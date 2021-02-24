Почему дуэль Пушкина была неизбежной

Кто убил Пушкина — вроде бы ясно, Жорж Дантес. Но кто мог стоять за спиной французского дворянина: сам царь, масоны? О самых в том числе изощренных версиях "Правде.Ру" рассказывает заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов.

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Жизнь Пушкина перед дуэлью напоминала смертельную воронку

Игорь Буккер: В последнее время стали снимать фильмы о том, что якобы Наталья Гончарова была любовницей Николая I — это просто клубничка?

— Клубничка, взращенная некоторыми талантливыми литературоведами. Была радикальная версия Щеголева, плохо относившегося к Наталье Николаевне. В истории было принято ее идеализировать, избегать личных моментов, как в книге Анненкова. Но в ХХ веке на волне антимонархизма появились такие, как Щеголев, развивавшие теорию ее вины.

— Но это же как-то нужно обосновывать…

— Косвенных доказательств очень даже много. Царь уделял Гончаровой внимание, но это не говорит напрямую об адюльтере. В 1930-е годы появился фильм "Поэт и царь", еще немой, где роль Пушкина сыграл актер и режиссер Червяков, потом погибший, защищая Ленинград от фашистов. И вот там был очевиден намек, что Пушкин погиб по вине царя.

Но уже давно не называют Николая I прямым виновником. Вот Лотман выдвигал весьма эксцентричную версию, как заговор гомосексуалистов против Пушкина — якобы Дантеса, Геккерена, Уварова, Корсакова-Дондукова.

Весь, кстати, 1937 год прошел под знаком столетия дуэли. Есть те, кто говорил: чего отмечать, убийство? Но по старой традиции дата смерти была более общественно важной, чем дата рождения. Своей даты рождения могли точно и не знать даже Фонвизин, Кутузов, Суворов. А дата смерти была общественным событием, она оставалась в памяти людей. И первые пушкинские праздники были тоже связаны с годовщиной гибели.

Живучий Пушкин

— А помните знаменитые шуточки Хармса: "брат Пушкин".

— Его тоже раздражало и гимназическое, и советское преклонение.

Много было анекдотов, шуток, в том числе филологических, без этого никуда. Но к Пушкину многие поколения русской интеллигенции, особенно после революции, относились как к последней святыне. В советское время не было снято о нем ни одного настоящего большого кинофильма — настолько преклонялись перед ним, что не могли обнаружить достойного исполнителя.

— Но Ленина-то сумели снять.

— Это было идейно необходимо. Хотя когда в первый раз снимали, то говорили: а может, нужен только документальный Ленин? Сможет актер передать его гений?

— Безрукова тогда не было, чтобы грим наложить.

— Был кошмарный спектакль с Всеволодом Якутом в роли Пушкина. Сценарий поэта Глобы далеко до классика не дотягивал, но даже к этому спектаклю относились как к святыне. С Пушкиным сверяли часы, на него молились. Такое отношение через века — большая редкость, исключением можно назвать Гомера или Гете в Германии.

— Если брать рассказы Пушкина, то там устаревших слов практически единицы.

— А если брать отдельные лирические его шедевры — они по восемь, 12, 16 гениальных строк. И нынешнему нетерпеливому читателю по ним легче познавать литературу. Вот поэтому Пушкин живее всех живых.

— А вот Лермонтов уже тогда бросал обвинение монархам в стихе "На смерть поэта": "Ведь вы, стоящие у трона…"

— Можно трактовать стихотворение и как направленное против клевретов около трона. Лермонтов хорошо догадывался, что первыми провокаторами стали родовитые гвардейцы. Они любили так шутить, в том числе друг над другом. Просто Пушкин оказался неподходящей фигурой для таких шуточек.

Экстремальные версии

— А масонскую линию искали в гибели Пушкина?

— Очень часто. Вплоть до обвинений видного военного и политического деятеля Павла Киселева, к которому поэт вообще-то уважительно относился.

— Просто упомянули ранее воспитанного иезуитами Уварова…

— Эти все версии тупиковые, потому что масоны есть и с той, и с другой стороны. Пушкин имел отношение к масонским ложам, потом ушел от этого. По обе стороны баррикад.

— А какая, по-вашему, самая дикая версия гибели Пушкина?

— Были версии о том, что его убили чуть ли не из-за угла, что у Дантеса были сообщники — то есть не дуэль даже, а именно убийство. Что у Дантеса была кольчуга специальная для защиты от пуль. Версии как-то возвеличить Пушкина, что его прямо убивали по дьявольскому умыслу, как раз бьют по достоинству его, так как он хотел видеть себя убитым на дуэли ради чести.

Это был человек чести до конца, это был аристократ в понимании того времени, и он бы отстаивал свою честь. Дуэль бы все равно не состоялась повторно. Но Пушкин бы попытался повторно сотворить, настолько понятие оскорбленной чести в нем бурлило и было сильным в последние месяцы, а особенно недели и дни его жизни.