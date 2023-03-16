VW ID.Buzz Cargo придаёт симпатичный вид коммерческому фургону

5:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В то время как пассажирская версия Volkswagen ID. Buzz привлекла к себе наибольшее внимание, стильный электрический микроавтобус VW также предлагается в Европе в виде фургона.

ID.Buzz Cargo имеет такой же симпатичный дизайн с более чем несколькими практичными штрихами для коммерческих покупателей, на которых ориентирована эта модель.

Основное внешнее отличие грузовой версии от пассажирской — отсутствие боковых окон, но ретро-форма и множество интересных деталей остаются безошибочно навеянными Microbus.

В то время как коммерческие автопарки и малые предприятия, скорее всего, будут наносить свои собственные рисунки, ID. Buzz Cargo все еще предлагается в нескольких интересных цветах, включая сине-белую схему окраски, изображенную здесь. Восемнадцатидюймовые стальные колеса с колпаками входят в стандартную комплектацию, также доступны более привлекательные варианты 19- и 20-дюймовых колес.

Как и следовало ожидать от рабочего автомобиля, интерьер грузового фургона гораздо более спартанский, чем у стандартного Buzz. В утилитарном переднем пассажирском салоне много жесткого черного пластика и прочная тканевая обивка.

Приподнятое положение сидений и большие передние окна обеспечивают отличную обзорность, а небольшой цифровой дисплей приборов понятен и прост. Раздражает то, что грузовая версия имеет ту же запутанную информационно-развлекательную систему и сенсорные слайдеры, которые распространяются по всему модельному ряду VW.

Механически грузовая версия идентична пассажирскому фургону, так как обе используют платформу VW MEB, которая также используется в ID.4.

В настоящее время ID. Buzz Cargo предлагается с одной длиной колесной базы и единственным силовым агрегатом с установленным сзади 201-сильным электромотором и блоком батарей емкостью 77,0 кВтч. (В США появится длиннобазный трехрядный пассажирский фургон с более мощной опциональной двухмоторной установкой и более емкой батареей, но VW заявил, что не планирует выпускать LWB-версию грузового фургона).

Он не быстрый, заявленное время разгона до 62 миль/ч составляет 10,2 секунды. Тем не менее наш заднеприводный тестер ID.4 превзошел немецкие оценки почти на секунду, так что Buzz Cargo может оказаться в середине девятки. В любом случае, электромотор достаточно крут, чтобы Buzz чувствовал себя отзывчивым в городе.

По размерам ID. Buzz занимает место между коротко- и длиннобазной версиями Ford Transit Connect, который недавно был снят с производства на американском рынке. Buzz очень маневренный, с небольшим радиусом поворота, и управляется он как типичный компактный кроссовер. Движения кузова хорошо контролируются, рулевое управление точное, а качество езды хорошее. Мы возили Buzz без вещей в багажнике, и он избежал ощущения упругости, которое есть у многих других фургонов без груза, вероятно, из-за тяжелого блока батарей, установленного под полом.

В грузовой отсек ID. Buzz Cargo помещается 138 кубических футов (3,91 м3) вещей, и VW утверждает, что пространство оптимизировано для размещения паллеты европейского стандарта как в продольном, так и в поперечном направлении.

Кроме того, под передним пассажирским сиденьем есть проходное пространство, в которое могут поместиться длинные медные трубы, обычно используемые в сантехнике, а также отсек под полом, предназначенный для хранения проводов и кабелей. Грузоподъемность в 1429 фунтов (648 кг) несколько мала для фургона такого размера, и это связано с весом аккумуляторного блока — заявленная снаряженная масса составляет 5185 фунтов (2351 кг). VW также заявляет, что буксировочная способность составляет 2204 фунта (999 кг).

Запас хода ID. Buzz Cargo без нагрузки составляет до 264 миль (424,87 км), но это по оптимистичной шкале WLTP. Это вполне подходит для городского использования в небольших европейских городах, но, скорее всего, не подойдет для США.

Представитель VW Commercial Vehicles сообщил C/D, что компания не исключает возможности выпуска грузовой версии ID. Buzz в США, но сказал, что ей придется производить фургон в США, чтобы избежать налога на курицу.

Учитывая, что многие компактные грузовые фургоны недавно ушли с американского рынка, экономическая целесообразность зависит от вашей точки зрения: Это либо признак того, что на рынке осталось не так много автомобилей такого типа, либо это возможность для VW заполнить рынок симпатичной и забавной альтернативой.