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Даниил Полоников

Беспилотники Ford помогут подзарядить аккумулятор автомобиля в любом месте

3:31
Авто

Компания Ford разработала новую технологию, которая позволит водителям заряжать аккумуляторы своих автомобилей с помощью беспилотников. Американский автопроизводитель получил патент на эту инновацию, которая избавит водителей от необходимости вызывать эвакуатор или службу помощи на дороге, когда у их автомобиля разряжается аккумулятор. Проблема будет решена группой беспилотников, которые смогут добраться до "севшего" автомобиля и совместно подзарядить его аккумулятор. Ford рассматривает эту идею с 2017 года, и, по мнению экспертов, она может быть особенно полезна в сельской местности.

Беспилотники Ford помогут подзарядить аккумулятор автомобиля в любом месте

Детали патента

В патентных документах показан "рой" квадрокоптеров, оснащенных аккумуляторами и роботизированными руками, которые могут работать вместе и подключаться к аккумулятору автомобиля. Один дрон, назначенный ведущим, направит остальных к застрявшему автомобилю, который он сможет разблокировать и даже открыть капот. Он будет использовать датчики и камеры для координации действий с другими беспилотниками.

Прибыв на место, дроны подключатся друг к другу для совместной подзарядки аккумуляторов. Инструкции о том, как подойти к каждому конкретному автомобилю, могут быть предоставлены беспилотникам центральным командным сервером.

Планы на будущее

Компания Ford пока не раскрывает никаких планов относительно этого патента. Возможно, эти беспилотники не скоро увидят свет, поскольку компания патентует множество различных идей, в том числе связанных с квадрокоптерами. Например, в 2019 году Ford запатентовал технологию, которая позволяет запускать беспилотник из багажника, чтобы подать сигнал о помощи в случае аварии. Он может определять местоположение по GPS, излучать свет или включать сирену.

В другом патенте описывается летающий помощник для бездорожья. Если впереди возникнут трудности, он взлетит, просканирует местность и найдет наименее сложный путь, используя GPS и датчики самого автомобиля.

Преимущества технологии

Технология подзарядки аккумуляторов с помощью беспилотника способна произвести революцию в автомобильной промышленности. Водителям больше не нужно ждать помощи на дороге или вызывать эвакуатор, что может быть дорого и отнимать много времени. Эта технология может сэкономить время, деньги и уменьшить хлопоты, связанные с разряженным автомобильным аккумулятором.

Кроме того, она может уменьшить количество брошенных автомобилей на обочине дороги, что может создать опасную ситуацию для других водителей. Беспилотники могут легко добраться до отдаленных районов, где может не быть других вариантов для подзарядки аккумулятора.

Новая технология беспилотников компании Ford может помочь попавшим в затруднительное положение водителям подзарядить аккумулятор автомобиля в любом месте, что делает ее инновационным и полезным решением для людей, живущих в отдаленных районах.

Беспилотники могут работать вместе, чтобы подзарядить севший аккумулятор, устраняя необходимость в эвакуаторах или помощи на дороге. Хотя компания Ford пока не раскрывает планов по внедрению этой технологии, это многообещающая разработка, которая может изменить автомобильную промышленность к лучшему. 

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Drone news #53: новинки от DJI и Autel, бпла от Ford, дроны спасают людей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы технологии
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