Бежать без оглядки: 3 признака нечестного автосалона

Если говорить о количестве автосалонов в России на сегодняшний день, то их очень много. По состоянию на прошлый год только в стране насчитывалось чуть более трех тысяч официальных дилерских центров. А если мы добавим "серые" автосалоны, число которых меняется почти ежедневно — одни банкротятся, в то время как другие появляются в погоне за "легкой" прибылью, — уследить за этим становится еще сложнее.

Фото: bedroomdecoratingideasss.blogspot .com/2021/08/bmw-dealer-in-florida-bmw-dealer-in.html

Для граждан, решивших приобрести новый автомобиль, есть множество вариантов на выбор. Однако это изобилие не обязательно гарантирует положительный опыт. Жесткая конкуренция и желание быстро заработать за счет ничего не подозревающих покупателей подталкивают нечестных трейдеров прибегать к крайним мерам, используя всевозможные тактики обмана.

Итак, как же можно защитить себя и свой кошелек от мошенников? Главное — распознать врага с самого начала, во время первой встречи с дилером, вместо того чтобы иметь дело с горькими последствиями после подписания договора купли-продажи. Давайте разберемся, каких выставочных залов следует избегать, и разгадаем их тайны.

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО

Говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Можно подумать, что все знают эту простую истину, однако предложения дилерских центров могут быть настолько заманчивыми, что покупатели теряют голову. Совершенно новый кроссовер от популярного корейского бренда почти в два раза дешевле, чем тот, что представлен на официальном сайте производителя, — бесспорно, заманчивая цена.

Обещания огромных, экстраординарных скидок всегда являются тревожным сигналом, указывающим на нечестность автосалона. Когда клиент, соблазненный приманкой, приезжает, чтобы забрать желаемый автомобиль, он обнаруживает, что "последний рекламный автомобиль был продан всего минуту назад" или что автомобиль действительно подержанный, поврежденный, обремененный или юридически сомнительный.

Такие действия обычно связаны с "серыми" дилерскими центрами, пытающимися заманить покупателей в свои автосалоны, используя как правдивые, так и обманчивые средства. "Официальные" дилерские центры, как правило, проявляют большую осторожность, предлагая более скромные бонусы и прозрачные условия своих рекламных акций.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР — ЭТО НЕ ТО, ЧЕГО Я ХОЧУ

Честные дилерские центры не хранят на своих складах десятки автомобилей одной и той же модели — возможно, всего пару, и они обычно представлены в комплектациях среднего и высокого класса с дополнительным оборудованием, которое значительно повышает цену. Это тоже своего рода трюк, уловка, но давайте сосредоточимся на чем-то другом.

Имейте в виду, что жадным бизнесменам необходимо привлекать клиентов любыми необходимыми средствами. Если не за счет сниженных цен, то за счет того, что они перегружают их выбором. "Да, конечно, у нас на складе есть именно та конфигурация, которую вы хотите. У нас также есть базовая модель. И остальные шестнадцать существующих и несуществующих версий. Да, все они ждут вас в нашем дилерском центре. Приезжай ко мне." Нечестные торговцы, как и в Греции, всегда утверждают, что у них есть все.

Приходит наивный покупатель, и дальше ситуация может развиваться по одному из двух сценариев. Либо, как упоминалось ранее, "автомобиль в нужной вам комплектации был продан минуту назад", либо "вы неправильно поняли: автомобиль находится не в автосалоне, а на складе за 100 500 километров отсюда". И конечным результатом является: "позвольте нам найти для вас что-нибудь еще" — то, что, конечно, стоит значительно дороже. Эти трюки выполняют как "серые" дилерские центры, так и "официальные".

СКРЕПЛЕНО СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Вот еще один "предупреждающий знак", связанный с перемещением транспортных средств между складами. Однако это относится только к неавторизованным розничным торговцам. Наглые индивидуумы, подтверждая наличие автомобиля в другом месте, предлагают перевезти его в автосалон для осмотра клиентом — за дополнительную плату.

Вымогатели из автосалона