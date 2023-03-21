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Даниил Полоников

Тысячи роскошных автомобилей, ввозимых в Россию, застряли из-за санкций в порту Бельгии

6:41
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Около 8 тыс. автомобилей класса люкс, предназначенных для России, припаркованы в порту Зебрюгге в Бельгии, поскольку власти этой страны пытаются разобраться в лабиринте санкций, наложенных на Москву за вторжение в Украину.

Тысячи роскошных автомобилей, ввозимых в Россию, застряли из-за санкций в порту Бельгии

Путаница в портах из-за санкций

Автомобили — в том числе некоторые из последних моделей Lexus, Cadillac и Mercedes — прибыли из Азии в первую неделю апреля 2022 года. Их должны были переправить в Россию, но попали под запрет на роскошь, который запрещает экспортировать автомобили стоимостью более 50 000 евро, что эквивалентно 54 000 долларов.

Скопление автомобилей является одним из примеров путаницы в ключевых европейских портах в отношении того, как интерпретировать и применять санкции против России.

"Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял целый ряд других товаров, которые подпадают под различные санкции, — сказал Марк Адриансенс, директор автомобильного терминала порта. — Автомобили, скорее всего, не будут перемещаться в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на разные рынки".

Г-н Адриансенс сказал, что на данном этапе он не знает, кто является покупателем автомобилей в России и кому они принадлежат. Он сказал, что в Зебрюгге есть место для 10 000 автомобилей.

Порты по всему миру, включая автомобильные терминалы, с трудом справляются с рекордными объемами грузов по мере того, как экономика открывается после пандемии COVID-19.

Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей, через который проходит более двух миллионов машин в год. Однако санкции распространяются на целый ряд товаров, включая детали самолетов, машины, химикаты и полупроводники.

Представители порта Зебрюгге заявили, что более тысячи контейнеров, направляющихся в Россию, были заблокированы для проверки, и что ряд других экспортных центров по всей Европе решают аналогичные проблемы.

"Существует большая путаница, и нам нужен от властей список судов, на которые мы должны обратить внимание, — сказала Изабель Райкбост, генеральный секретарь Европейской организации морских портов, торгового органа, объединяющего крупнейшие порты ЕС. — Цепочки поставок и так уже сильно нарушены, а задержки с проверкой того, какие суда и какие продукты запрещены, усугубляют напряжение".

По словам источников, знакомых с этим вопросом, европейские таможенники с трудом справляются с новыми санкциями против России, которые вводятся регулярно. Особая проблема с морской торговлей заключается в том, что, хотя судам под российским флагом запрещен вход в порты Европы и США, многие из них по-прежнему ходят под другими флагами и зарегистрированы за пределами России.

На этой неделе ESPO призвала правительства стран ЕС выделить больше персонала и ресурсов для определения того, какие суда и грузы подпадают под запрет, а какие должны быть освобождены от него.

ЕС выпустил некоторые руководящие принципы по применению запретов, но портовые операторы заявили, что правила часто запутаны и включают в себя множество исключений.

Экспорт нефти и газа из России не запрещен, но владельцы танкеров говорят, что они в основном воздерживаются от перевозки сырой нефти в Черном и Балтийском морях, опасаясь, что попадут под санкции.

"У нас есть 4-5 судов, зафрахтованных Chevron, но мы не можем зайти за сырой нефтью, потому что не можем получить страховку", — сказал Николас Цакос, основатель и главный исполнительный директор зарегистрированной в Нью-Йорке компании TEN Ltd., одного из крупнейших в мире операторов танкеров.

По его словам, судовладельцы с долгосрочными контрактами, перевозящие российскую нефть и газ, имеют право выгружать груз только в одном из европейских портов из-за дефицита энергоресурсов на континенте.

"У многих танкеров есть контракты на перевозку грузов в Китай и Индию, — сказал г-н Цакос.  — Но если вы это сделаете, ваши суда могут попасть в черный список. Мы все поддерживаем российские санкции, но это просто безумие".

Танкеры идут на риск

По оценкам нефтетрейдеров и экспедиторов, не менее 200 танкеров, которые обычно перевозят российскую нефть и газ, простаивают из-за опасений, что против них будут введены санкции. Но поскольку Россия предлагает клиентам резкие скидки на свою нефть, некоторые танкеры идут на риск и заходят в Черное море, где в основном забирают нефть с других судов.

"Если вы пойдете на риск, ваше судно заработает более 200 000 долларов в день за выход в Черное море по сравнению с 30 000 долларов в других местах, — сказал один сингапурский нефтетрейдер. — Это происходит и в будущем будет происходить все чаще".

Если газ из России прекратится, порт окажется в беде

Риск не ограничивается штрафами. Несколько коммерческих судов в Черном море подверглись нападениям, а водный путь, который обычно используется сотнями судов ежедневно для перевозки крупных партий зерна, нефти и СПГ, был сильно заминирован. Порты Украины в Черном море были закрыты с начала марта.

Помимо нефти, газа и зерна, суда также используются для импорта грузов стали, меди, алюминия и никеля из России в Европу. Морской экспорт ЕС в Россию включает технологическую продукцию, бумагу, удобрения, товары для дома и одежду.

Европа уже запретила импорт российского угля, и следующим шагом может стать ископаемое топливо и СПГ. Хотя в ЕС все еще нет политического консенсуса по поводу таких санкций, любой шаг по запрету энергетических товаров окажет глубокое воздействие на такие порты, как Зебрюгге.

Этот порт является основным пунктом ввоза, перевалки и хранения СПГ, обслуживающим клиентов из Северной и Западной Европы.

"Автомобили — это проблема, но пока газ продолжает поступать, я думаю, что Зебрюгге будет в порядке, — сказал г-н Адриансенс. — Но если газ из России прекратится, порт окажется в беде".

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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