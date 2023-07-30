Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз

3:01
Авто

Когда речь идет о состоянии вашей системы охлаждения, не секрет, что со временем она может начать разрушаться. Например, ваш радиатор может начать течь, став жертвой неумолимой коррозии или получив пробоину от случайного камня. Замена этого компонента стоит значительно дороже, чем фирменная присадка для охлаждающей жидкости. Даже если радиатор в хорошем состоянии, охлаждающая жидкость все равно может вытекать из-за старения и износа резиновых уплотнителей и прокладок.

Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Поиск точного источника утечки — трудоемкая задача, с которой справится не каждый автомеханик. Кроме того, устранение утечки требует демонтажа всей системы охлаждения, покупки новых компонентов и других существенных расходов. Естественно, вы хотели бы избежать всего этого, поверив в чудодейственную силу присадки. Однако делать это не рекомендуется.

Проще говоря, любой такой химикат предназначен для того, чтобы каким-то образом заделать небольшое отверстие в системе охлаждения. Несмотря на рекламные заявления об "умных" или "интеллектуальных" "супер-нано-микрочастицах" в его составе, он вряд ли отличит трещину в резиновом уплотнении от крошечной трубки, составляющей радиатор. Или даже проход охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров, например.

По этой причине в подавляющем большинстве случаев использование присадок для охлаждающей жидкости заканчивается одним и тем же результатом: засорением каналов системы охлаждения и последующим перегревом двигателя. Как минимум, потребуется промывка всей системы охлаждения. Кроме того, скорее всего, потребуется замена радиатора, независимо от его предыдущего состояния. В худшем случае это может привести к незапланированному капитальному ремонту двигателя. Поэтому использование присадок для охлаждающей жидкости оправдано только в двух ситуациях.

Первая — это когда антифриз вытекает в дороге и необходимо срочно добраться до ремонтного центра. Там не только починят систему, но и смоют остатки присадки. Во втором случае речь идет о недобросовестных продавцах автомобилей.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта текущей системы охлаждения, они латают ее присадками и продают автомобиль как беспроблемный, а новый владелец обнаруживает, что двигатель вдруг начал перегреваться. Во всех остальных случаях присадки для системы охлаждения принесут больше вреда, чем пользы.

Справедливости ради следует отметить, что вышеупомянутые негативные аспекты в основном относятся к так называемым порошкообразным герметикам, которые продаются в упакованном виде. Именно они являются основной причиной ухудшения работы теплообменника автомобиля. Однако современные жидкие герметики нового поколения лишены этих недостатков.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Говорю зачем нужно восстановление антифриза и стоит ли использовать присадки в антифриз
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Спикер ВВС Украины прокомментировал атаку БПЛА по Москве: получили, что хотели
Медведев предостерёг НАТО от помощи ВСУ в наступлении: Придётся использовать ядерное оружие
Канал CNN показал украинские безэкипажные катера, ударившие по Крымскому мосту
Александр Ходаковский: ВС Украины готовятся к штурму посёлка Урожайное
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
MWM: в США указали на высокую опасность истребителя Су-57 ВКС России
РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода
Ночью 30 июля территорию России атаковали 28 украинских беспилотников
Философ Дугин: менеджерам и финансистам из "Москва-сити" пора закупать аптечки и коптеры
Conversation: Запад использует Крым, чтобы навсегда оставить Украину в "вестибюле" НАТО
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Путин поменял свой план по зачистке элит на 180 градусов
Путин поменял свой план по зачистке элит на 180 градусов
Последние материалы
Медведев предостерёг НАТО от помощи ВСУ в наступлении: Придётся использовать ядерное оружие
Канал CNN показал украинские безэкипажные катера, ударившие по Крымскому мосту
Стоит ли безрассудно увеличивать дорожный просвет машины
Александр Ходаковский: ВС Украины готовятся к штурму посёлка Урожайное
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
MWM: в США указали на высокую опасность истребителя Су-57 ВКС России
РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода
Ночью 30 июля территорию России атаковали 28 украинских беспилотников
Философ Дугин: менеджерам и финансистам из "Москва-сити" пора закупать аптечки и коптеры
Conversation: Запад использует Крым, чтобы навсегда оставить Украину в "вестибюле" НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников