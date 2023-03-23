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Даниил Полоников

Суперкар Marussia В2: фанаты мгновенно окрестили его "русским бэтмобилем"

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Авто

19 сентября 2009 года во Франкфурте состоялась торжественная презентация Marussia B2. Следует отметить, что Marussia Motors — российская компания, возглавляемая Николаем Фоменко.

Суперкар Marussia В2: фанаты мгновенно окрестили его "русским бэтмобилем"

Marussia B2

Была основана в 2007 году и занимается производством спортивных автомобилей премиум-класса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Marussia стала первым спортивным автомобилем отечественного производства. Весь модельный ряд — это Marussia.

Экстерьер

Marussia B2 обладает эффектным экстерьером, благодаря которому фанаты мгновенно окрестили ее "русским бэтмобилем". Смелый и экспрессивный характер автомобиля виден с первого взгляда. Дизайн получился ярким и необычным — трудно поверить, что Marussia действительно сделана в России.

Каждая деталь здесь, каждый изгиб формы купе — это железные мышцы, работающие с жестокостью и мощью. Благодаря тому что кузов автомобиля выполнен из пластика, вес машины удалось снизить до 1100 кг. Стоит отметить яркую раскраску "Маруси", состоящую из алого и матово-черного цветов. Черные участки имеют тактильный эффект и на ощупь напоминают кожу.

Как и внешний вид, интерьер Marussia B2 выглядит не менее презентабельно. Даже в базовую комплектацию автомобиля входит богатый набор оборудования:

  • электропакет,
  • климат-контроль,
  • аудиосистема,
  • навигационная система,
  • DVD-проигрыватель,
  • куча других любопытных опций.

Когда садишься за руль такого автомобиля, хочется мгновенно выжать педаль газа и насладиться потрясающе быстрой ездой по гладким, отточенным дорогам. Все детали собираются как внутри, так и снаружи вручную. Чем-то напоминает конструктор Lego!

Интерьер Marussia B2

Если говорить о наборе полезных опций, "Маруся" получила большое количество полезных систем и другого современного оборудования. Например, вместе с мультимедийной системой установлен большой экран. Компьютер имеет четырехъядерный процессор, спутниковую и навигационную систему ГЛОНАСС, Bluetooth, поддержку Wi-Fi, Skype (уже интегрирован), радиотюнер и телевизор.

Пять камер, которые расположены снаружи, обеспечивают круглосуточный обзор. Полностью виртуальные комбинации приборов нас приятно удивили. Стоит признать, что все это немного странно, как для автомобиля, построенного в Российской Федерации.

Технические характеристики

Как близнецы отличаются друг от друга, так и Marussia B2 имеет некоторые отличия от спортивного купе B1. Прежде всего в технологическом плане. Загляните под капот и вы найдете там уникальный двигатель объемом 2,8 литра Marussia-Cosworth, который несет в себе беспрецедентную мощность в 420 лошадиных сил.

Однако возможны и вариации — на выбор предлагается еще два бензиновых шестицилиндровых V-образных двигателя. А еще спорткар агрегируется исключительно автоматической коробкой передач. Никакой механики здесь нет и в помине. Любая из модификаций использует А-95 и набирает 250 км/ч на хорошей дороге.

Примечательно, что практически все детали "Маруси" — отечественного производства. Закуплен только двигатель, принадлежащий англичанам, тормозная система, рулевая колонка и автоматическая коробка передач. Они были приобретены для того, чтобы автомобилю было легче пройти сертификацию в ЕС. Спортивный автомобиль российского производства оснащается тремя вариантами силовых агрегатов. Самый слабый из них имеет мощность 300 лошадиных сил, а его объем составляет 3,5 литра.

Это атмосферник с V-образным расположением шести цилиндров. Далее идет пара 2,8-литровых двигателей, которые были оснащены турбонаддувом. Они могут выдавать 360 и 420 лошадиных сил. Их поставляет компания Cosworth. Эти силовые агрегаты были произведены непосредственно компанией Marussia Motors совместно с компанией Cosworth (Англия), которая производит силовые агрегаты для спортивных автомобилей (например, Формула-1).

Автомобили были оснащены подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, мультимедийной системой с видеокамерами, навигационной системой и жестким диском на 320 Гб.

Машина представлена в виде сварного кокпита, ширина которого составляет 1 400 мм, и алюминиевых листов, которые склепываются. Кокпит оснащен быстросъемными подрамниками. Рычаги подвески на SSBK. Кузовные панели изготавливались из карбона с использованием автоклава, на некоторых старых машинах они сделаны с использованием стекловолокна.

Двигатель устанавливался на жесткие опоры на подрамнике. Сам подрамник устанавливался на резиновых подушках. Большое количество элементов шасси изготавливалось из листового материала с последующей гибкой. Двигатель устанавливался в середине автомобиля, а точнее, сразу за передними сиденьями. 420-сильная версия Marussia B2 разгоняется от 0 до 100 км/ч, весящая всего 850 кг, за 3,8 секунды.

Комплектации и цены

Давайте сравним модели Marussia B1 и B2. Примечательно, что цена на первый автомобиль начиналась от $73232,00, тогда как за его турбоверсию придется выложить около $84376,00. Ситуация со второй "Марусей" еще более неоднозначна.

Николай Фоменко и его Marussia Group отдадут ее не менее чем за $85968,00. В то же время более продвинутая версия обойдется в $100725,38. 

Конечно, очень приятно, что и в России есть свои суперкары. Судя по характеристикам и внешнему виду, автомобиль Marussia B2 имеет все шансы конкурировать с иномарками этого класса. Автомобиль даже успел засветиться в таких компьютерных играх, как Need for Speed World, Need For Speed Most Wanted 2012, Asphalt 7 и Asphalt 8!

Однако, учитывая реалии современных российских дорог, покататься на Marussia B2 вам вряд ли удастся. Хорошие спортивные автомобили требуют таких же дорог, а их у нас, к сожалению, мало. Хотя, судя по объему продаж, автомобили пользуются устойчивым спросом.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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