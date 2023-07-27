Как испортить мотор, выбив катализатор у автомобиля

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Некоторые автовладельцы недовольны тем, что каталитический нейтрализатор, выступая в роли "лишнего" препятствия для выхлопных газов, лишает двигатель мощности, препятствуя присущему водителю стремлению к быстрой езде. Однако большинство людей удаляют "кота" по более прагматичной причине. Со временем или из-за неисправностей двигателя он засоряется побочными продуктами неправильного сгорания топлива и становится настоящей преградой в выхлопной трубе.

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В таком состоянии двигатель не может достичь своей полной мощности. Замена старого каталитического нейтрализатора на новый обычно не рассматривается, так как эти детали стоят десятки тысяч рублей. Очень часто после удаления катализатора двигатель автомобиля начинает "жрать масло". Причем стандартная диагностика, в том числе и компьютерная, не выявляет никаких проблем.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, особенно японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу только в условиях, когда каталитический нейтрализатор оказывает сопротивление свободному выходу отработанных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с каталитическими элементами, двигатель начинает ускоренными темпами сжигать масло в выхлопной трубе.

Поэтому продвинутые специалисты, удаляющие каталитические нейтрализаторы, не только перепрограммируют электронику автомобиля и устанавливают "обманку" вместо лямбда-датчика в выхлопную систему.

Кроме того, они устанавливают искусственные препятствия для выходящих из двигателя газов, создавая своеобразную имитацию каталитического нейтрализатора. Однако даже при его наличии после удаления каталитического нейтрализатора иногда проявляется повышенный расход масла. Причина этого заключается в следующем.

Во многих двигателях, особенно азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен очень близко к выпускному коллектору двигателя. Старый каталитический нейтрализатор имеет свойство разрушаться, и из-за такой конструкции двигателя частицы пыли из него засасываются в цилиндры, вызывая задиры на стенках цилиндров и поршневых кольцах.

Пока двигатель "задыхается" из-за забитого каталитического нейтрализатора, он может работать только на низких оборотах. Абразивный износ в цилиндрах относительно невелик, и вызванные им потери масла также не очень заметны.

Как только "кошка" исчезает, двигатель обретает способность нормально "дышать", поднимая обороты до красной зоны на тахометре. Абразивный износ в цилиндро-поршневой группе мгновенно ускоряется, и масло начинает вылетать в трубу с пугающей скоростью, к ужасу автовладельца.

Чтобы предотвратить подобный сценарий развития событий в результате выхода из строя каталитического нейтрализатора, рекомендуется сразу после его удаления воздержаться от управления автомобилем и разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить "песок" из камер сгорания и выпускного тракта. Также нелишним будет заменить моторное масло, так как в него, несомненно, попало некоторое количество пыли.