Как "яблоку" обрести талию?

Каждая женская фигура неповторима. И пышки, и худышки — все красавицы. И если уж первые стремятся быть под стать вторым, то рассматривать это стоит лишь как очередной женский каприз, желание слегка обновить образ. В этом смысле у худышек значительно меньше пространства для маневра.

Если девушка решила-таки подкорректировать фигуру, то ей стоит еще раз взглянуть в зеркало. Но не для того, чтобы попричитать по поводу чего-то "выпирающего", а чтобы определить данный ей природой тип фигуры. От этого и будет зависеть тактики похудания или, наоборот, прибавления веса.

Хотя все мы уникальны, женские фигуры все же можно условно разделить на три незамысловатых типа. Замечаете невооружённым глазом, что жирок скапливается в районе талии? Ваша фигура зовется "яблоко". Плюшки и ватрушки, не спросив у вас, откладываются на бёдрах? Вы — "груша". Худышки, мечтающие о пышных формах, относятся к категории, имя которой "банан".

"Леди-яблоко"

Окидывая взглядом этих барышень, не так-то легко найти талию на должном месте. Ноги в порядке, плечи худенькие, а вот талии — нет. Как, например, у Кэмирон Диас. Как можно обрести талию обладательницам такого типа фигуры?

Камерон Диас, актриса

Питание

Необходимое условие появления талии у яблок — здоровое питание. В организм должно поступать равное количество балластных веществ и воды.

Начинать день рекомендуется с каши на воде и свежих фруктов.

Им следует сократить потребление животных жиров и особенно тех, которые содержатся в выпечке.

Полезны соевые продукты, рыба, грецкие орехи — все они также хорошо защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто подстерегают обладательниц именно этого типа фигуры.

За обильным столом предпочтение надо отдавать овощным блюдам и фруктовым десертам.

Желательно, чтобы часть жидкости, которая потребляется в течение дня, приходилась на травяной или фруктовый чай.

Спорт

Тренировка мышц брюшного пресса стимулирует сжигание жира в области талии. Вот вариант упражнения.

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты, руки — на затылке, локти разведены в стороны. Верхнюю часть туловища медленно поднимайте и опускайте, но не ложитесь! Выходит классические жимы на спине. Однако ничего более эффективного продвинутые мастера фитнеса так и не изобрели.

Одежда

"Дефицит" талии скроет продуманный фасон платья. Небольшой животик спрячется под небрежной широкой (длиной до бёдер) верхней частью одежды, романтично подпоясанной. О приталенных моделях женщинам-"яблокам" придётся забыть. Им совершенно не подойдут брюки со складками от пояса или на бёдрах. Более изящный силуэт поможет создать эластичное нижнее бельё.

"Мадам-груша"

Это самый распространенный тип фигуры, наиболее гармоничный и женственный, пребывающий сейчас на пике моды. Пышными формами ниже талии щеголяют Дженифер Лопес, Бейонсе Ноулс, Шакира.

Дженнифер Лопес

Досадно лишь то, что "груши" легко прибавляют в весе, поэтому им надо быть бдительными в отношении калорийности блюд.

Питание

Стоит остерегаться пищи, богатой крахмалом.

Но не впадать в крайности, поедая только нежирные продукты можно попасть в ловушку. Многие из них очень питательны за счёт высокого содержания углеводов.

Утоляя жажду "грушам" не рекомендуется увлекаться соками.

Они не дают чувства насыщения, но содержат большое количество сахара. Лучше заменить соки из тетрапака живыми фруктами.

Иногда обмануть свой требовательный желудок "груши" могут при помощи низкокалорийных супов из лука-порея, брокколи, томатов.

Но не стоит ограничивать себя во всем, чтобы не остаться голодной. Включайте в свой рацион приличные порции менее питательных продуктов. Вместо белого хлеба берите чёрный, но немного.

Спорт

Если бедра — ваша проблемная зона, то регулярные упражнения помогут сбросить лишнее с этой части тела.

Самое простое упражнение для ног и ягодиц: встаньте прямо и, напрягая мышцы, поднимите прямую ногу в сторону, чтобы угол с полом получился около 60 градусов, и опустите на место. Тянуть носок не нужно, при необходимости придерживайтесь руками за спинку стула. Повторите 15-20 раз. Это же упражнение можно делать, отводя ноги назад.

Уход

Сохранить свежесть кожи в области бёдер поможет маски из томата, так как он содержит биологически активные вещества, способствующие регенерации кожи. Томатный сок вообще рекомендуется всем худеющим.

"Мисс-банан"

Этим подтянутым девушкам, с фигурой, как у Милы Йовович, завидуют подруги, ведь они могут есть практически всё и при этом вовсе не заботиться о весе. Зато их грудь весьма миниатюрна, и прибавить женственных изгибов своей спортивной фигуре им непросто.

Милла Йовович в юности

Питание

Не стоит набрасываться на любые жиры — лучше отдавать предпочтение более здоровым калорийным растительным маслам.

В сумочке можно всегда держать пакетик орешков, питательные сыры — тоже продукт, который поможет округлиться. А в супы можно смело добавлять сметану или сливки.

Если чувство насыщения наступает быстро, ешьте понемногу, но почаще. Позволительно перекусить батончиком шоколада или сухофруктами.

Жажду утоляйте 100% натуральными соками.

Полезны и питательны для "бананов" коктейли из йогурта с бананами, ягодами с добавлением фруктового сиропа, сока или мёда.

Спорт

Поддерживать хорошую форму рук и груди также можно упражнениями.

Молочные железы поддерживаются большой грудной мышцей, которая, если ее тренировать, не даст бюсту обвиснуть.

Итак: встаньте прямо, соедините ладони на уровне груди, сожмите их как можно сильнее и удерживайте 5 секунд. Повторите 15 раз.

Прохладный душ делает кожу эластичной, контрастный — прекрасное средство для сосудов.

Попеременно тёплой и холодной струёй воды следует обливать грудь круговыми движениями. Заканчивается процедура холодным душем. Зрительно увеличить объём груди помогут специальные бюстгальтеры.

Отжимание из положения лёжа (можно и от коленок) поможет "бананам" сделать руки сильными.

Выполняйте упражнение до полного выпрямления рук: медленно поднимайте и снова опускайте туловище.

Существует мнение, что мужчинам худеть или набрать недостающий вес мешает слабая мотивация. Однако к женщинам не относится. Худейте или поправляйтесь на здоровье и в свое удовольствие!…