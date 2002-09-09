Почему Льву Толстому так и не дали Нобелевскую премию

Попробуйте-ка вспомнить, кого из великих русских писателей и поэтов награждали Нобелевской премией? Шолохова, конечно, потом Бунина, Пастернака, кажется, ну и этого, как его, которого, сперва, хотели в Александро-Невской Лавре в Питере похоронить, — рядом с императорами, а после, согласно его же завещанию развеяли прах над каналами в Неаполе, Ну как его?.. Иосиф Бродский! Вот ведь удивительный случай?!

Поэт, в России практически не известный, ни единой строчки из которого так и не вспомнил ни один из почти сорока (!) опрошенных мною коллег-журналистов, вдруг стал лауреатом самой престижной литературной премии в мире.

Впрочем, почему удивительный? И не спешите сетовать на недостаточный литературный кругозор волгоградских журналистов. Как раз ничего удивительного на самом деле в этом награждении нет! Всё это вполне закономерно.

Как имя первого лауреата Нобелевской премии по литературе

Кто сейчас вспомнит имя первого лауреата нобелевской премии области литературы, получившего её в декабре 1901 года, — французского поэта Рене Франсуа Армана Сюлли-Прюдома. Его не знают, и, смею утверждать, никогда не знали даже в его родной Франции. И таких, мягко говоря, сомнительных лауреатов в рядах "нобелевцев" предостаточно! А ведь в то же самое время жили и творили

Марк Твен,

Эмиль Золя,

Ибсен,

Чехов,

Оскар Уайльд и, конечно же

Лев Толстой!

Мало кто помнит большинство лауреатов Нобелевской премии по литературе

Когда ознакомишься с длинным перечнем литераторов, в разное время отмеченных Нобелевским комитетом, невольно ловишь себя на мысли, что никогда не слышал четыре фамилии из каждых десяти. Да и пятеро из оставшихся шести тоже не представляют из себя ничего особенного. "Звёздные" труды их давно и прочно забыты. Сама собою в голову приходит мысль: выходит, что Нобелевскую премию в области литературы присуждали за какие-то другие заслуги? Если судить по жизни и творчеству того же Иосифа Бродского, то да!

Конечно, эта простая мысль не мне первому пришла в голову. Уже после первого же сомнительного награждения общественное мнение Швеции и других стран было шокировано решением Академии Нобеля.

Протест шведских писателей и журналистов в связи с творчеством Льва Толстого

Уже через месяц после скандального награждения, в январе 1902 года, Лев Толстой получил адрес-протест группы шведских писателей и художников:

"Виду впервые состоявшегося присуждения Нобелевской премии мы, нижеподписавшиеся писатели, художники и критики Швеции, хотим выразить Вам наше преклонение. Мы видим в Вас не только глубокочтимого патриарха современной литературы, но также одного из тех могучих проникновенных поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить прежде всего, хотя Вы, по своему личному суждению никогда не стремились к такого рода награде. Мы тем живее чувствуем потребность обратиться к Вам с этим приветствием, что, по нашему мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своём составе ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения. Пусть знают за границей, что даже в наше отдалённой стране основным и наиболее сильным искусством считается то, которое покоится на свободе мысли и творчества".

Письмо это подписали более сорока видных деятелей шведской литературы и искусства. Все знали: в мире есть только один писатель, достойный быть первым отмеченным самой высокой в мире наградой. И это писатель Лев Толстой.

К тому же, именно на рубеже веков вышло в свет новое гениальное творение писателя — роман "Воскресение", который Александр Блок впоследствии назовёт "завещанием уходящего столетия новому". 24 января 1902 года в шведской газете "Свенска Дагбладет" появилась статья писателя Августа Стриндберга, утверждавшего в ней, что большинство членов Академии —

"это недобросовестные ремесленники и

дилетанты в литературе, которые почему-то призваны вершить суд, но понятия этих господ об искусстве так по детски наивны, что они называют поэзией только то, что написано стихами, предпочтительно рифмованными. И если, например, Толстой навсегда прославился, как изобразитель человеческих судеб, если он создатель исторических фресок, то он ими не считается поэтом на том основании, что не писал стихов!"

