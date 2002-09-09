Попробуйте-ка вспомнить, кого из великих русских писателей и поэтов награждали Нобелевской премией? Шолохова, конечно, потом Бунина, Пастернака, кажется, ну и этого, как его, которого, сперва, хотели в Александро-Невской Лавре в Питере похоронить, — рядом с императорами, а после, согласно его же завещанию развеяли прах над каналами в Неаполе, Ну как его?.. Иосиф Бродский! Вот ведь удивительный случай?!
Поэт, в России практически не известный, ни единой строчки из которого так и не вспомнил ни один из почти сорока (!) опрошенных мною коллег-журналистов, вдруг стал лауреатом самой престижной литературной премии в мире.
Впрочем, почему удивительный? И не спешите сетовать на недостаточный литературный кругозор волгоградских журналистов. Как раз ничего удивительного на самом деле в этом награждении нет! Всё это вполне закономерно.
Кто сейчас вспомнит имя первого лауреата нобелевской премии области литературы, получившего её в декабре 1901 года, — французского поэта Рене Франсуа Армана Сюлли-Прюдома. Его не знают, и, смею утверждать, никогда не знали даже в его родной Франции. И таких, мягко говоря, сомнительных лауреатов в рядах "нобелевцев" предостаточно! А ведь в то же самое время жили и творили
Когда ознакомишься с длинным перечнем литераторов, в разное время отмеченных Нобелевским комитетом, невольно ловишь себя на мысли, что никогда не слышал четыре фамилии из каждых десяти. Да и пятеро из оставшихся шести тоже не представляют из себя ничего особенного. "Звёздные" труды их давно и прочно забыты. Сама собою в голову приходит мысль: выходит, что Нобелевскую премию в области литературы присуждали за какие-то другие заслуги? Если судить по жизни и творчеству того же Иосифа Бродского, то да!
Конечно, эта простая мысль не мне первому пришла в голову. Уже после первого же сомнительного награждения общественное мнение Швеции и других стран было шокировано решением Академии Нобеля.
Уже через месяц после скандального награждения, в январе 1902 года, Лев Толстой получил адрес-протест группы шведских писателей и художников:
"Виду впервые состоявшегося присуждения Нобелевской премии мы, нижеподписавшиеся писатели, художники и критики Швеции, хотим выразить Вам наше преклонение. Мы видим в Вас не только глубокочтимого патриарха современной литературы, но также одного из тех могучих проникновенных поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить прежде всего, хотя Вы, по своему личному суждению никогда не стремились к такого рода награде.
Мы тем живее чувствуем потребность обратиться к Вам с этим приветствием, что, по нашему мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своём составе ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения. Пусть знают за границей, что даже в наше отдалённой стране основным и наиболее сильным искусством считается то, которое покоится на свободе мысли и творчества".
Письмо это подписали более сорока видных деятелей шведской литературы и искусства. Все знали: в мире есть только один писатель, достойный быть первым отмеченным самой высокой в мире наградой. И это писатель Лев Толстой.
К тому же, именно на рубеже веков вышло в свет новое гениальное творение писателя — роман "Воскресение", который Александр Блок впоследствии назовёт "завещанием уходящего столетия новому". 24 января 1902 года в шведской газете "Свенска Дагбладет" появилась статья писателя Августа Стриндберга, утверждавшего в ней, что большинство членов Академии —
"это
- недобросовестные ремесленники и
- дилетанты в литературе,
которые почему-то призваны вершить суд, но понятия этих господ об искусстве так по детски наивны, что они называют поэзией только то, что написано стихами, предпочтительно рифмованными. И если, например, Толстой навсегда прославился, как изобразитель человеческих судеб, если он создатель исторических фресок, то он ими не считается поэтом на том основании, что не писал стихов!"
Ещё одно суждение по этому поводу принадлежит известному датскому литературному критику Георгу Брандесу:
"Льву Толстому принадлежит первое место среди современных писателей. Никто не внушает такого чувства почитания, как он! Можно сказать: никто, кроме него, не внушает чувства почитания. Когда при первом присуждении Нобелевской премии она была дана благородному и тонкому, но второразрядному поэту, все лучшие шведские авторы послали за своими подписями Льву Толстому адрес, в котором протестовали против такого присуждения этого отличия.
Само собой чувствовалось, что оно должно было принадлежать только одному — великому писателю России, за которым они единогласно признавали право на эту премию. Многочисленны обращения и требования восстановления поруганной справедливости заставили и самого Толстого взяться за перо: "Дорогие и уважаемые собратья! Я был очень доволен, что Нобелевская премия не был мне присуждена. Во-первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это мне доставило честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но всё же глубоко мною уважаемых. Примите, дорогие собратья, выражение моей искренней благодарности и лучших чувств. Лев Толстой".
Казалось бы, на этом вопрос мог бы быть и исчерпан?! Ан нет! Вся история получила неожиданное продолжение. В 1905 году вышло в свет новое произведение Толстого "Великий грех". Эта, ныне, к сожалению, почти забытая остро публицистическая книга рассказывала о тяжкой доле русского крестьянства.
Сейчас о ней не вспоминают ещё и потому, что в этом труде Толстой в самой категорической форме, аргументировано и чрезвычайно убедительно высказывался против частной собственности на землю. В Академии наук России возникла вполне понятная идея выдвинуть Льва Толстого на соискание Нобелевской премии. В записке, составленной с этой целью выдающимися русскими учёными, академиками
давалась самая высокая оценка
А в заключение, от имени Российской Императорской академии наук высказывалось пожелание о присуждении Толстому Нобелевской премии.
Записку эту одобрил и Разряд изящной словесности Академии наук, — была в то время в Академии такая организационная структура. 19 января 1906 года, вместе с экземпляром толстовского "Великого греха" записка была отослана в Швецию.
Едва услышав о столь великой чести, Толстой пишет финскому писателю Арвиду Ернефельду:
"Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу Вас, если у Вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, Вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали. Прошу Вас сделать, что Вы можете, к тому, чтобы они не назначали мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение — отказываться от неё".
На самом деле, истинные заслуги перед человечеством того или иного писателя, учёного или политика Нобелевская премия отражает лишь отчасти. Помните мою статистику: девять из десяти Нобелевских лауреатов в области литературы были рядовыми ремесленниками от литературы и не оставили в ней хоть сколько-нибудь заметного следа. И лишь, примерно, один-два из этих десяти были по настоящему гениальными. Так за что же тогда остальным давали
На мой взгляд, только присутствие гения придавало награждению всей прочей весьма и весьма сомнительной компании иллюзию достоверности и заслуженности. Видимо, таким изощрённейшим способом Нобелевский комитет пытался и пытается повлиять на литературные и политические пристрастия общества, на формирование его вкусов, привязанностей и, в конечном счёте, ни много, ни мало, на мировоззрение всего человечества, на его будущее.
Припомните, с каким восторженным придыханием все мы говорим: такой-то Нобелевский лауреат!!! А ведь Нобелевскими лауреатами были не только
а и
погубители и разрушители нашей великой страны.
Именно за эту заслугу они и стали лауреатами премии банкира Нобеля. Так денежные мешки пытаются купить саму душу Мира. Видимо, великий Толстой раньше всех нас понял это, — понял, и не пожелал, чтобы его имя использовалось для утверждения такой страшной идеи. Почему же Нобелевскую премию так и не вручили Льву Толстому? Только по одной простой причине. Он бы её не принял. Брезговал ею старик!
Андрей ЧЕРКАСОВ
ПРАВДА.Ру
Волгоград
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