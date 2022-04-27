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Автор Ирина Гусакова

Инвестиции в биткоин: эксперт рассказывает, почему сейчас стоит рисковать

Криптовалюты » Мнение эксперта

Лавры успешных криптоинвесторов не дают покоя предприимчивым россиянам. У многих в голове история первых криптомиллиардеров — братьев Уинклвосс, умудрившихся скупить внушительные запасы биткоина еще по цене ниже 1000 долларов. Но один нелегкий год, следующий за другим, вызывает вопрос — а стоит ли начинать инвестировать прямо сейчас? Разберем этот вопрос на примере 2022 года вместе с предпринимателем, инвестором, независимым финансовым советником при Министерстве финансов РФ Марселем Миннахмедовым.

Марсель Миннахмедов
 

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это код в информационной системе. Физической оболочки, как у рубля или евро, у нее нет. Равно как и физических аналогов, как у электронных валют, цифровых карт. Приобрести ее можно за реальную валюту, чтобы затем продать, перевести в любую точку мира, потратить на удовлетворение потребностей. Правда, с последним могут возникнуть проблемы, поскольку в реальных секторах экономики крипта еще слабо представлена. Более того, даже не все страны закрепили операции с цифровыми активами на законодательном уровне.

Динамика криптониши

Как уже было отмечено, еще не все страны оформили операции с цифровыми активами на законодательном уровне. А раньше этот вопрос вообще не стоял, и юридического сопровождения операций в криптонише не было в принципе! И процесс не стоит на месте — недавно Сальвадор узаконил биткоин как официальную валюту!

Более того, за шесть с небольшим лет капитализация всех криптовалют выросла со 100 млрд долларов до 2 трлн! И рынок продолжает развиваться, несмотря на пандемийные кризисы и другие макроэкономические проблемы. Поэтому в него ежедневно заходят новые игроки — стартаперы, работающие над блокчейн-проектами, масштабные инвесторы, использующие криптовалюты в работе, микроинвесторы.

Как видим, смысл инвестировать в криптовалюты все еще есть. Но важно осознавать риски.

Биткоин
 

Какие есть риски

Слепо верить в неуязвимость криптовалюты нельзя. 

  • Во-первых, хакерские атаки на биржи, брокеров — дело частое.

Если не хранить свои сбережения в кошельке, можно их потерять. Но не все платформы такое позволяют. Особенно остро дело с размещением на сторонних площадках обстоит у брокеров.

  • Во-вторых, криптовалюта весьма волатильна (изменчива).

Сегодня актив стоит дорого, завтра — дешево, а послезавтра и вовсе обесценится. Например, в 2018 году цена криптовалют упала на 70-90%.

Как выбрать криптовалюту

Опираться стоит на ряд факторов:

  • Капитализация. Чем больше, тем лучше — показывает спрос у покупателей. Определяется по формуле Цена_монеты*Количество монет. Сейчас лидирует Bitcoin. В монеты ниже ТОП-50 по капитализации вкладывать не стоит.
  • Доступность — количество монет криптовалюты. Чем их меньше, тем они ценнее.
  • Предназначение. Криптовалюты с хорошей технической реализацией могут стать крайне востребованными и прилично вырасти в цене. С их помощью можно инвестировать в технологии, которые могут изменить крипторынок и жизнь в целом. В рамках этого пункта можно рассматривать и связь с реальным бизнесом. Некоторые криптовалюты связаны с компаниями, которые их пускают в оборот, либо продуктом, в котором они используются — тот же Binance Coin, на бирже Binance применяемый для внутренних расчетов.
  • Популярность биржи. Цена криптовалюты напрямую с ней связана. Но есть и обратная зависимость — если биржа ославится проблемами с безопасностью или регуляторами, это негативно повлияет на цену ее криптовалюты.

Такая ситуация с криптовалютой на данный момент. Вывод можно сделать один — покупать ее стоит, но только после тщательного анализа имеющихся фактов.

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