Георг Брандес о неприсуждении Нобелевки Льву Толстому

Ещё одно суждение по этому поводу принадлежит известному датскому литературному критику Георгу Брандесу:

"Льву Толстому принадлежит первое место среди современных писателей. Никто не внушает такого чувства почитания, как он! Можно сказать: никто, кроме него, не внушает чувства почитания. Когда при первом присуждении Нобелевской премии она была дана благородному и тонкому, но второразрядному поэту, все лучшие шведские авторы послали за своими подписями Льву Толстому адрес, в котором протестовали против такого присуждения этого отличия. Само собой чувствовалось, что оно должно было принадлежать только одному — великому писателю России, за которым они единогласно признавали право на эту премию. Многочисленны обращения и требования восстановления поруганной справедливости заставили и самого Толстого взяться за перо: "Дорогие и уважаемые собратья! Я был очень доволен, что Нобелевская премия не был мне присуждена. Во-первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это мне доставило честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но всё же глубоко мною уважаемых. Примите, дорогие собратья, выражение моей искренней благодарности и лучших чувств. Лев Толстой".

Казалось бы, на этом вопрос мог бы быть и исчерпан?! Ан нет! Вся история получила неожиданное продолжение. В 1905 году вышло в свет новое произведение Толстого "Великий грех". Эта, ныне, к сожалению, почти забытая остро публицистическая книга рассказывала о тяжкой доле русского крестьянства.

Сейчас о ней не вспоминают ещё и потому, что в этом труде Толстой в самой категорической форме, аргументировано и чрезвычайно убедительно высказывался против частной собственности на землю. В Академии наук России возникла вполне понятная идея выдвинуть Льва Толстого на соискание Нобелевской премии. В записке, составленной с этой целью выдающимися русскими учёными, академиками

А.Ф. Кони,

К.К. Арсеньевым и

Н.П. Кондаковым

давалась самая высокая оценка

"Войне и миру",

"Воскресению".

А в заключение, от имени Российской Императорской академии наук высказывалось пожелание о присуждении Толстому Нобелевской премии.

Записку эту одобрил и Разряд изящной словесности Академии наук, — была в то время в Академии такая организационная структура. 19 января 1906 года, вместе с экземпляром толстовского "Великого греха" записка была отослана в Швецию.

Почему Лев Толстой просил не присуждать ему Нобелевскую премию по литературе?

Едва услышав о столь великой чести, Толстой пишет финскому писателю Арвиду Ернефельду:

"Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу Вас, если у Вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, Вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали. Прошу Вас сделать, что Вы можете, к тому, чтобы они не назначали мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение — отказываться от неё".

На самом деле, истинные заслуги перед человечеством того или иного писателя, учёного или политика Нобелевская премия отражает лишь отчасти. Помните мою статистику: девять из десяти Нобелевских лауреатов в области литературы были рядовыми ремесленниками от литературы и не оставили в ней хоть сколько-нибудь заметного следа. И лишь, примерно, один-два из этих десяти были по настоящему гениальными. Так за что же тогда остальным давали

премии,

почести?

На мой взгляд, только присутствие гения придавало награждению всей прочей весьма и весьма сомнительной компании иллюзию достоверности и заслуженности. Видимо, таким изощрённейшим способом Нобелевский комитет пытался и пытается повлиять на литературные и политические пристрастия общества, на формирование его вкусов, привязанностей и, в конечном счёте, ни много, ни мало, на мировоззрение всего человечества, на его будущее.

Припомните, с каким восторженным придыханием все мы говорим: такой-то Нобелевский лауреат!!! А ведь Нобелевскими лауреатами были не только

Жорес Алфёров или, скажем,

Пётр Капица-старший,

а и

предатель Горбачёв,

Солженицын,

Сахаров —

погубители и разрушители нашей великой страны.

Именно за эту заслугу они и стали лауреатами премии банкира Нобеля. Так денежные мешки пытаются купить саму душу Мира. Видимо, великий Толстой раньше всех нас понял это, — понял, и не пожелал, чтобы его имя использовалось для утверждения такой страшной идеи. Почему же Нобелевскую премию так и не вручили Льву Толстому? Только по одной простой причине. Он бы её не принял. Брезговал ею старик!

Андрей ЧЕРКАСОВ

ПРАВДА.Ру

Волгоград

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