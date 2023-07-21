Почувствуй разницу: чем отличается солярка от дизельного топлива

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В современном автомобильном ландшафте автомобили с дизельным двигателем стали обычным явлением. Они органично вошли в нашу жизнь, радуя владельцев своей топливной экономичностью, мощностью и высоким крутящим моментом, позволяющим буксировать тяжелые прицепы даже с двигателями меньшего объема.

Фото: https://miro.medium.com/

Нередко на заправочных станциях можно услышать, как водитель просит обслуживающий персонал залить в бак "солярку", имея в виду дизельное топливо.

В связи с этим возникает вопрос: Уверен ли владелец автомобиля в выборе топлива, именно дизельного топлива, а не солярки? Что именно отличает эти виды топлива? Чтобы понять эту разницу, крайне важно изучить состав дизельного топлива и солярки, а также понять, при какой температуре они воспламеняются.

Дизельное топливо

Дизельное топливо представляет собой смесь нафтеновых, парафиновых, ароматических углеводородов и их производных. Температура кипения этих компонентов колеблется от 180 до 350 градусов Цельсия. В состав также входят фракции, полученные при прямой перегонке сырой нефти, такие как керосин, газойль и солярка (благодаря которой топливо и получило свое название).

После переработки и добавления присадок дизельное топливо приобретает товарный вид, при этом вязкость содержащихся в нем нефтяных дистиллятов колеблется от 2 до 4,5 квадратных миллиметров в секунду. Температура вспышки дизельного топлива не превышает 70 градусов Цельсия.

Солярное топливо

Солярное топливо, с другой стороны, является одной из многих фракций, получаемых из сырой нефти. Оно использовалось в старых машинах, оснащенных низкоскоростными двигателями, которые не требовали и не были способны работать на высоких скоростях.

Вязкость солярного топлива составляет от 5 до 9 квадратных миллиметров в секунду, и оно испаряется при температуре от 240 до 400 градусов Цельсия. Температура вспышки составляет приблизительно 40-45 градусов Цельсия. Другими словами, солярное топливо не подходит для современных двигателей, и его использование может привести к тяжелым последствиям и дорогостоящему ремонту.

«Солярку» нельзя заливать в баки современных дизельных авто