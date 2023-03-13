Этот универсал Chevy Caprice 1983 года выпуска был создан для погони за корветами

Выращивание Корветов для жизни — это не все сладости и легкости — спросите у группы разработчиков Corvette. Время от времени эта преданная группа инженеров-энтузиастов натыкается на проблему, которая не хочет оставаться в стороне.

Как и все рабочие, они всегда находятся в поисках инструмента, который разрушит затор и поможет им выполнить свою работу. Иногда они находят его. Однако в случае с Corvette Chaser wagon им пришлось создавать его самим.

Давний мастер по разработке Corvette Джим Ингл - хранитель повозки. Ингл из тех находчивых инженеров, которых начальство назначает на специальные проекты, и к тому же он умеет ездить на Corvette. Часто у Ингла в портфеле лежит новейшая хитроумная деталь, а его смех говорит о том, что он задумал что-то нехорошее, даже когда он притворяется дурачком.

В тщательно составленном письме, отправленном вместе с белым чудовищем, Ингл объясняет, что ситуация становится отчаянной. Когда инженеры-разработчики отправляются с группой "Корветов" на испытания, они обычно берут с собой автомобиль поддержки, чтобы перевезти запасные части, инструменты и дополнительный багаж.

Такие пули, как дизельные Suburban, пишет Ингл, "быстро отставали от испытательных автомобилей и выходили из зоны радиовидимости даже на поворотах или подъемах небольшой сложности".

Не говоря уже о межштатных трассах, въездах, выездах, двухполосных дорогах, спусках и горных подъемах. Говорят, что эти парни не очень-то ходят на цыпочках по тюльпанам во время оценочных заездов, так что слабые машины преследования прошлых лет были постоянным препятствием на пути к быстрому прогрессу.

Решение появилось еще в 1983 году, когда партия прототипов Corvette L98 с портовым впрыском топлива была установлена на несколько Caprices — один из них был универсалом — для полевых испытаний. Это был задел для материнского корабля, который мог таскать и запчасти, и задницу в компании со 150-мильными Corvette.

По окончании испытаний двигателя, специалисты по разработке Corvette сняли с универсала L98 Caprice верхнюю часть и приступили к работе над "дополнительными модификациями, чтобы удовлетворить наши потребности, прихоти и желание отличиться", — отмечает Ингл.

Взяв на вооружение запасные части GM, Ингл и компания смешивали, подбирали и латали "белого кита", насколько позволяли время и трудовые ресурсы. Единственными изменениями в трансмиссии были добавление двойной выхлопной системы и дифференциала с ограниченным скольжением 3,23:1.

Поскольку Corvette может проходить повороты как на привязи, любой Caprice, который должен был идти в ногу со временем, должен был научиться танцевать. Урок танцев проводился в гараже для разработчиков C-P-C на полигоне GM в Милфорде, штат Мичиган.

Механики усилили переднюю подвеску парой амортизаторов Bilstein и антипробуксовочной балкой Cadillac Limousine размером с ваше бедро. Задняя подвеска была накачана до предела с помощью доработанного стабилизатора поперечной устойчивости от Caprice F41 и пары пневматических амортизаторов, чтобы хвост не болтался, когда запчасти будут погружены на борт.

Прежде чем шасси было признано готовым, были внесены еще две доработки в систему рулевого управления и остановки. Во-первых, был установлен рулевой механизм с быстрым передаточным отношением и высоким усилием от Z28 выпуска 1982 года, чтобы улучшить ощущения и маневренность.

А так как по правилам гоночный Corvette должен быть обут в шины Corvette, в колесные диски и шины Vette (255/S0VR-16 Goodyear Eagle VR50 на колесах шириной 8,5 дюйма) были установлены колесные диски.

Теперь, когда у преследователя было больше сцепления с дорогой и больше прыти, чем у типичного сонного универсала Caprice, улучшение условий вождения было просто необходимо. Чтобы пилот не развалился от переутомления, диванные сиденья Caprice были выброшены в пользу пары спортивных ковшей Corvette с глубокими карманами, оснащенных электрорегулировками.

Толстый, обтянутый кожей руль Corvette добавил нужный вид и ощущение. Двумя самыми изящными дополнениями стали тахометр и датчик давления масла, которые были пересажены в приборную панель так аккуратно, что выглядят так, как будто их привезли прямо с завода.

После 35 000 пробега салон "Чайзера" обшарпан, кузов скрипит и стонет, но дух его по-прежнему бодр. В городе звук выхлопной системы — это чистый звук лыжного катера, а когда вы нажимаете на педаль газа, плавного рыка достаточно, чтобы вскинуть голову.

Как и скорость этого автомобиля. На трассе большая мамочка разгоняется до 60 миль/ч за очень приличные 7,2 секунды и разгоняется до 121 миль/ч. Это намного меньше, чем конечная скорость Corvette, но на много лет опережает скорость вашего среднего дизельного Suburban. Представители Corvette не могут быть счастливее.

Что касается управляемости, то, сняв весь хром и приклеив шильдик Corvette на заднюю дверь, невозможно скрыть тот факт, что этот преследователь — это USS Enterprise среди катеров PT. Тем не менее, трудно поверить, что что-то настолько большое может быть настолько маневренным — даже если потребуется пара дополнительных попыток, чтобы втиснуть его на парковочное место. Также трудно поверить, что что-то настолько большое может быть настолько разбавленным весельем.

Неудивительно, что команда разработчиков Corvette наслаждается своим последним инструментом. Преследовать стаю диких Corvette никогда не было так просто. И пока вы не догоните их, всегда есть странный Porsche, который будет угрожать — а, мистер Ингл?