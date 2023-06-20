Чем опасен дистанционный запуск мотора

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Когда дело доходит до установки функции дистанционного запуска двигателя в вашем автомобиле, есть несколько вещей, о которых водителям следует знать, прежде чем принимать решение.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К сожалению, не все функции автомобиля созданы равными с точки зрения полезности и безопасности, независимо от того, что могут сказать нам производители автомобилей, поставщики автозапчастей или тюнеры. Давайте возьмем, к примеру, широко распространённый вариант дистанционного запуска двигателя. Его преимущества, несомненно, очевидны.

Сталкиваясь с минусовой температурой на улице, не все готовы противостоять холоду, чтобы выпустить собаку на улицу или выйти самим. Однако обстоятельства диктуют, что нам нужно ходить на работу, отводить наших детей в школу или детский сад, выполнять свои домашние обязанности и обеспечивать свои семьи.

Вот почему, независимо от погоды, всем нам приходится покидать тепло наших домов и квартир. Чтобы свести к минимуму дискомфорт при переходе из дома в машину при низких температурах, производители систем сигнализации и транспортных средств ранее уже придумали решение: запускать двигатель, не выходя из дома.

Сидя дома и наслаждаясь чашечкой кофе, всё, что вам нужно сделать, это взять пульт дистанционного управления, нажать комбинацию кнопок, и ваш автомобиль заведётся. Двигатель нагревается, прогревая охлаждающую жидкость, а затем и салон автомобиля. В результате вы выходите и садитесь в тёплый автомобиль, который не требует предварительного прогрева перед отправлением в путь.

Потоки тёплого воздуха из вентиляционных отверстий — не просто возможность, а мечта, ставшая реальностью для некоторых владельцев автомобилей, даже по сей день. Однако мало кто знает, что за очевидными преимуществами дистанционного запуска двигателя скрываются столь же очевидные недостатки, о которых продавцы вам не расскажут.

Одним из самых неприятных недостатков является то, что угнать такой автомобиль становится намного легче. Все, что нужно преступникам — это устройство, усиливающее сигнал с пульта дистанционного управления. Затем один из воров должен находиться рядом с владельцем автомобиля, в то время как другой стоит рядом с транспортным средством. Сложное устройство улавливает сигнал с пульта дистанционного управления, позволяя преступникам легко отпереть двери и завести двигатель. Устройство работает на больших расстояниях, поэтому передача сигнала на один или два километра не представляет проблем.

Угонщики автомобилей широко используют устройства, известные как грабберы. Эти инструменты могут считывать данные, которыми обмениваются пульт дистанционного управления и блок управления. С помощью этих устройств воры могут без особых усилий создать дубликат ключа и легко уехать на машине прямо из-под носа владельца, который ничего не заметит.

Еще одним недостатком дистанционно управляемых сигнализаций является ложное срабатывание. Причиной могут быть электронные помехи или неисправности электропроводки. В результате автомобиль может сам заблокироваться или разблокироваться или, что ещё хуже, завести двигатель. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и владелец оставил его в режиме парковки, автомобиль заведётся и останется неподвижным.

Однако, если это механическая коробка передач, и у владельца есть привычка оставлять автомобиль включенным, не включая ручной тормоз, его ждут неприятности. При запуске двигателя такой автомобиль рванется вперёд, что может привести к повреждению впереди идущего транспортного средства или даже к движению до тех пор, пока он не столкнётся с препятствием, способным остановить его.

Кроме того, из-за проблем с проводкой автомобиль может загореться после запуска двигателя. Если владелец находится поблизости или внутри автомобиля, он может предотвратить катастрофу, выключив зажигание и, при необходимости, воспользовавшись огнетушителем.

Однако, если автомобиль заводится, неисправна проводка, а поблизости никого нет, ожидайте, что захватывающее видео пожара будет показано в телепрограмме "Еженедельная чрезвычайная ситуация".

Системы сигнализации с дистанционным запуском, несомненно, обеспечивают удобство и комфорт. Однако прежде чем устанавливать их в свой автомобиль, водители должны понимать, что наряду с этими преимуществами они могут столкнуться и с проблемами. Прежде чем принять решение, крайне важно изучить техническую документацию, убедиться в наличии различных сертификатов и прочитать отзывы.

Кроме того, рекомендуется устанавливать такую систему в сертифицированном центре, который гарантирует соответствие установки рекомендациям производителя.

Тем не менее, даже в этом случае вы лишь облегчите некоторые проблемы. Таким образом, в настоящее время наиболее выгодным вариантом, по-видимому, является приобретение автомобиля с заводской системой запуска, разработанной и установленной самим производителем автомобиля. Такие системы прошли тщательное тестирование, получили все необходимые разрешения и сертификаты и, самое главное, имеют заводскую гарантию.