покарал и забрал жителей города в рабство. Среди угнанных были любимые муж, сын и брат Авдотьи.

Горё яблонь Овдотьица,

Были гости немилые,

Налетал на Резань Одихмантей царь,

И Резань с тотарами билася,

И тут велика беда солучиласе,

Мы убили воеводу тотарьсково,

Ближного сродника царьского,

И царишшо на город прогневалса,

Из конца в конец головнёй катил

Мужей и жён во полон увёл. Горё яблонь Овдотьица,

Твой муж и сын и любезной брат,

За тотарами во полон ушли,

Ременныма кнутами настёганы,

И падала Овдотья в пеплы серые,

Била долонями бело лицо,

И нет причитанья против вдовьёго,

Нету слёз против матерних.

Выплакав все горькие слёзы, убитая горем "рязанская баба" отправляется выручать из беды своих близких. Путь ее был труден и тяжел. Шла она год и три месяца сквозь дремучие леса, болотные тины, реки и озёра. Растеряла совсем свою красоту, но, наконец, дошла до логова ордынского.

И высказала все причитанья

И выплакала все слёзы горькие

Тогда сдумала думу крепкую

Пойду вослед за тотарами

Дойду в страну небывалую

Найду и мужа и детищча

Найду и брата любимого

Живы они или мертвые

Снесу им подарки последные

Трои порточки три рубашочки Пропадёшь ты Овдотья дорогами

В орду дороги нехожаны

Орда страна небывалая

Росклюют тебя вороны жалезные

Сожгут тебя змеи одномедные.

Говорит Овдотья Резаночка

А двум смертям всё одно не бывать

А смерти одной всё одно не миновать. И пошла Овдотья Резаночка,

Со святой Руси в проклету орду,

На плечах сукманцо деревенскоё,

На ножонках лапотки отопочки,

За спиною сумочка котоночка,

Понесла гостинцы последные,

Трои порточки три рубашочки. И шла по осени грязные,

Шла об лёд убиваласе,

Сквозь дремучи леса продиралася,

Тины болота по колен брела,

Реки озёры плывом плыла,

Доходила до моря до песчаного,

Катятсэ реки песчаные,

Валитса каменьё дресвяноё,

Нет никакого житья бытья,

Только лежат кости мертвые,

А и рады покою вековечному. День за днём как песок плывёт,

Шла Овдотьица целой год,

От вяшшого морозу полуночново,

От лютого зною полудённого,

Красота Овдотьина стеряласе,

Подорожной грязью замараласе. И после етого бываньица,

Дошла в орду чужедальную,

Стоит гора однокаменна,

Гремит деревьё жалезноё,

Летают птицы серебрены,

За тема за дымами за кудрявами,

Пляшут мурзы уланове. Тут пришла кочева орда,

И увидели Овдотью испугалися,

Алай булай яга бабищча,

Алай булай приведение,

Не бегайте мурзы татарове,

Ведите меня к своему царю.

Вот стоит она перед царём татарским — маленькая, окруженная со всех сторон ордой. Но не боится Авдотья Рязаночка ни мечей, ни копий, на устах её грозное слово: "Я пришла к тебе, царь, не сказки сказывать. Я пришла с тобой, царь, судиться!"

Сидит царишшо тотарскоё,

На трёх перинах пуховыих,

На трёх подушках парцёвыих,

Глаза у царишша совиные,

Брови у его ястребиные,

Царишшо Овдотью оприметило,

По обличью ты баба русская,

Да как ты шла одинёшенька,

Как перешла морё песчаное,

Не склевали тебя птицы жалезные,

Не сожгли тебя змеи одномедные. Говорит Овдотья Рязаночка,

Я пришла к тебе царь не сказки сказывать,

Я пришла с тобой царь судитисе,

Налетал ты царь на Резань город,

По Резани городу огнём катил,

Мужей и жён во полон увёл,

Ты увёл в полон мужа и детишша,

Увёл в полон и брата любимого,

Живы они или мертвые,

Я несу им гостинцы последние,

Трои порточки, три рубашочки.

Царь, впечатлившись неслыханным мужеством простой русской женщины, загадал ей своего рода загадку, пообещав вернуть лишь одного близкого — мужа, сына или брата.

И царишшо на Овдотью дивуитса,

Привели Резань полуночную,

Тут и муж Овдотьин, и сын, и брат,

И горькой Овдотьин неутешной плач,

И царь на Овдотью дивуитса,

За твоё непомерноё хождение,

Что шла в орду год три месяца,

Из троих тебе жалую единого,

Хочёшь мужа бери хочёшь детищча,

Хочёшь брата с собой поведи на Русь,

Из троих тебе жалую единого. Падала Овдотья в желты пески,

Била долонеми бело лицо,

А и проклята орда тотарская,

Они все у мня трое к сердцу прижаты,

Они все мне троё любы надобны,

Ведь жена ли от мужа отступитса,

Мать ли бросит своё детишшо,

Сестра ли от брата откажетса.

Тогда Авдотья Рязаночка отвечает, что будет у нее ещё и муж, и сын, да не будет только брата родного. Владыка татарский вспомнил про своего любимого брата, убитого под Рязанью и проникся выбором женщины. Пораженный ее мудростью и смелостью, он отпустил на Святую Русь не только близких Авдотьи, но и весь рязанский полон. Вернулись все домой и построили город Рязань на новом месте.

Но слушай меня проклета орда

суди меня Резань полонённая

я брошу мужа законного

сваляюсь с мужичонком приблудныим

дак тот мужичонко мне и муж будет

а муж будет дак и сын будёт

только брата человеку нельзя достать

брата не станет его негде взять

суди меня Резань полонённая

я брата с собой поведу на Русь И в те поры во то времечко

тотарской царь приросплакалса

ладно ты баба придумала

добро ты слово баба молвила

брата человеку нельзя достать

брата не станет ево негде взять

под Резанью на перьвом на приступе

был убит мой милой одинакой брат

я Резань город на дым пустил

мужей и жён во полон увёл

я сердца своего не мог утолить

я брата своего не мог позабыть Братней памяти година совершаитса

к нам в орду с Рязани жоночка евляитса

как воробышок на волчью стаю налетаючи

о любимых о своих до смерти промышляючи

звеселила ты меня резаночка

откатила мне от сердца гору каменну

мне весельё в душу воротилосе

как весной трава из-под снегу пробилася

ты бери с собой и мужа и детишша

бери с собой и брата милого Ешче братню паметь завершаючи

на спокой печаль переменяючи

я на весь полон кладу свобожение

на Святую Русь полону возвращчение

воротись полон на Святую Русь

поминай добром прокляту орду

и полон как от сна пробужаитса

в пояс орде поклоняитса

мир тебе сердцо ордынскоё

мир твоим детям и правнукам

Сюжет песни и образ Авдотьи, возможно, вымышленные, но в 1237 году монгольское войско хана Батыя действительно захватили Рязань, стерев город с лица земли.

Несмотря на то, что точных доказательств героического похода Авдотьи Рязаночки нет, простой народ передавал эту историю из уст в уста, и вот уже более 700 лет она живет в рассказах людей, дороживших непокорностью и патриотизмом русского народа.

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