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Даниил Полоников

Датчики под капотом, за которыми мало кто следит

2:57
Авто

В современных автомобилях сложная сеть данных о скорости, температуре и работе двигателя объединяется в электронном блоке управления. Это технологическое чудо использует алгоритмы управления для управления двигателем и трансмиссией, ловко адаптируя их конфигурацию в соответствии с преобладающими обстоятельствами. Для достижения этой цели множество датчиков послушно собирают необходимую информацию, их безупречная работа тщательно контролируется из-за опасностей, которые могут возникнуть, если их не контролировать.

Датчики под капотом, за которыми мало кто следит
Фото: https://www.immat-facile.fr/

В этой запутанной сети датчиков находится датчик положения дроссельной заслонки, который имеет первостепенное значение. Благодаря своим данным датчик помогает рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Он состоит из полимерной пленки, покрытой графитовым напылением, по которому проворно скользит ползунок. Однако если эти дорожки повреждены, сопротивление искажается, что приводит к сбоям в работе датчика. Следовательно, "мозг" автомобиля импульсно изменяет параметры смеси, ввергая автомобиль в пугающее царство рывков.

Теперь давайте обратим свой взор на регулятор давления топлива — силового арбитра, контролирующего работу топливного насоса. Если этот датчик выйдет из строя, двигатель начнет работать на неустойчивом холостом ходу и не сможет полностью раскрыть свою мощь.

Датчик положения коленчатого вала — это маяк в симфонии функциональности двигателя. Когда коленчатый вал совершает вращение, этот датчик послушно посылает сигнал в блок управления двигателем (ЭБУ). В его отсутствие "мозг" автомобиля воспринимает тишину как катаклизм-остановку двигателя, тем самым предотвращая любые решительные попытки разжечь пламенную душу двигателя.

Наряду с этим в сфере регулирования температуры находится датчик температуры охлаждающей жидкости, расположенный между головкой блока цилиндров и термостатом. Увы, если случайно оборвать его провода или со временем нарушить святость электрического контакта, это может привести к резкому увеличению расхода топлива. Более того, при повышении температуры охлаждающей жидкости электроника может не справиться с задачей быстрого включения вентилятора, что повышает риск встречи с перегревом.

Не будем забывать и о датчике стука двигателя, который является бесценным защитником от опасностей преждевременного сгорания топлива в цилиндрах. Если этот дозорный не сработает, возникнет призрак детонации, угрожающий разрушить тонкие внутренние механизмы двигателя. В результате этого страшного процесса поршни плавятся, а на некогда нетронутых стенках цилиндров остаются некрасивые шрамы.

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Основные ДАТЧИКИ ДВИГАТЕЛЯ. Где они находятся и для чего нужны
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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