Фильмы, которые предсказали будущее

В мире кинематографа встречаются картины, которые все же смогли приоткрыть дверь в будущее и предугадать некоторые явления. Предлагаем вам подборку "фильмов-нострадамусов".
Да, реалити-шоу в нашей действительности обычно начинаются, когда на это соглашаются все участники, но все же эта лента Питера Уира предсказала, что через несколько лет такие шоу станут обычным явлением. Фильм был снят в 1998 году, тогда реалити-шоу были еще редким явлением. Теперь телевидение перенасыщено такими развлечениями. Еще в 1998 году идея сделать шоу о чьей-то жизни была достаточно странной, чтобы снять фильм об этом. Современное общество уже не видит в этом что-то необычное — знаменитости оскорбляют друг друга на ток-шоу, люди бьют друг друга ради того, чтобы стать популярными медийными персонами. "Шоу Трумана" — это еще безобидный вариант!
Нет, у нас по-прежнему нет летающих автомобилей или роботов, нам прислуживающих, но одно можно сказать наверняка: срок действия большинства наших смартфонов — 1-3 года. Срок действия роботов в "Бегущем по лезвию" — 4 года. И в фантастическом фильме Ридли Скотта, и в нашей действительности технология быстро устаревает.
2001 год чаще ассоциируется с терроризмом, чем с космической эрой, но одна деталь из фильма стала реальностью: автономные устройства, которые можно сравнить с искусственным интеллектом HAL, убивают людей. Например, беспилотники часто отправляются убивать террористов, чтобы обезопасить солдат, которые могли бы быть убиты во время миссии.
На YouTube миллионы видео загружаются каждые 5 секунд. И вне сомнения, хотя бы в одном из них есть много сцен насилия, где люди нападают друг на друга, подвергаются пыткам, есть даже ролики с убийствами. Хотя они и не демонстрируются по ТВ, как в "Видеодроме", просто подумайте, что в то время, как вы читаете это, какой-то социопат уже убивает кого-то, записывая видеодоказательство. Эти ролики о пытках могут напомнить любителям ретро-кинематографа о еще более старом фильме — "Подглядывающий" 1960 года.
Если вы читаете новости, то замечаете, как часто в последнее время в мире творятся преступления и беззаконие… во многом как жестокая банда Алекса, которая ходит по округе, убивая и насилуя под песню Singing in the rain ("Поющие под дождем").
Конечно, в нашем мире ситуация с рождаемостью не так страшна, как в фильме, но все же на свет стало появляться все меньше детей, особенно это заметно в Европе. И если тенденция будет продолжаться, то человечество окажется скоро на грани вымирания.
Нет, полицейские-роботы пока по улицам не ходят, но медицина сейчас шагнула далеко: и сейчас существуют бионические протезы, которые имеют связь с нервной системой и могут полноценно заменить человеку потерянную руку. А вот полностью реанимировать пострадавшего человека, превратив его в полуробота - пока только планы на будущее.
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