Большинство женщин сегодня вынуждены трудиться в условиях офиса. В некоторых учреждениях принят дресс-код, однако, даже если его не существует, не мешает озаботиться соответствующим гардеробом. О том, какие вещи обязательно должны в него входить, рассказала стилист Эбби Макхейл.
Нередко при отсутствии специального дресс-кода сотрудницы пускаются в две крайности.
Вот несколько идей для этого.
Длина макси не всегда удобна, а мини слишком откровенно и подходит, в сущности, только молодым и стройным девушкам. Миди обычно годится для всех возрастов и для любых фигур. Но покрой должен быть удобным, так как вам ходить в этом платье целый день.
Он может быть, например, чёрным, серым, бежевым, бледно-зелёным. Такой верх сочетается практически с любым низом.
Они не будут стеснять движения, и их удобно комбинировать со многими другими вещами, поясняет Макхейл.
Он подойдёт и в тех случаях, когда в офисе стоит низкая температура, и в тех, когда верхнюю одежду надевать нет смысла, а на улице не так уж и тепло… В зависимости от ситуации вы можете либо ходить в нём в офисе, либо снимать его.
Комбинации из вышеназванных вещей можно использовать в течение недели. Остальное — на ваш выбор. Можно каждый день менять блузки, но носить всегда одну и ту же юбку. Что до обуви, то понятно, что к платью или юбке больше подойдут туфли или сапоги, а к брюкам могут прекрасно сгодиться и кроссовки.
Что касается верхней одежды, то вы можете надеть, в зависимости от погоды, куртку, шубу, дублёнку, пальто, плащ и так далее. Подойдут и любые головные уборы. Ведь в самом офисе вы, скорее всего, носить их не станете, повесите в раздевалке.
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