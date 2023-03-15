Обзор Nissan Altima 2023 года: хороший, но заменимый

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Nissan Altima 2023 года — очень хороший автомобиль. И хорош он во многих отношениях. Но это не лучший автомобиль, и даже несмотря на то, что сегмент среднеразмерных седанов в последние годы сократился, оставшиеся игроки демонстрируют серьезный стиль, широкий выбор силовых агрегатов и в целом изысканный опыт вождения, который включает в себя сильную управляемость и комфортную езду.

Altima обладает последней частью этих характеристик, но ей не хватает броскости и разнообразия предложений, которые предлагают конкуренты.

Nissan не предлагает ни гибридов, ни спортивных опций, нацеливая свои двигатели и уровни отделки на "мясо" сегмента, и ничего больше. А консервативный дизайн заставляет его сливаться с агрессивно выглядящими Toyota Camry и Kia K5 или элегантной Hyundai Sonata.

Но, как мы уже говорили, в Altima есть и хорошие стороны. Она может иметь исключительно газовые двигатели, но они эффективны и изысканны. Это чрезвычайно комфортабельный и тихий седан, который при этом обладает отзывчивой управляемостью. Информационно-развлекательная система и органы управления являются одними из самых удобных в сегменте.

Большинство доступных средств безопасности можно установить на любую Altima, даже на базовую модель, а полный привод является опцией. Таким образом, Altima действительно может предложить многое, просто она не выделяется.

Что нового в 2023 году

Altima получит скромные изменения внутри и снаружи в 2023 году. Снаружи появились новые решетки радиатора и светодиодные фары, а модель SR получила несколько вариантов спортивных колес и значки уровня отделки. Внутри были расширены опциональные дисплеи приборов и информационно-развлекательной системы.

Первый получил больший, 7-дюймовый экран (17,78 см), а второй — 12,3-дюймовый (31,24 см). Стандартные дисплеи остались без изменений. Модель SR получила двухцветную прострочку. Стандартные системы безопасности теперь включают автоматическое экстренное торможение спереди и сзади, предупреждение о сходе с полосы движения, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади и автоматические фары дальнего света. Наконец, Nissan отказался от уровня отделки Platinum.

Каковы интерьер и технологии Nissan Altima

Интерьер в некоторой степени привлекателен благодаря интересным и качественным материалам. Рулевое колесо с плоским дном, обтянутое кожей, хорошо выглядит и приятнее ощущается в руках, а кожаные сиденья имеют контрастную строчку, которая повторяется на приборной и дверных панелях. Панель приборов в большинстве моделей покрыта мягким на ощупь материалом, как и верхние части дверей, в то время как другие поверхности салона — это твердый пластик, который выглядит мягким.

Единственная деталь, которая выделяется не лучшим образом, — это неубедительный пластик под дерево в верхних комплектациях. Контрастная строчка в отделке SR также придает спортивный характер, даже если остальная часть автомобиля не добавляет ничего особенного. Как бы ни был красив интерьер, мы нашли, что интерьер Hyundai Sonata и Toyota Camry в целом лучше.

Что касается автомобильных технологий, то порты USB-A, USB-C, aux и 12V легко доступны в отсеке для телефона на центральной консоли, под информационно-развлекательным экраном, установленным на приборной панели. Apple CarPlay и Android Auto (оба беспроводные) также входят в стандартную комплектацию.

В автомобиле довольно простой интерфейс для информационно-развлекательной системы и навигации. Новый 12,3-дюймовый сенсорный экран выглядит великолепно, хотя и уменьшает количество физических элементов управления. Он перешел на сенсорные кнопки для быстрого доступа и имеет один регулятор громкости, а не один регулятор для настройки. Тем не менее, это больше, чем у некоторых других автопроизводителей, и работать с ним несложно.

