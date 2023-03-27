Nissan создал Skyline, в котором можно жить в дороге

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Infiniti Q50 уже довольно давно на высоком уровне, но родительская компания Nissan всё еще пытается поддерживать интересный дизайн. В Японии он продается как Nissan Skyline и новый концепт, основанный на роскошном седане, превращает его в пространство, в котором действительно можно жить.

Концепт Nissan Skyline Contemporary Lifestyle Vehicle Concept, получивший громоздкое название "Nissan Skyline Contemporary Lifestyle Vehicle Concept", оснащен множеством удобных функций, которыми никогда не стоит пользоваться во время движения. Однако на стоянке они превращают ваш автомобиль в небольшую гостиную.

Например, есть небольшой держатель для смартфона, который откидывается с рулевого колеса, чтобы вы могли поднять экран и посмотреть фильм. Если для вас это слишком маленькая поверхность обзора, центральный сенсорный экран информационно-развлекательной системы можно снять со своего места на приборной панели и использовать как планшет. А если и это слишком мало для вас, есть экран, вмонтированный в обшивку над задними сиденьями.

Как смотреть на экран в таком месте? Рад, что вы спросили. Передние сиденья, подголовники, задняя скамья и проход в багажник — все они складываются в единое спальное место. Когда вы ложитесь, экран будет прямо над вашей головой.

А если вам станет холодно, панель водительской двери откроется и откроет одеяло, а в подстаканнике есть нагревательный элемент, чтобы согреть напиток. С другой стороны, если вам станет жарко, кнопка на внутренней В-образной стойке активирует кондиционер, так что вам даже не придется садиться, чтобы получить доступ к климат-контролю.

Во время сна вы можете воспользоваться несколькими столами, расположенными по всему салону. Один из них складывается из центральной консоли, как кресло в самолете бизнес-класса.

Съемный солнцезащитный козырек также превращается в столик. Затем можно немного поработать, подключившись к 100-вольтовой розетке в боковом зеркале пассажира или к бортовому портативному аккумулятору.

Очевидно, вы не захотите, чтобы ваш красивый пиджак помялся, когда вы будете отдыхать в машине, поэтому ручка для захвата над дверью превращается в вешалку, достаточно широкую, чтобы хранить пальто без складок.

Другие умные варианты хранения включают отделение для зонтов в дверном пороге, корзину, расположенную в подголовнике, и шкафчик, активируемый ударом руки под задним бампером, где должен находиться диффузор.

Возможно, самым лишним из всего этого является мусорное ведро, расположенное в боковом зеркале водителя. Вам все равно придется опорожнять его, когда он заполнится, но, по крайней мере, вонючий мусор будет находиться вне автомобиля.

О да, есть еще одна последняя смотровая поверхность, самая большая из всех. Открыв багажник, можно развернуть рулонный театральный экран, а также проектор для просмотра настоящего кино.

Многие из этих функций можно найти на других автомобилях или в качестве аксессуаров для вторичного рынка в Японии. Фишка концепта Nissan в том, что все они встроены, и это мечта оверлендера в форме спортивного седана.

В этом есть определенная привлекательность, поскольку автомобиль, особенно такой роскошный, как Infiniti Q50, может быть более приятным местом для проведения времени, чем настоящая токийская квартира. Единственное, чего не хватает, — это душа и туалета.