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Автор Ирина Гусакова

Какой дизайн ногтей будет в моде в этом году

Моя семья » Красота и стиль

Фэшн-индустрия одна из первых реагирует на все, что происходит в мире. Она, как зеркало, отражает результаты событий, актуальную действительность, изменения и трансформации в окружающем нас пространстве. Так мода диктует тренды, а индустрия ногтевого сервиса подхватывает их, потому что ногти неотделимы от образа, они как модный аксессуар, а в некоторых случаях главный акцент внешнего вида. О том, какой ногтевой дизайн будет в моде в этом году, рассказала читателям Pravda.Ru двукратная чемпионка России 2012 года по дизайну ногтей Анна Гришанкова.

разноцветные ногти

Какой дизайн ногтей будет актуален в 2022 году

В моде сейчас на первый план выходят философия брендов, послания, мечты и идеи дизайнеров, и нейл-дизайн становится одной из площадок для самовыражения.

Выбор цвета, декора, рисунка, сочетаний, экстремальной длины или полное ее отсутствие — это уже не импульс настроения, а ответ на вопросы:

  • "какая вы?",
  • "какие ценности для вас важны?",
  • "какой образ жизни вы ведете?",
  • "что хотите сказать миру?"

Может быть, вы за равенство, поклонница эко-стиля, слушаете RNB или отождествляете себя с героем аниме, любите единорогов или вы романтичная натура…современные нейл-стилисты предложат дизайн, который будет содержать ваш "личный код".

Хочется отметить, что тренды никогда не забываются в один миг — в ночь с 31 декабря на 1 января, они плавно перетекают из сезона в сезон, из одного года в другой, понемногу видоизменяясь и обрастая новыми нюансами и смыслами. Но могу сказать точно, что не потеряют актуальности нюдовые покрытия, светоотражающие блестки, объемные элементы будут только набирать обороты, как и длина и необычная форма ногтей.

В современном быстром и технологичном мире очевидна потребность в заземлении. Сейчас непросто выехать даже в лес, не говоря уже о тропическое побережье. И что может быть проще, чем, любуясь на свой маникюр, уноситься в эти прекрасные, наполненные природной силой и энергией места. Цветы мелкие и крупные, акварельные и живописные, экзотические фрукты и листья, текстуры камней и минералов. Эти мотивы уверенно держат свои позиции не первый год, и мы смело их берём с собой в 2022-й.

Нарощенные ногти

Абсолютно новый тренд "Ремесло" перестает быть просто хобби и вылезает из бабушкиных сундуков прямо на мировые подиумы. Кроше, макраме, вязание, заплатки, винтажное кружево, вышивка, бисероплетение, пэчворк — теперь это Hot Cuture. У мастеров маникюра богатый арсенал для воплощения этого тренда:

  • слайдер-дизайны,
  • штампы,
  • пайетки,
  • бульонки,
  • трафареты.

Достаем все и миксуем смело. Причем можно все и сразу и на всех ногтях по-разному. Странное больше не странно.

Пока ученые и футуристы спорят о том, какой сценарий выбрать для человечества, мы наблюдаем безграничную веру в Дивный Новый Мир в коллекциях модельеров и нейл-кутюрье. Образ этого тренда — звездные хранители, вселенские странники, жители Атлантиды и межгалактические путешественники. У них на ногтях:

  • секретные коды и знаки,
  • стрелки,
  • радиоволны,
  • микросхемы,
  • вкрапления драгоценных металлов,
  • необычный контурный френч.

Те, кто про "здесь и сейчас", кто старается стать более открытым Миру, обращаются к ванильному и конфетному наиву, детской непосредственности, любимым героям мультфильмов, надписям с жевательных резинок, эмоджи из сообщений в месенджерах, комиксам, детским каракулям. Подобные темы уже не воспринимаются как уход от реальности или в детство, это новый способ с иронией подстроиться к новому времени.

Геометрия — территория безопасных экспериментов. Полоски, шахматка, клетка, абстракция, зигзаг, ромбы, горох, иллюзия — тренд вне времени. Чтобы сделать его более модным, можно сочетать с цветочным или растительным мотивом.

Арт-подход в ногтевом дизайне

Без арт-подхода уже никак. Коллаборации модных домов с художниками стали необходимостью. Также и мастерам маникюра приходится разбираться в стилях живописи, изучать искусство и применять в работе канцелярские лайнеры, маркеры, акварельные краски, барельефную лепку. Стрит-арту мало стен, современному искусству нужны новые площадки — ногти тоже становятся холстом. Элементы граффити, надписи, свободные мазки кистью, мотивы с холстов великих художников, портрет, фотодизайн…ногти теперь — это мини-галерея.

Животный мир позволяет продемонстрировать характер и намерения. Год Тигра, конечно, не оставил равнодушным никого, и анималистичный принт повсеместно присутствует в коллекциях дизайнеров. Можно высветить через принт хищную сущность или явить окружающим свою яркость и дерзость, используя тот же принт, но в несвойственной необычной расцветке. В любом случае полоски тигра и пятнышки леопарда будут очень уместны.

Со стороны цвета нас манит возвышенность природы над суетой и мимолётностью наших проблем, поэтому с буйством цвета конкурируют тотал нюд, пряные оттенки корицы, землистые, молочные, приглушенный фисташковый, пепельно-розовый, цвет какао.

Но даже самые спокойные поклонники понятного бежевого испытывают электроцветовые разряды и просят хоть кусочек неона. Мы охотнее принимаем контрасты и пытаемся подружить полярности, делаем ярче свою жизнь, ведь неизвестно, что будет завтра. Поэтому уместны сочетания

  • оранжевого и фуксии,
  • голубого и лимонного,
  • фиолетового и розового,
  • яркой зелени и лавандового,
  • кораллового и цвета морской волны,
  • фиалкового и солнечно-желтого.

Это противостояние догоняет черно-белая классика в сочетании с металлическими акцентами.

Новая реальность требует переосмысления. Интересно, что даже радуга трансформируется в голограмму-мост в иррациональные миры и виртуальность.

Анна Гришанкова отмечает, что тотально устарел дизайн на безымянных пальцах каждой руки. Придётся про него забыть, отправив в архив. Будьте открыты новому, будьте гибче, пластичнее, меняйтесь… сделайте на одной руке один цвет, на второй — другой, дизайн "разбросайте" по пальцам неравномерно, например, на большом, мизинце, а на другой руке на среднем, добавьте неоновый акцент или объемный элемент и дополните все это надписью "можно все".

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