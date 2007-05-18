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Автор Олег Золотов

Татьяны и Александры признаны самыми неудачливыми водителями

Авто

Автолюбительница по имени Татьяна на новом автомобиле черного цвета, проезжая с утра мимо свежескошенного газона, просто обречена попасть в аварию. Такой вывод можно сделать из статистики и научных исследований британских ученых. Татьяны и Александры признаны самыми неудачливыми водителями.

Татьяны и Александры признаны самыми неудачливыми водителями

Запах свежескошенной травы — провокатор совершения ДТП

К будоражащим мозг водителя запахам относятся духи и лосьоны после бритья, которые переключают внимание с дороги на эротические фантазии, а ароматы

  • ромашки,
  • жасмина
  • и лаванды

слишком расслабляют, что повышает риск аварии. Запах же свежескошенной травы, как было выяснено, провоцирует водителя превышать скорость.

Также, по данным британских ученых, концентрироваться на дороге помогают лучше всего запахи:

  • лимона,
  • кофе,
  • корицы,
  • морского воздуха,
  • "новой машины", вероятнее всего, имеется в виду запах пластика.

Однако это утверждение прямо противоречит уже другому, не менее занимательному исследованию.

Британские страховщики проводили исследование, на каких автомобилях люди чаще всего попадают в аварии: оказалось, что на новых. Естественно, это объясняется тем, что большинство этих неудачливых водителей слишком самонадеянно отнеслись к уровню своего вождения, пересев на авто с более мощными двигателями.

Страховщики — люди дотошные

Поэтому знание цвета, марки и время выпуска автомобиля, попадающего в аварии чаще всего, а также возраста и вероисповедания его владельца для ведения страхового бизнеса, им недостаточно. Они выяснили также имена людей, которые оказываются наименее удачливыми. Самими "аварийными" водителями оказались Александры и Татьяны, сообщает Autonews.ru.

Люди с более редкими именами также становились участниками аварий, правда, удивительным образом, намного реже. Всего по одной аварии приходится на водителей, которых зовут Алик, Апрель, Адам, Макар, Милана, Набат, Серафим, Тимур, Тихон, Ульяна, Фридрих, Эльбрус, Эрнест, Ян. По такой статистике впору выбирать и имя новорожденному, до чего, вполне вероятно, европейцы скоро дойдут. Так что если суммировать все скрупулезно выведенные сведения, то получится, что Татьяна, купившая новый автомобиль черного цвета, проезжая с утра мимо свежескошенного газона, не попасть в аварию просто не может.

В России не до вольностей и ароматов

Российская статистика аварий не пропускает в свои строчки никаких вольностей, она из года в год твердит, что двумя единственными причинами аварий являются:

  1. Превышение скоростного режима (в более 60% случаев).
  2. Вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Что же касается использования мобильных телефонов в авто,  то тут наши гаишники соглашаются с зарубежными коллегами: разговор по телефону за рулем в четыре раза увеличивает риск аварии, а внимание водителя снижается при этом на 50%. 

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дтп авария
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