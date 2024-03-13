Почему менять в машине щетки «дворников» нужно намного реже, чем кажется

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Зима, попрощавшись с последним снегопадом, "прячется в сундук" как минимум до октября, пока долгожданное тепло не постучится в окна всего центрального региона. Ура, наконец-то наступила весна! Однако утренняя радость от расстегивания курток и снятия шляп быстро превращается в печаль, поскольку ветровое стекло мгновенно пачкается. А запасы антифриза в гараже уменьшаются, потому что сезон бесплатной жидкости для омывания лобового стекла из-под крана не за горами.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Но переходить на воду еще слишком рано, ночные заморозки еще никто не отменял. Таким образом, каждый день приходится покупать новую канистру и по-прежнему вести машину с минимальной видимостью. В таких ситуациях "козлом отпущения" часто становятся стеклоочистители, поскольку, по мнению большинства водителей, они имеют тенденцию изнашиваться зимой.

К сожалению, на них нет датчика визга или какого-либо другого индикатора износа. Таким образом, идеально исправные стеклоочистители оказываются на полке в гараже, замененные новыми. Однако эти новые устройства не решают проблему, потому что она заключается не в самих дворниках!

Ключ к решению проблемы лежит не в щетке стеклоочистителя, а в рычаге, который прижимает ее к лобовому стеклу. Да, за зиму на нем может скапливаться грязь, снижая "липкость". Тем не менее, простая стирка и чистка помогают только в одном случае из десяти, поскольку пружина часто слегка растягивается. Здесь пригодится старый трюк: просто затяните его пластиковой стяжкой или проволокой. Стекло станет намного чище.

Однако автопарк в России за последние годы ничуть не помолодел, как бы вы ни смотрели на статистику. Большинству автомобилистов не пойдет на пользу затягивание катушек — они и так растянуты по всему миру. Тогда будем ли мы рады идее сходить в магазин? Если бы только мы все были богаты — несомненно. Однако ситуация иная; пояса только затягиваются, и нет никаких признаков облегчения. Так что давайте будем умнее и найдем способ сэкономить даже в таких, казалось бы, безнадежных случаях.

Наши сотрудники умны и находчивы до абсурда, что в тандеме порождает мощный и неиссякаемый поток оригинальных — и простых! — решений любой проблемы. То же самое произошло и с многострадальной пружиной рычага стеклоочистителя: если вы больше не можете затягивать витки, почему бы не "модифицировать" крючок, создав дополнительное натяжение?

Сказано и сделано: извлекаем пружину из монтажных пазов с помощью отвертки, стараясь делать это осторожно и в перчатках, так как в противном случае могут возникнуть довольно неприятные и болезненные травмы. Затем зажимаем его в тисках — у вас их нет, но есть у вашего соседа из гаражного кооператива — и загибаем крючок пружины. Вы можете использовать либо молоток, либо юношескую дерзость — у каждого свой способ.

Этот простой и абсолютно бесплатный трюк вернет стеклоочистителям прежнюю функциональность, продлив срок службы рычагов стеклоочистителя еще на пару лет. Кстати, взгляните на предыдущие стеклоочистители; они, вероятно, сохранились лучше, чем нынешние. Во время их "рабочего цикла" мы все были гораздо щедрее.

Признаки того, что пора менять дворники на автомобиле.