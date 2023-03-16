2023 Aston Martin Vantage F1 Edition: смелый внешний вид, улучшенные характеристики и динамика

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Как и сами гонки Формулы-1, Vantage F1 Edition представляет собой холмистую телеметрическую диаграмму острых ощущений и разочарований. В одну минуту вы очарованы голосовым диапазоном 4,0-литрового V-8 с двойным турбонаддувом от Mercedes, рычащего и плюющегося при движении на медленных скоростях; в другую вас грубо возвращает на землю неизбежный скрежет переднего сплиттера, когда он снимает еще один слой углеродного волокна со своего днища даже на самом слабом уклоне дороги.

Модель F1 Edition, посвященная возвращению Aston Martin в 2021 году в гонки F1, получила визуальные изменения, ожидаемые от автоспортивного трибьюта, с броскими наклейками и ограниченной цветовой палитрой, основанной на зелени, белом и сером цветах гоночного автомобиля.

Aston усиливает яркий внешний вид с помощью остроконечных диффузоров, заднего антикрыла высотой со стол и большого переднего сплиттера, и все это на 21-дюймовых колесах, обутых в резину Pirelli P Zero PZ4. Вы не можете забрать домой гоночный автомобиль Aston, но Vantage с шильдиком F1 может стать вашим за $171 586.

Изменения под кожей включают в себя увеличение мощности с 503 лошадей до 528, усиленную конструкцию спереди, перенастроенные амортизаторы, увеличенную скорость задней пружины, а также перепрограммированный задний дифференциал с электронным управлением.

Все это делает общий матрас более жестким, но нужно быть настоящей принцессой, чтобы заметить горошину дополнительной мощности и управляемости. F1 громче на полном газу и чувствует себя более приземленным, чем хвостатый стандартный Vantage, однако показатели теста настолько близки, что функционально они одинаковы.

F1 Edition разгоняется до 96,5 км/ч за 3,5 секунды, преодолевает 402 м за 11,7 секунды и обещает ту же максимальную скорость 314 км/ч. Кожаные вставки и контрастная строчка добавляют изюминку в уютный интерьер.

Если бы Aston включил такие приятности, как Apple CarPlay и подтяжка носа, F1 мог бы больше заинтересовать покупателей Porsche 911, которые ищут менее обычную езду. Он выглядит и звучит великолепно, но слабые технологии оставляют F1 Edition на круг позади.