Работающим в офисе женщинам нужно тщательно подбирать себе гардероб

Большинство женщин сегодня вынуждены трудиться в условиях офиса. В некоторых учреждениях принят дресс-код, однако, даже если его не существует, не мешает озаботиться соответствующим гардеробом. О том, какие вещи обязательно должны в него входить, рассказала стилист Эбби Макхейл.

Офис так офис!

Нередко при отсутствии специального дресс-кода сотрудницы пускаются в две крайности.

Первая заключается в том, чтобы одеваться в офис так же нарядно, как на выход: платья с отделкой, роскошные костюмы, блузки и юбки с вырезами и декором. Возможно, это уместно, если прямо с работы вы идёте на вечеринку. Но в обычной офисной ситуации такой внешний вид отвлекает, да и коллеги и руководство могут воспринять его неоднозначно. Вторая крайность — это излишний "демократизм". Например, ходить на службу в джинсах и потёртом свитере. Работа в офисе — это не поход в магазин и не прогулка с собакой. Вас обязательно будут оценивать "по одёжке". Поэтому одеваться следует пусть не "как на вечеринку", но и не "по-домашнему".

Вот несколько идей для этого.

Платье-миди

Длина макси не всегда удобна, а мини слишком откровенно и подходит, в сущности, только молодым и стройным девушкам. Миди обычно годится для всех возрастов и для любых фигур. Но покрой должен быть удобным, так как вам ходить в этом платье целый день.

Белая рубашка или блузка

Во-первых, она стильно выглядит для офиса, во-вторых, она универсальна: её можно надеть и под свитер, и под сарафан, и под любую юбку или брюки, и даже носить поверх платьев.

Блейзер нейтрального цвета

Он может быть, например, чёрным, серым, бежевым, бледно-зелёным. Такой верх сочетается практически с любым низом.

Широкие брюки нейтрального оттенка

Они не будут стеснять движения, и их удобно комбинировать со многими другими вещами, поясняет Макхейл.

Джемпер для прохладной погоды

Он подойдёт и в тех случаях, когда в офисе стоит низкая температура, и в тех, когда верхнюю одежду надевать нет смысла, а на улице не так уж и тепло… В зависимости от ситуации вы можете либо ходить в нём в офисе, либо снимать его.

А остальное?

Комбинации из вышеназванных вещей можно использовать в течение недели. Остальное — на ваш выбор. Можно каждый день менять блузки, но носить всегда одну и ту же юбку. Что до обуви, то понятно, что к платью или юбке больше подойдут туфли или сапоги, а к брюкам могут прекрасно сгодиться и кроссовки.

Что касается верхней одежды, то вы можете надеть, в зависимости от погоды, куртку, шубу, дублёнку, пальто, плащ и так далее. Подойдут и любые головные уборы. Ведь в самом офисе вы, скорее всего, носить их не станете, повесите в раздевалке.