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Автор Редакция рубрики "Культура"

Золото скифов: что поставлено на карту для России и Украины - эксперты

Культура » История культуры » Музейное дело

В суде Амстердама в понедельник началось рассмотрение апелляции музеев Крыма на решение о передаче их коллекции золота скифов Киеву. Речь идет не просто о возврате сокровищ, а о признании законности воссоединения России и Украины.

Золото скифов: для Украины многое поставлено на карту - адвокаты Киева. 400475.jpeg

Голландская газета Trouw дозвонилась в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который, по словам пресс-секретаря, занимает нейтральную позицию, а коллекция где-то " секретно, безопасно и ответственно хранится".

Напомним, что "скифское золото" представляет собой коллекцию артефактов из более чем двух тысяч предметов стоимостью в 2 млн долларов, взятых из 4-х крымских музеев. В 2014 году они использовались для оформления выставки в Музее Алларда Пирсона. В это время произошло воссоединение Крыма с Россией, и в музее опасались, что выбор одной из сторон для возвращения коллекции — России или Украины, приведет к серьезным претензиям к музею. Руководство не захотело идти на такой риск и решила передать дело в суд, поясняет Trouw.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама на основании Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия принял решение о возврате драгоценностей Украине — как государству, которое передавало золото в амстердамский музей. В мае 2017 года музеи Крыма, где хранились экспонаты, подали апелляцию на решение суда. "Не существует правовых, культурных или исторических оснований для передачи объектов в Киев. Объекты являются неотъемлемой частью коллекций, которые с любовью собирались на протяжении многих лет преданными археологами", — говорится в заявлении. "У музеев есть договор и право собственности на объекты".

Это решение будет предметом разбирательства судом высшей инстанции в Амстердаме. Если оно будет оставлено в силе, министр культуры России Валадимир Мединский пригрозил прекратить предоставлять произведения искусства для выставок на территории Нидерландов. По словам министра, "создан опасный прецедент для захвата культурного наследия".

По словам украинских юристов в Амстердаме Герта-Яна ван ден Берга и Маартена Сандерса, "речь идет о национальном культурном наследии Украины, которое в настоящее времянезаконно удерживается в Нидерландах и которое Украина может потребовать для возвращения в страну происхождения", цитирует Trouw.

Адвокаты Украины поясняют, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года гласит, что культурные ценности "должны вернуться в страну происхождения, которая и должна решать ситуацию с правами собственности ".

Это очень сложный вопрос, и для Украины многое поставлено на карту, сказал адвокат Сандерс. "Причина, по которой это так важно для Украины, состоит в том, что ожидается получение судебного признания незаконности аннексии. И что судья в западноевропейском конституционном государстве будет принимает решение по этому вопросу ". "Дело может показаться предрешенным из-за Конвенции ЮНЕСКО", — добавил Ван ден Берг. "Но вы никогда не должны недооценивать своего контрагента".

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, "нидерландские суды должны были вернуть музейные ценности в тот музей, который и отправлял их на экспонирование в Нидерланды". Но за время экспозиции сменился собственник культурных ценностей: территория, на который находится музей, перешла другому государству. Обычно при этом происходит оформление правопреемства, и мы должны были заключить соответствующее соглашение с Украиной. Здесь этого не было, и понятно почему — вопрос политизирован, отметил эксперт.

Западные суды, по его словам, как правило, не касаются вопроса о признании или непризнании международных правовых актов. В данном случае референдума в Крыму и воссоединения России с Крымом, но Нидерланды, как и другие государства-члены ЕС не признали эти акты юридически. "Поэтому суд, если он честный и правильный, должен отказаться от решения вопроса, кому возвращать", — отметил эксперт.

"Они (судьи) понимают, что если они передадут коллекцию Украине, то возникнет спор между Россией и Нидерландами. Мы будем считать, что решение голландских судов игнорируют наши публичные права, в данном случае право на собственность и на культурные ценности, что является серьезным нарушением суверенных прав Российской Федерации. Эта проблема будет потом основой осложнения отношений и так далее", — сказал юрист.

Задача, по словам Анатолия Капустина, для нидерландского правосудия "почти тупиковая". "Они рассчитывают, что после выборов на Украине отношения между Украиной и Россией улучшатся и можно будет ждать, чтобы сами государства договорились об этом вопросе" или " цепочка будет тянуться до тех пор, пока Европейский союз не признает Крым частью России", отметил эксперт.

По его словам, "золото и прочее имущество Крыма — это движимое имущество". "Оно рассматривается не как связанное с территорией Украины в целом, а только с территорией Крыма. Крым имел определенный автономный статус, и особые права у крымчан на это имущество есть. От этого не скроешься, речь идет о ценностях, которые там найдены и принадлежат исторически этой территории. Поэтому нас есть все основания в этом вопросе Украину зажимать", — резюмировал эксперт.

Читайте по теме: Сможет ли Россия вернуть золото скифов, приватизированное Украиной

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Темы золото скифов Крымские музеи суд в Амстердаме
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