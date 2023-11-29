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Даниил Полоников

Чем опасна ESP в сильный снегопад

3:04
Авто

Основной задачей электронной системы курсовой устойчивости (ESP) является удержание автомобиля на заданном курсе путем борьбы с пробуксовкой колес на дорожном покрытии.

Чем опасна ESP в сильный снегопад
Фото: www.dubizzle. com/blog/cars/electronic-stability-control-system/

Для достижения этой цели система использует различные методы, например, выборочное торможение чрезмерно вращающегося колеса или, наоборот, его разблокировка при заносе за счет высокоэффективных тормозных механизмов. Стоит отметить, что ESP также выполняет функции антиблокировочной системы (ABS), предотвращая потерю управляемости при торможении.

Кроме того, ESP может вмешиваться в работу двигателя, принудительно снижая его обороты до холостого хода, что исключает чрезмерное вращение колес.

При каких обстоятельствах ESP может стать скорее опасностью, чем помощником? Например, во время сильного снегопада, когда состояние дороги меняется от уплотненного до рыхлого снега или слякоти, вызванной противогололедными реагентами. В таких непредсказуемых и скользких условиях на одних участках можно относительно нормально управлять автомобилем и тормозить, а на других возникает ощущение, что едешь по льду.

В таких ситуациях наиболее распространенным сценарием, при котором ESP не является вашим союзником, является резкое и неожиданное торможение впереди идущего автомобиля, не оставляющее вам возможности совершить обгон. Такое часто случается в плотном городском трафике, когда водитель впереди, например, внезапно замечает пешехода, приближающегося к пешеходному переходу, и решает уступить.

На скоростной дороге вы также можете оказаться в подобной ситуации, окруженные впереди и с обеих сторон автомобилями. Вдруг впереди загораются стоп-сигналы! Единственный выход — затормозить, но нажатие на педаль тормоза с полной силой мало что дает, так как в ситуацию вмешивается ESP и отпускает тормоза. По сути, электронная система сохраняет контроль над автомобилем.

Однако в таких условиях она не обеспечивает эффективного замедления. Опытные водители в таких условиях прибегают к быстрому нажатию и отпусканию педали тормоза, чтобы на мгновение освободиться от влияния ESP и дать возможность колесам получить некоторое сцепление с дорожным покрытием. Иногда этого бывает достаточно, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем.

В таких экстремальных ситуациях еще есть шанс совершить маневр и избежать столкновения. Но для этого необходимо отказаться от торможения и, наоборот, ускориться. Когда вы понимаете ситуацию и нажимаете на педаль газа, ESP чувствует небольшое проскальзывание колес и немедленно ограничивает мощность двигателя. Таким образом, автомобиль все равно попадает в аварию благодаря ESP, которая ставит безопасность во главу угла!

Лада Веста СВ Кросс завязла в сугробе с включённым ESP после сильного снегопада в Москве.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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