Доступная аудиосистема Bose с девятью динамиками является средней для премиум-класса. Мы также высоко ценим наличие физических кнопок и ручек управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, вместо того, чтобы интегрировать элементы управления климатом в сенсорный экран. Также имеется традиционный переключатель передач, а не запутанная кнопочная система, хотя слишком легко случайно перевести переключатель в положение Low вместо Drive — это требует больше нюансов и внимания, чем следовало бы.

Какова Altima в управлении

Altima обеспечивает разумное, хотя и неспешное ускорение благодаря сочетанию стандартной 2,5-литровой "четверки" и бесступенчатой трансмиссии — технологии, которую Nissan использует уже несколько десятилетий и которая работает лучше, чем некоторые другие CVT. Тем не менее, с самого начала она все еще вялая, для начала ускорения необходимо поднять обороты.

На дороге Altima ведет себя хорошо, обеспечивая отзывчивое прохождение поворотов и хорошую езду. Модель SR предлагает более жесткую настройку подвески, и на извилистых дорогах она практически не доставляет удовольствия от вождения. Она легкая и отзывчивая, но при этом послушная.

Турбированный 2,0-литровый двигатель — это определенно выбор для тех, кто ищет немного больше удовольствия от вождения или, по крайней мере, для агрессивного прохождения автострады. Он обеспечивает большой крутящий момент на низких оборотах, так что при езде по городу он работает гораздо меньше, а почти 100 дополнительных лошадиных сил означают, что он сильно тянет, когда вы его напрягаете.

CVT также не делает ему одолжений, но он справляется с работой, а для имитации передач предусмотрены подрулевые лепестки, если вы хотите немного больше участия в вождении. Однако полностью ручного режима нет, так что если оставить коробку без внимания, она переключится в автоматический режим.

Система электроусилителя руля — наш наименее любимый элемент. В центре она полностью анестезирована и имеет слишком большой люфт при обычной езде по городу. Поэтому Altima кажется далекой и неинтересной. Но она точная и легкая. А поскольку весь автомобиль также ощущается легким и отзывчивым, Altima может показаться слегка игривой. Кроме того, у нее мягкий, мягкий ход, поэтому она может быть отличным универсалом.

Сколько стоит Altima 2023 года и какие комплектации доступны

Стоимость Altima начинается от $26 385 за базовую комплектацию S. Он поставляется с четырехцилиндровым двигателем с естественным всасыванием и передним приводом. Функции комфорта и удобства в этой комплектации довольно базовые: 16-дюймовые стальные диски с колпаками, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и замки, дистанционный запуск, Bluetooth и однозонный ручной климат-контроль. В базовой модели отсутствует одна важная функция — Apple CarPlay и Android Auto.

Если вы не ищете максимальную экономию топлива и абсолютно низкую цену, вам лучше выбрать как минимум комплектацию SV, которая начинается от $27 185. За менее чем $1,000 больше вы получаете гораздо больше функций.

В комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, сиденье водителя с электроприводом, увеличенный 7-дюймовый дисплей приборов и 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, дополнительные порты USB спереди и сзади, бесконтактный ключ с кнопочным запуском, а также Apple CarPlay и Android Auto. SV может быть оснащен и другими необходимыми функциями, такими как система помощи при движении по шоссе ProPilot, адаптивный круиз-контроль, люк, боковые зеркала с подогревом, подогрев сидений, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран, беспроводная Apple CarPlay, беспроводная зарядка телефона и навигация.

Другие примечательные особенности и опции включают полный привод, который является опцией стоимостью $1 500, доступной только для комплектаций SV, SR и SL с естественным двигателем. Турбодвигатель теперь доступен только в комплектации SR, и он только переднеприводный.

Топовая комплектация SL также оснащается эксклюзивными функциями, такими как двухзонный автоматический климат-контроль, задние вентиляционные отверстия, камера кругового обзора и аудиосистема Bose с 9 динамиками.

Ниже приведены базовые цены на весь модельный ряд Altima.

S: $26,385

SV: $27 185

SR: $28 585

SL: $33 085

SR Turbo: $36 085