ВАЗ-2121 "Нива", УАЗ-469 и ещё три лучших российских автомобиля всех времён

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Сегодня эти автомобили не могут конкурировать с Ferrari или Rolls Royce, но в момент своего выпуска эти автомобили произвели революцию в автомобильной промышленности.

ВАЗ-2121 "Нива", 1977 год

Один из самых успешных российских автомобилей всех времен родился 5 апреля 1977 года. Этот внедорожник был создан специально для удовлетворения потребностей покупателей в сельской местности, так как считалось, что его короткий кузов и внедорожные качества 4х4 — именно то, что нужно было стране в то время.

Как оказалось, этот автомобиль был нужен не только России. Новая Lada Niva мгновенно стала международной сенсацией и продавалась за рубежом в таких количествах, как ни одна другая модель Lada.

Простота — вот, пожалуй, секрет его успеха: автомобиль долговечен, при необходимости его легко починить; он справляется с бездорожьем так же хорошо, как и с городскими дорогами, и наоборот — убийственное сочетание, которого с тех пор трудно добиться. Неудивительно, что в настоящее время Lada Niva является самым долгоиграющим внедорожником, который до сих пор выпускается в своем первоначальном виде.

Сегодня случайный наблюдатель может увидеть старые и новые Lada Niva практически во всех уголках земного шара. Автомобиль даже появился в нескольких фильмах, включая "Корсиканское досье" и "Механик: Воскрешение". Сегодня он выпускается под маркой "Lada 4x4".

КамАЗ, 1976 год

"[…] в отсталой колониальной экономике появляются супермодернизированные гиганты", — гласила статья в New York Times от 11 августа 1977 года о заводе, построенном Советами на реке Каме.

Супермодернизированный завод вскоре принесет свои первые плоды: гигантский бескапотный грузовик, который всего за несколько десятилетий перевернет мир грузовиков.

В 1996 году КамАЗ выиграл ралли "Дакар" и продолжил доминировать в престижном международном ралли, одержав в общей сложности 17 побед — самое большое количество побед, когда-либо одержанных любым производителем автомобилей.

Сегодня КамАЗ экспортирует свои грузовики во все страны постсоветского пространства, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку.

УАЗ-469, 1972 год

Советские газеты периодически публиковали статьи об этом автомобиле за несколько лет до того, как он был официально произведен и выпущен на рынок. Однако вскоре после запуска в производство этот прочный внедорожник с откидным верхом стал основным автомобилем советской армии, хотя и предназначался только для перевозки офицеров.

Внедорожные качества автомобиля были почти мистическими: он мог проехать там, куда ни один другой автомобиль — ни западный, ни советский — никогда бы не осмелился заехать.

С момента своего первоначального успеха первая модель этой марки продолжала вдохновлять российского автопроизводителя, что привело к выпуску целой новой линейки, включающей различные модели УАЗ, такие как современные UAZ Hunter и Patriot.

Москвич-412, 1967 год

Этот автомобиль был обновленной и модернизированной версией более старой модели, "Москвич-408".

Этот небольшой семейный автомобиль имел улучшенный 75-сильный 1,5-литровый двигатель, аналогичный двигателю BMW M 115. Это позволило автомобилю успешно выступать в различных ралли на международном уровне.

В 1971 году два автомобиля "Москвич-412" выдержали 24-часовую гонку на выносливость, известную как "24 часа Спа", проходившую в Бельгии. Кроме того, в 1973 году автомобиль занял все подиумные места в ралли Avon Round Britain Rally и одержал победу в классе в ралли "Сафари" в Южной Африке.

Успех модели на гоночных трассах привел к коммерческому успеху на международном уровне. Автомобиль собирался — помимо Советского союза — в Болгарии и Бельгии, где он выпускался под марками Rila и Scaldia соответственно.

ЗИС-5, 1934 год

Этот легендарный грузовик стал основным автомобилем Красной Армии во время Второй мировой войны. Автомобиль поступил в серийное производство в 1934 году и внес огромный вклад в борьбу с нацистской Германией девять лет спустя.

Хотя сегодня ЗИС-5 воспринимается как типично советский автомобиль, он был создан на базе Autocar, грузовика американского производства. Тем не менее именно в руках Советов эта модель выполнила свое историческое предназначение.

Эта модель не только стала основным грузовиком армии, но и поставлялась республиканской фракции, сражавшейся с националистами во время гражданской войны в Испании. Советский Союз поставил испанским бойцам более 2 тыс. грузовиков.