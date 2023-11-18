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Даниил Полоников

Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного

Авто

В наше время, когда речь идет о поиске автомобиля, трудно найти машину, в которой не было бы электрического подогрева сидений. Однако систему, которая могла бы мгновенно довести все сиденье до комфортной температуры, избавив водителя от необходимости терпеть холод, пока сиденье не начнет греть его заднюю часть, еще не изобрели.

Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного
Фото: https://takprosto.cc/

Тем не менее, существует простой трюк, который значительно облегчает участь задней части тела водителя при запуске замерзшего автомобиля.

От чего зависит скорость подогрева сиденья? Естественно, она зависит от температуры наружного воздуха, конструктивных особенностей модели сиденья и фактической тепловой мощности нагревательного элемента, встроенного в подушку. С первыми двумя факторами мы мало что можем поделать.

Фактическая мощность системы подогрева сидений напрямую зависит от силы тока и напряжения, подаваемого на нагревательный элемент от электрической системы автомобиля. Как правило, существует два источника питания: аккумулятор и генератор. Аккумулятор, особенно если он не новый, часто становится потребителем электроэнергии после запуска двигателя, пока не зарядится до удовлетворительного уровня.

Остается генератор, возможности которого, как и любого технического устройства, не безграничны. Обычно, как только мы запускаем двигатель, мы сразу же включаем подогрев водительского сиденья. А если есть возможность, то и подогрев руля, потому что мало кому хочется держаться за замерзший руль. Кроме того, мы включаем размораживатели лобового и заднего стекол, просто чтобы подстраховаться.

В результате наш генератор вынужден одновременно удовлетворять потребности не только элемента подогрева сидений под нами, но и кучи других энергоемких потребителей.

И это происходит на холостых оборотах двигателя, поскольку мы еще не начали движение! В этом режиме мощность генератора и так минимальна, а теперь у нас еще и коллекция "электрических вампиров", которых нужно кормить. Следовательно, очень мало энергии направляется на обогрев нашего сиденья, в результате чего оно прогревается гораздо медленнее, чем могло бы. Эта ситуация особенно заметна в автомобилях с менее мощными двигателями и, соответственно, более слабыми генераторами.

Каково же тогда решение? Прежде всего, если мы хотим тепла и хотим получить его быстро, мы должны избегать включения любых заводских или послепродажных электрических устройств в нашем автомобиле, кроме подогрева сидений. По крайней мере, до тех пор, пока мы не почувствуем тепло, исходящее из глубины подушки.

Однако если, например, лобовое стекло покрылось льдом, и тикающие секунды побуждают нас как можно быстрее растопить его с помощью электрического размораживателя, мы можем включить и его. Но при этом мы должны помочь генератору выработать больше энергии, увеличив обороты двигателя до 2000-2500 об/мин. Таким образом, он сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии как для вашего дефростера, так и для других потребителей электроэнергии в электросистеме автомобиля.

Как правильно пользоваться обогревами и печкой зимой? В движении и при прогреве машины.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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