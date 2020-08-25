Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии

О том, как влияет наша речь на состояние души, и почему не нужно смешивать личную жизнь и творчество, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор филологических наук, профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин.

"Как слово наше отзовётся…"

— Владимир Иванович, тема нашего разговора — высокий стиль русского языка. Но в целом хотелось бы поговорить о запрещённой (не только нецензурной) лексике. Для пишущих журналистов, блогеров, изданий. Употребление некоторых слов может сейчас вызвать много проблем вплоть до преследования. Масса политкорректных явлений возникает в мире, они проникают в русский язык.

— Мы должны очень хорошо понимать, какую роль играют слово, язык в нашей жизни. Каков язык, такова жизнь. Язык, слово выражают состояние нашего духа, нашей души. Скажешь скверное, обсценное слово, грубое — такой же облик примет и твоя душа. От выбора слов зависит и смысл речи, и то, каким будет общение. Сказано, что в день Суда человек ответит за каждое слово:

праздное,

грубое,

нехорошее.

Но сам человек, его совесть должна его судить за те слова, которые он произносит. Мы сейчас живём в очень интересное время, когда свобода и возможность выразить свою точку зрения (например, в соцсетях) ставят каждого человека в честолюбивые, тщеславные условия, когда он может высказаться. А уж если надо высказаться по поводу какой-то политической ситуации, острой проблемы, он вдруг решает, что может высказаться очень резко и грубо.

Мы наблюдаем тенденцию, когда человек в соцсетях выражается чрезвычайно грубо и непристойно, иногда скверными (страшно сказать — матерными) словами. Люди не следят за речью, совершенно отрицая то, что культура основывается на запретах.

Способность выразить свою точку зрения должна состоять в том, что ты находишь должные выразительные слова, для того чтобы не оскорбить собеседника эмоциональностью, агрессивностью речи, а должным образом объяснить ему, что он неправ, и объяснить это ярко, убедительно, аргументированно. Мне кажется, что такая способность всё-таки есть.

— А как же, по словам Фёдора Ивановича Тютчева, "нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся"?

— Нужно понимать, что вы сразу обидными, агрессивными словами отрицаете всякую возможность дискуссии с тем человеком, к которому обратились. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Все беды человека от его языка. Но хорошее слово — половина счастья.

Давайте чуть-чуть поговорим о том, насколько необходимы слова с отточием в письменных текстах или "запикивание" слов в передачах. Когда вы употребляете "запиканные" слова, то и вы, и зритель их как бы произносят про себя. Но надо понимать, что человеческая душа принимает тот облик, который выражается в нашем языке, потому что слово — это дело. И, конечно, в жизни существуют фундаментальные понятия:

добро и зло;

правильность и неправильность;

свет и тьма, мрак;

чистота и грязь.

У греческого философа Гераклита есть рассуждение о том, что существуют люди, которые наслаждаются грязью. Представьте себе, в каком виде должна быть душа у человека, который написал 16 томов русского мата. В 1990-е годы эта тема была чрезвычайно модной. Заходишь в магазин и среди книжек видишь "Словарь русского мата". Наша культура состоит в том, что мы не можем долгое время (я себя поймал на этой мысли) читать произведения замечательного поэта Ивана Семёновича Баркова, секретаря Михаила Васильевича Ломоносова. Барков писал скверные, остроумные, сексуальные поэмы-стихи. У тебя просто уже взгляд, душа меркнут, тебе становится тошно оттого, что ты видишь столько обсценной, непристойной лексики. А для мальчишек, возможно, это было весело. Иногда мы позволяем себе порассуждать о поэмах Александра Сергеевича Пушкина "Гаврилиада", "Царь Никита и 40 дочерей". Ну и что? Их писал мальчишка, который не собирался это публиковать. Понимаете? У меня были ученики в риторическом центре "Златоуст", которые говорили, что не мог Александр Сергеевич такого написать. Он мог всё написать, потому что в конце жизни Пушкин записал замечательные покаянные строки: "И с отвращением листая жизнь мою…".

Творчество отдельно, личная жизнь отдельно

— Нам надо очень хорошо понимать, что СМИ (так же как и учёные-исследователи) не должны слишком глубоко и некорректно залезать в личную жизнь человека. Это характерно для современных СМИ, когда ведущий передачи говорит: "Ну расскажите, расскажите, что же у вас было дальше". Мои замечательные университетские учителя Юрий Владимирович Рождественский и Николай Иванович Либан писали, что академик Виктор Владимирович Виноградов и они сами при анализе художественных произведений анализировали сам текст и предельно корректно относились к биографии писателя.

Приведу один забавный пример. В сборнике научных статей Нижегородского университета "Болдинская осень" первая статья посвящена сказке А. С. Пушкина "О рыбаке и рыбке". Исследователь предполагает, что, скорее всего, Пушкин написал эту сказку о Наталье Николаевне Гончаровой. Можете ее представить в образе старухи? Свидетельства — пожалуйста. Издатель А. Ф. Смирдин приходит к Пушкину подписывать договор на 100 рублей золотом, и поэт говорит: "Извини меня, дорогой. Я сейчас пишу. Иди к моей жене, поспрашивай её. Пусть она тебе скажет, какой подписать договор и на какую сумму". Смирдин застаёт Наталью Николаевну ещё не вполне одетой, и она ему через плечо говорит: "200 рублей золотом и ни копейки меньше". Мол, Пушкин после женитьбы только и занимался тем, что:

зарабатывал деньги,

снимал дорогие дома,

обеспечивал жену драгоценностями.

Какое ваше дело?

Вы должны читать произведения, тексты Александра Сергеевича. Не лезьте, пожалуйста, в его личную жизнь, которую можно истолковать по-разному.

Сейчас одна красавица написала книгу об авторе первого русского словаря Российской академии наук княгине Екатерине Романовне Дашковой, у которой принцип жизни был: "Честь и совесть — вот основание счастья". В каждом энергично, честно, деятельно живущем человеке можно найти недостатки. И вот Екатерина Дашкова уже дискредитирована, потому что была женщиной с характером. Она не позволяла никому поступить, на её взгляд, неправильно.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова