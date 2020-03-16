Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию

Питерская группа Little Big, которая в 2020 году представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", официально презентовала клип на свою песню Uno.

Напомню, юбилейный (65-й) конкурс европейской песни и пляски пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.

Немного большой

Группа Little Big, родившаяся в 2013 году в Санкт-Петербурге, стала весьма популярной благодаря интернету. Ее нетривиальные и качественные видеоклипы были отмечены на Berlin Music Video Awards 2016. Задорный ролик на песню Skibidi в марте 2020 года преодолел планку в 350 миллионов просмотров.

Коллектив регулярно гастролирует в России и Европе. Получил несколько музыкальных премий. В 2019 году артисты дали свыше 120 концертов и попали в список журнала Forbes как "Главные российские знаменитости".

Little Big определяют как рейв-группу, но сами артисты считают, что им удалось совместить рок-музыку с рейвом, они назвали свой стиль "сатирической арт-коллаборацией". Участники конкурса выступят в Нидерландах в своем расширенном составе:

Илья (Ильич) Прусикин — вокал;

Софья Таюрская — вокал;

Сергей (Gokk) Макаров — диджей, бэк-вокал, саунд-продюсер;

Антон Лиссов — вокал, гитара;

Флорида Чантурия — бэк-вокал;

Юрий Музыченко — бэк-вокал.

Вышли из зоны комфорта

Один из двух российских федеральных телеканалов, который принимает решение в 2020 году об участнике от России на музыкальном конкурсе "Евровидение", в хорошем смысле удивил своим выбором. С заявкой Little Big они дали надежду, что молодые поколения телезрителей не состарятся под песни уже набивших оскомину эстрадных исполнителей.

В интернете как-то даже случился бунт по поводу содержания новогодних телепрограмм. Граждане возмутились не на шутку. Телевизионщики попытались сымитировать изменения, но на следующий же год все вернулось на прежнюю орбиту стабильности.

А тут произошло действительно событие. Выбран музыкальный коллектив, который абсолютно не в формате ретроградного отечественного представления о музыкальном телевидении. Случился поистине внезапный выход из зоны комфорта.

Падение планки

Посмотрев клипы Little Big, я вспомнил начало 90-х, когда трудился в творческом объединении "Артель" ВГТРК. Тогда в этой структуре телекомпании, которая создавала в том числе и музыкальный контент вещания, появлялись интересные исполнители, которым давался шанс на обретение собственного зрителя.

Руководство творческого объединения создало условия, когда уже известные исполнители и группы на равных конкурировали с начинающими. Это было время настоящего творчества, когда телекомпании своими силами создавали программы, а не выступали в роли торговцев, впаривающих государственному телевидению иностранные бэушные медиапродукты.

Я уж и не знаю, что же в итоге способствовало падению планки качества, обнулению уважения к телезрителям и к самим себе. Номенклатурный ли вирус, меркантильный ли интерес или все те же "внешние враги", как принято нынче определять причины провалов и информационно ретушировать плоды бездарности.

Завсегдатаи эфиров

На волне новостей о грядущем участии Little Big на "Евровидении" встрепенулись российские продюсеры. Яна Рудковская хоть и посчитала, что песне группы не хватает "хитовости" и "боевичка", но тем не менее заметила:

"Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это — шикарнейший выбор!"

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Little Big выглядит "очень достойно":

"Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен (с выбором — ред.)!"

Дважды представлявший Россию на "Евровидении" певец Сергей Лазарев поддержал мнение продюсеров:

"Стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором".

Сергей Лазарев поделился личным опытом и назвал "Евровидение" крайне непредсказуемым конкурсом. Стоит заметить, что конкурсы на то и конкурсы, чтобы быть непредсказуемыми и до конца сохранять интригу.

Я понимаю, что отечественная действительность создала устойчивое ощущение обреченности на требуемый "сверху" результат, будь то конкурсы или выборы. От этого, наверно, и случаются фундаментальные трансформации смыслов. Тем не менее артист пожелал Little Big:

"Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже!"

Замечу, что скорее сам Сергей Лазарев и другие участники негласного пула исполнителей, зажигающих репертуарные лампады на федеральных телеканалах, являются для европейского зрителя целым табуном "темных лошадок", нежели задорные Little Big при своей популярности в Старом Свете.

Научный литлбигизм

Признаюсь, лично для меня группа Little Big стала открытием. Решив приобщиться к творчеству доселе неизвестного мне коллектива, я по-настоящему залип у экрана и за раз посмотрел пяток их клипов.

Грамотный симбиоз видеоряда и музыкального содержания подвешивает челюсть и затягивает как лузганье семечек или преодоление точки невозврата в застолье с хорошей компанией. Артисты смогли гармонично соединить в творчески завершенные произведения сатиру, юмор, вирусную хореографию, незатейливые и врезающиеся в память тексты.

Образы, созданные Little Big, напомнили мне актерские работы Чарли Чаплина, Бастера Китона, Фернанделя, Игоря Ильинского, Лесли Нильсена, Георгия Делиева и Дэвида Блэйна с его уличной магией. Тем не менее музыканты смогли найти свою творческую индивидуальность и сделали коллектив узнаваемым.

Сюжетно не связанные клипы Little Big удивительно заряжены эффектом сериальности. Каждый новый их ролик воспринимается как часть цельного захватывающего повествования. Эдакого музыкального Гарри Поттера, когда можно танцевать, ловить флер видеоряда, параллельно обнуляя симптомы депрессии.

Несомненной находкой Little Big является и вирусная хореография. Несложные, но гармонично вписанные в контекст песни и созданных образов движения мотивируют провокационное желание повторить.

Неудивительно, что начавшийся с подачи фронтмена группы Ильи Прусикина челлендж в TikTok (#unovisionchallenge) в поддержку песни Uno на конкурсе "Евровидения" набирает ощутимые обороты. Количество же просмотров самого клипа Uno на медийной площадке европейского смотра песни и пляски продолжает бить новые рекорды.

Uno моменто

Можно, конечно, утверждать, что композиция Uno не отвечает привычным канонам мировой и особенно отечественной классики эстрадного жанра.

Это действительно так, но с оговоркой — эта работа Little Big абсолютно гармонизируется с атмосферой объективной реальности. Выступает не только музыкальным описанием глобальной и трансграничной психоделики текущего момента, но и подсказывает оптимальный эмоциональный выход из нее.

Ритмичный танец в клипе Uno, музыка и образы героев могут вызывать индивидуальные ассоциации, но они объединяют ментально разных людей своим живым магнетизмом, выводя из состояния апатии. Безусловно умный, тонко сформулированный и талантливо воплощенный позитив без каких-либо примесей. Именно то, что и требуется для покорения публики на европейском континенте — изумление и добрая улыбка.