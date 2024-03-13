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Даниил Полоников

Почему менять в машине щетки «дворников» нужно намного реже, чем кажется

3:32
Авто

Зима, попрощавшись с последним снегопадом, "прячется в сундук" как минимум до октября, пока долгожданное тепло не постучится в окна всего центрального региона. Ура, наконец-то наступила весна! Однако утренняя радость от расстегивания курток и снятия шляп быстро превращается в печаль, поскольку ветровое стекло мгновенно пачкается. А запасы антифриза в гараже уменьшаются, потому что сезон бесплатной жидкости для омывания лобового стекла из-под крана не за горами.

Почему менять в машине щетки «дворников» нужно намного реже, чем кажется
Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Но переходить на воду еще слишком рано, ночные заморозки еще никто не отменял. Таким образом, каждый день приходится покупать новую канистру и по-прежнему вести машину с минимальной видимостью. В таких ситуациях "козлом отпущения" часто становятся стеклоочистители, поскольку, по мнению большинства водителей, они имеют тенденцию изнашиваться зимой.

К сожалению, на них нет датчика визга или какого-либо другого индикатора износа. Таким образом, идеально исправные стеклоочистители оказываются на полке в гараже, замененные новыми. Однако эти новые устройства не решают проблему, потому что она заключается не в самих дворниках!

Ключ к решению проблемы лежит не в щетке стеклоочистителя, а в рычаге, который прижимает ее к лобовому стеклу. Да, за зиму на нем может скапливаться грязь, снижая "липкость". Тем не менее, простая стирка и чистка помогают только в одном случае из десяти, поскольку пружина часто слегка растягивается. Здесь пригодится старый трюк: просто затяните его пластиковой стяжкой или проволокой. Стекло станет намного чище.

Однако автопарк в России за последние годы ничуть не помолодел, как бы вы ни смотрели на статистику. Большинству автомобилистов не пойдет на пользу затягивание катушек — они и так растянуты по всему миру. Тогда будем ли мы рады идее сходить в магазин? Если бы только мы все были богаты — несомненно. Однако ситуация иная; пояса только затягиваются, и нет никаких признаков облегчения. Так что давайте будем умнее и найдем способ сэкономить даже в таких, казалось бы, безнадежных случаях.

Наши сотрудники умны и находчивы до абсурда, что в тандеме порождает мощный и неиссякаемый поток оригинальных — и простых! — решений любой проблемы. То же самое произошло и с многострадальной пружиной рычага стеклоочистителя: если вы больше не можете затягивать витки, почему бы не "модифицировать" крючок, создав дополнительное натяжение?

Сказано и сделано: извлекаем пружину из монтажных пазов с помощью отвертки, стараясь делать это осторожно и в перчатках, так как в противном случае могут возникнуть довольно неприятные и болезненные травмы. Затем зажимаем его в тисках — у вас их нет, но есть у вашего соседа из гаражного кооператива — и загибаем крючок пружины. Вы можете использовать либо молоток, либо юношескую дерзость — у каждого свой способ.

Этот простой и абсолютно бесплатный трюк вернет стеклоочистителям прежнюю функциональность, продлив срок службы рычагов стеклоочистителя еще на пару лет. Кстати, взгляните на предыдущие стеклоочистители; они, вероятно, сохранились лучше, чем нынешние. Во время их "рабочего цикла" мы все были гораздо щедрее.

Признаки того, что пора менять дворники на автомобиле.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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