2023 Nissan Ariya e-4ORCE прибавляет в мощности, но остаётся расслабленным

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Большинство автомобилей лучше управляются только двумя колесами, особенно задними — по крайней мере, так было до распространения EV. С тех пор нас больше впечатляют модели EV с двумя двигателями, приводящими в движение обе оси. Почему? Потому что они часто намного мощнее и быстрее своих двухколесных собратьев. Одним из таких примеров является Ariya e-4ORCE 2023 года, что является новой забавной номенклатурой Nissan для полноприводной электрической трансмиссии.

Nissan Ariya e-4ORCE 2023 года

Единственный электродвигатель обычного Ariya приводит в движение передние колеса и развивает мощность 238 лошадиных сил, но при разгоне до 60 миль/ч за 7,5 секунд этой модели не хватает той приятной прыти, которая присуща другим электромобилям.

Ситуация меняется с появлением полноприводной модели, которая добавляет второй электромотор, приводящий в движение задние колеса, и увеличивает общую мощность до 335 лошадиных сил в базовой комплектации Engage и до 389 лошадиных сил в комплектациях Engage+, Evolve+ и Platinum+.

С двумя двигателями на борту Ariya гораздо более динамична. По нашим оценкам, более мощные 389-сильные модели разгоняются до 60 миль/ч всего за 5,0 секунд. Это не уровень Ford Mustang Mach-E GT, но это значительное улучшение, которое делает более приятными маневры на светофоре и проезд по шоссе.

Управляемость

Однако добавление мощности не улучшает управляемость Ariya, поскольку полноприводная модель так же скучна, как и переднеприводная. Тихий комфорт лучше всего описывает поведение Ariya, а это значит, что для приверженцев Nissan, перешедших с Murano на электромобиль, переход будет плавным.

Есть режим движения Sport, но кроме искусственного жужжания и резкого отклика дроссельной заслонки, он мало что делает для улучшения поведения EV-кроссовера на дороге.

Система полного привода

Система полного привода Ariya иногда подтормаживает внутренние колеса в поворотах для борьбы с недостаточной поворачиваемостью, но это больше полезно для лучшего контроля на поверхностях с низким коэффициентом трения, чем для охоты за апексами.

Несезонные сильные дожди в округе Сонома Северной Калифорнии предоставили множество мокрых поворотов, на которых можно было испытать систему, и она действительно хорошо работает для поддержания устойчивости.

Батарея

Некоторые полноприводные электромобили с двумя двигателями — например, ранние версии Tesla Model Y — имеют больший запас хода, чем их двухколесные аналоги, благодаря тщательной калибровке для использования только одного двигателя во время тестовых циклов EPA. Но не здесь. Nissan предлагает те же два блока батарей в e-4ORCE, что и в стандартной модели, и запас хода у обоих немного ниже с полным приводом.

Начальный уровень комплектации Engage оснащается батареей емкостью 63,0 кВтч с расчетным запасом хода всего 205 миль на одной зарядке. Три более дорогие комплектации — Engage+, Evolve+ и Platinum+ — все оснащаются более мощным аккумулятором емкостью 87,0 кВтч. Запас хода для комплектаций Engage+ и Evolve+ составляет 272 мили, а для Platinum+ — 267.

Вдохновляющий дизайн интерьера Ariya является его главным преимуществом перед конкурирующими EV-кроссоверами

Узорчатые панели на дверях и перегородка под приборной панелью оснащены подсветкой и выглядят весьма элегантно, а такие продуманные штрихи, как встроенный органайзер для шнура зарядки смартфона, призваны уменьшить беспорядок. В салоне просторно как на передних, так и на задних сиденьях, а современно выглядящая приборная панель оснащена парой изогнутых 12,3-дюймовых цифровых дисплеев.

Деревянная отделка, проходящая через всю приборную панель, также имеет подсветку и содержит элементы управления климат-контролем внедорожника, которые работают при легком нажатии, но для управления другими функциями, расположенными на центральной консоли, требуется более сильное нажатие.

Все модели хорошо оснащены, но комплектация Platinum+, которую мы взяли на пробу за 62 770 долларов, переходит границу в категорию роскоши, как по цене, так и по функциям.

За эту цену вы получите такие приятности, как подогрев и вентиляция задних сидений, стереосистема Bose с 10 динамиками, обивка из натуральной кожи, функция самостоятельной парковки и адаптивный круиз-контроль с навигацией.

Добавление заднего двигателя практически не повлияло на объем багажного отделения — общий объем багажного отделения идентичен модели FWD, но подпольная корзина для хранения была принесена в жертву.

Как и полноприводные варианты автомобилей с внутренним сгоранием, полноприводные EV имеют как преимущества, так и компромиссы, поэтому единственное, что не изменилось при переходе от газа к электричеству — это тщательный учет собственных потребностей.

Незначительная жертва в дальности хода и значительное улучшение ускорения, которое предлагает Ariya e-4ORCE по сравнению со стандартной моделью, кажется нам достойным компромиссом.