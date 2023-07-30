Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз

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Когда речь идет о состоянии вашей системы охлаждения, не секрет, что со временем она может начать разрушаться. Например, ваш радиатор может начать течь, став жертвой неумолимой коррозии или получив пробоину от случайного камня. Замена этого компонента стоит значительно дороже, чем фирменная присадка для охлаждающей жидкости. Даже если радиатор в хорошем состоянии, охлаждающая жидкость все равно может вытекать из-за старения и износа резиновых уплотнителей и прокладок.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Поиск точного источника утечки — трудоемкая задача, с которой справится не каждый автомеханик. Кроме того, устранение утечки требует демонтажа всей системы охлаждения, покупки новых компонентов и других существенных расходов. Естественно, вы хотели бы избежать всего этого, поверив в чудодейственную силу присадки. Однако делать это не рекомендуется.

Проще говоря, любой такой химикат предназначен для того, чтобы каким-то образом заделать небольшое отверстие в системе охлаждения. Несмотря на рекламные заявления об "умных" или "интеллектуальных" "супер-нано-микрочастицах" в его составе, он вряд ли отличит трещину в резиновом уплотнении от крошечной трубки, составляющей радиатор. Или даже проход охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров, например.

По этой причине в подавляющем большинстве случаев использование присадок для охлаждающей жидкости заканчивается одним и тем же результатом: засорением каналов системы охлаждения и последующим перегревом двигателя. Как минимум, потребуется промывка всей системы охлаждения. Кроме того, скорее всего, потребуется замена радиатора, независимо от его предыдущего состояния. В худшем случае это может привести к незапланированному капитальному ремонту двигателя. Поэтому использование присадок для охлаждающей жидкости оправдано только в двух ситуациях.

Первая — это когда антифриз вытекает в дороге и необходимо срочно добраться до ремонтного центра. Там не только починят систему, но и смоют остатки присадки. Во втором случае речь идет о недобросовестных продавцах автомобилей.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта текущей системы охлаждения, они латают ее присадками и продают автомобиль как беспроблемный, а новый владелец обнаруживает, что двигатель вдруг начал перегреваться. Во всех остальных случаях присадки для системы охлаждения принесут больше вреда, чем пользы.

Справедливости ради следует отметить, что вышеупомянутые негативные аспекты в основном относятся к так называемым порошкообразным герметикам, которые продаются в упакованном виде. Именно они являются основной причиной ухудшения работы теплообменника автомобиля. Однако современные жидкие герметики нового поколения лишены этих недостатков.

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