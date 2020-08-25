Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии

Культура

О том, как влияет наша речь на состояние души, и почему не нужно смешивать личную жизнь и творчество, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор филологических наук, профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин.

"Как слово наше отзовётся…"

— Владимир Иванович, тема нашего разговора — высокий стиль русского языка. Но в целом хотелось бы поговорить о запрещённой (не только нецензурной) лексике. Для пишущих журналистов, блогеров, изданий. Употребление некоторых слов может сейчас вызвать много проблем вплоть до преследования. Масса политкорректных явлений возникает в мире, они проникают в русский язык.

— Мы должны очень хорошо понимать, какую роль играют слово, язык в нашей жизни. Каков язык, такова жизнь. Язык, слово выражают состояние нашего духа, нашей души. Скажешь скверное, обсценное слово, грубое — такой же облик примет и твоя душа. От выбора слов зависит и смысл речи, и то, каким будет общение. Сказано, что в день Суда человек ответит за каждое слово:

  • праздное,
  • грубое,
  • нехорошее.

Но сам человек, его совесть должна его судить за те слова, которые он произносит. Мы сейчас живём в очень интересное время, когда свобода и возможность выразить свою точку зрения (например, в соцсетях) ставят каждого человека в честолюбивые, тщеславные условия, когда он может высказаться. А уж если надо высказаться по поводу какой-то политической ситуации, острой проблемы, он вдруг решает, что может высказаться очень резко и грубо.

Мы наблюдаем тенденцию, когда человек в соцсетях выражается чрезвычайно грубо и непристойно, иногда скверными (страшно сказать — матерными) словами. Люди не следят за речью, совершенно отрицая то, что культура основывается на запретах.

Способность выразить свою точку зрения должна состоять в том, что ты находишь должные выразительные слова, для того чтобы не оскорбить собеседника эмоциональностью, агрессивностью речи, а должным образом объяснить ему, что он неправ, и объяснить это ярко, убедительно, аргументированно. Мне кажется, что такая способность всё-таки есть.

— А как же, по словам Фёдора Ивановича Тютчева, "нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся"?

— Нужно понимать, что вы сразу обидными, агрессивными словами отрицаете всякую возможность дискуссии с тем человеком, к которому обратились. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Все беды человека от его языка. Но хорошее слово — половина счастья.

Давайте чуть-чуть поговорим о том, насколько необходимы слова с отточием в письменных текстах или "запикивание" слов в передачах. Когда вы употребляете "запиканные" слова, то и вы, и зритель их как бы произносят про себя. Но надо понимать, что человеческая душа принимает тот облик, который выражается в нашем языке, потому что слово — это дело. И, конечно, в жизни существуют фундаментальные понятия:

  • добро и зло;
  • правильность и неправильность;
  • свет и тьма, мрак;
  • чистота и грязь.

У греческого философа Гераклита есть рассуждение о том, что существуют люди, которые наслаждаются грязью. Представьте себе, в каком виде должна быть душа у человека, который написал 16 томов русского мата. В 1990-е годы эта тема была чрезвычайно модной. Заходишь в магазин и среди книжек видишь "Словарь русского мата". Наша культура состоит в том, что мы не можем долгое время (я себя поймал на этой мысли) читать произведения замечательного поэта Ивана Семёновича Баркова, секретаря Михаила Васильевича Ломоносова. Барков писал скверные, остроумные, сексуальные поэмы-стихи. У тебя просто уже взгляд, душа меркнут, тебе становится тошно оттого, что ты видишь столько обсценной, непристойной лексики. А для мальчишек, возможно, это было весело. Иногда мы позволяем себе порассуждать о поэмах Александра Сергеевича Пушкина "Гаврилиада", "Царь Никита и 40 дочерей". Ну и что? Их писал мальчишка, который не собирался это публиковать. Понимаете? У меня были ученики в риторическом центре "Златоуст", которые говорили, что не мог Александр Сергеевич такого написать. Он мог всё написать, потому что в конце жизни Пушкин записал замечательные покаянные строки: "И с отвращением листая жизнь мою…".

Творчество отдельно, личная жизнь отдельно

— Нам надо очень хорошо понимать, что СМИ (так же как и учёные-исследователи) не должны слишком глубоко и некорректно залезать в личную жизнь человека. Это характерно для современных СМИ, когда ведущий передачи говорит: "Ну расскажите, расскажите, что же у вас было дальше". Мои замечательные университетские учителя Юрий Владимирович Рождественский и Николай Иванович Либан писали, что академик Виктор Владимирович Виноградов и они сами при анализе художественных произведений анализировали сам текст и предельно корректно относились к биографии писателя.

Приведу один забавный пример. В сборнике научных статей Нижегородского университета "Болдинская осень" первая статья посвящена сказке А. С. Пушкина "О рыбаке и рыбке". Исследователь предполагает, что, скорее всего, Пушкин написал эту сказку о Наталье Николаевне Гончаровой. Можете ее представить в образе старухи? Свидетельства — пожалуйста. Издатель А. Ф. Смирдин приходит к Пушкину подписывать договор на 100 рублей золотом, и поэт говорит: "Извини меня, дорогой. Я сейчас пишу. Иди к моей жене, поспрашивай её. Пусть она тебе скажет, какой подписать договор и на какую сумму". Смирдин застаёт Наталью Николаевну ещё не вполне одетой, и она ему через плечо говорит: "200 рублей золотом и ни копейки меньше". Мол, Пушкин после женитьбы только и занимался тем, что:

  • зарабатывал деньги,
  • снимал дорогие дома,
  • обеспечивал жену драгоценностями.

Какое ваше дело?

Вы должны читать произведения, тексты Александра Сергеевича. Не лезьте, пожалуйста, в его личную жизнь, которую можно истолковать по-разному.

Сейчас одна красавица написала книгу об авторе первого русского словаря Российской академии наук княгине Екатерине Романовне Дашковой, у которой принцип жизни был: "Честь и совесть — вот основание счастья". В каждом энергично, честно, деятельно живущем человеке можно найти недостатки. И вот Екатерина Дашкова уже дискредитирована, потому что была женщиной с характером. Она не позволяла никому поступить, на её взгляд, неправильно.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы речь слово русский язык александр пушкин владимир аннушкин
Новости Все >
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
В Минске начинается митинг сторонников Лукашенко
Из Ленобласти в Петербург хотят запустить трамваи
Трихолог Надёжкина: "Для активного роста волос есть готовые комплексы"
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
"Лукойл" заявил об аферистах, собирающих деньги от имени компании
Лавров: белорусской оппозицией управляют с Запада
Сын Ефремова надеется, что сможет бросить пить
Юлия Михалкова: мне предлагали миллион за секс
NASA зафиксировало над Землёй гигантскую аномалию
Последние материалы
РПЦ одобрила блог челябинского священника в TikTok
"Дикари": Кондратьев назвал вероятную причину пожаров на Кубани
Акимова возвращается в биатлон: каковы шансы на успех?
В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской
В России с 1 сентября откроют все школы в очном режиме
Бывший владелец российского Forbes требует от издателя 2,5 млн рублей
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
С начала учебного года в российских школах будут дежурить медики
Черчесов высказался по теме натурализации бразильца Малкома
Вредные привычки, разрушающие печень﻿, назвали учёные
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Общество
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Любовь Степушова "Историческое" соглашение между ОАЭ и Израилем оказалось фикцией Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять Василий Амирджанов Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
В Минске учителя устроили митинг у здания Минобразования
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Британия может отказаться от танков: для России это не подойдет
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