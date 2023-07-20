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Даниил Полоников

Как заставить автомобиль прогреться быстрее без автозапуска и отопителя

3:14
Авто

Когда дело доходит до прогрева автомобиля зимой без роскоши отапливаемого гаража, системы дистанционного запуска двигателя или автономного отопителя, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы ускорить этот процесс. Давайте рассмотрим некоторые методы ускорения прогрева вашего автомобиля в отсутствие этих современных удобств.

Как заставить автомобиль прогреться быстрее без автозапуска и отопителя
Фото: https://takprosto.cc/

После запуска двигателя помните, что подогрев сидений, подогрев рулевого колеса и размораживатели стекол (задних и, если есть, передних) также являются мощными источниками тепла. Хотя их эффективность может не сравниться с эффективностью прогретого двигателя, их стоит учитывать, поскольку двигатель еще холодный, а вам не терпится начать прогрев.

Включите подогрев сидений на максимальную мощность на всех сиденьях, оборудованных им. Электропровода обогрева стекол не внесут существенного вклада в обогрев автомобиля, но они минимизируют потери тепла через задние и передние стекла.

Кроме того, одновременное включение этих энергопотребляющих устройств заставит двигатель автомобиля увеличить обороты, что позволит генератору вырабатывать достаточную мощность для удовлетворения возросшего спроса. Работа двигателя на повышенных оборотах, в свою очередь, помогает ему быстрее достичь желаемой температуры.

Помимо включения встроенных электрических подогревателей, следует также увеличить нагрузку на двигатель, чтобы заставить его работать интенсивнее и быстрее нагреваться. Нажмите на педаль тормоза (в автомобилях с автоматической коробкой передач) и переключите коробку передач в положение "Drive". Таким образом, вы включите трансмиссию, не двигая автомобиль.

Этот прием полезен как для автоматических, так и для механических коробок передач, поскольку он увеличивает срок их службы, прогревая их перед началом движения.

Кроме того, выполняя вышеописанные действия, осторожно поверните рулевое колесо на пол-оборота вправо, а затем на пол-оборота влево. Это движение создаст дополнительную нагрузку на гидравлический и электрический усилители рулевого управления, тем самым дополнительно нагружая двигатель.

В случае с гидравлическим усилителем руля этот метод также способствует продлению срока его службы. Как только вы заметили, что ваши действия повысили температуру двигателя до такого уровня, что игла указателя температуры отошла от нулевой отметки и начала подниматься, самое время активировать систему вентиляции, установив ее в режим рециркуляции.

Таким образом, система будет втягивать и прогревать воздух из салона вместо того, чтобы втягивать холодный воздух снаружи.

Для более быстрого прогрева можно также увеличить число оборотов двигателя до уровня 2000-2500. Однако важно отметить, что этот метод рекомендуется только для автомобилей с механической коробкой передач. В случае с автоматическими коробками передач такой подход не рекомендуется, поскольку они плохо реагируют на подобное обращение.

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Как быстро прогреть салон машины зимой?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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