2023 Range Rover Sport SE P360 скорее охладит, чем взбудоражит

Chipotle — или, как называет его моя семья, "Taco Bell с некоторым книжным образованием" — имеет гениальное меню. На самом деле блюдо только одно, но сеть ресторанов быстрого питания представляет основные ингредиенты в таком количестве вариантов, что однородность маскируется индивидуальностью. То же самое можно сказать и о модельном ряде Land Rover, который помещает одну и ту же начинку в разные обертки. Вам нужен шестицилиндровый внедорожник с полным приводом?

Возьмите Range Rover Velar, который выглядит как меньший Range Rover Sport, который является чуть меньшим Range Rover, который похож на более дорогой Discovery, который является более отполированным Defender. В этой аналогии Discovery Sport — это миска для образа жизни, а Evoque — кесадилья из детского меню.

Range Rover Sport является одним из основных внедорожников компании. Предыдущее поколение модели просуществовало девять лет, не устаревая, и, вероятно, поэтому Rover решил для редизайна 2023 года сохранить его внешний вид практически прежним. Фары нового Sport стали более прищуренными, но общая форма настолько похожа на предыдущую модель, что вам придется припарковать их рядом друг с другом, чтобы понять, что изменилось. Главным отличием являются новые дверные ручки с электроприводом заподлицо, которые способствуют элегантному внешнему виду и скользкому коэффициенту сопротивления 0,29.

Вождение Sport также очень приятно, даже в комплектации SE с минимальным набором опций. При цене в 90 145 долларов, как было проверено, это примерно такой же недорогой Range Rover Sport, какой только можно собрать. Базовая комплектация SE оснащается 355-сильным вариантом 3,0-литровой рядной шестерки с электрическим наддувом и турбонаддувом, которая используется в других комплектациях и конфигурациях (есть 395-сильный вариант и 434-сильный подключаемый гибрид). И хотя мощность прямой шестерки не впечатляет, когда BMW и Jeep выжимают 500 с лишним лошадиных сил из того же объема, двигатель неизменно маслянистый и утонченный. Нажав на газ на низких оборотах, нагнетатель мгновенно выдает наддув, увеличивая крутящий момент до тех пор, пока турбокомпрессор не взревет. Вы слышите короткий высокочастотный вой при включении дросселя, но это единственная подсказка о существовании нагнетателя.

Range Rover Sport не совсем леденеет, когда вы открываете дроссельную заслонку, но и не спешит, как можно было бы ожидать, исходя из его привлекательной внешности. Sport разгоняется до 60 миль/ч за 5,7 секунды и преодолевает четверть мили за 14,3 секунды при скорости 96 миль/ч. Эти показатели достаточно приличные, но время разгона Sport от 5 до 60 миль в час — 7,1 секунды — является лучшим показателем того, как он чувствует себя в реальном трафике, то есть как автомобиль весом 5387 фунтов и мощностью 355 лошадиных сил. В данном случае "Sport" подразумевает уменьшительное (см. Ford Bronco Sport, Mitsubishi Outlander Sport), а не спортивное намерение. По крайней мере, Sport SE обеспечивает достойную экономию топлива, показав 25 mpg в нашем тесте на шоссе на скорости 75 миль/ч.

И это удобное место для того, чтобы проехать несколько миль. Установите восьмиступенчатый автомат на высшую передачу, а шестерка дремлет на низких оборотах, и вы можете быть уверены, что едете на электромобиле. Он настолько плавный и тихий. На самом деле, на скорости 70 миль в час вы услышите всего 66 децибел шума в салоне, что приближается к уровню тишины роскошного седана. В этом есть и заслуга активной системы шумоподавления, которая использует микрофоны в каждом колесном колодце для анализа звука, возникающего на дороге, а затем сводит его на нет, как будто вы едете в огромных наушниках с шумоподавлением.

Стандартные пневматические пружины и адаптивные амортизаторы также усиливают впечатление роскошной, нетронутой тяжести, даже с 22-дюймовыми колесными дисками, установленными на нашем тестовом автомобиле. Независимо от того, насколько разбита поверхность, Range Rover Sport прокладывает дорогу вперед слегка поджаренным зефиром. Переключитесь в режим Dynamic, и всесезонные шины Pirelli Scorpion Zero смогут обеспечить 0,81 g сцепления с дорожным полотном, но это также приведет к подбрасыванию головы и резким движениям. Как и его силовой агрегат, шасси Sport SE наиболее счастливо, когда вы не требуете от него многого. Мы признаем, что именно так большинство людей используют свои автомобили большую часть времени.

Конечно, в других комплектациях показатели Sport приближаются к показателям настоящих внедорожников. Пакет Stormer Handling, уникальный для модели P530 First Edition за 122 975 долларов, предлагает активные стабилизаторы поперечной устойчивости и заднее рулевое управление, и мы уверены, что 523-сильный V-8 от BMW обеспечивает значительно более резвое ускорение.

Но наш тестовый автомобиль почти настолько близок к Range Rover Sport, насколько это возможно при его базовой цене 84 475 долларов. Опции включали 22-дюймовые колеса ($1450), полноразмерное запасное колесо ($500) и пакет Cold Climate ($640), который подогревает рулевое колесо, форсунки омывателя и лобовое стекло. Рулевое колесо с подогревом можно приобрести по заказу за 300 долларов, если вам покажется, что встроенные нити подогрева лобового стекла отвлекают, что некоторые из нас и делают. Конечно, вы можете дополнить список опций на тысячи долларов другими дополнениями, но Sport уже изначально поставляется в довольно богатой комплектации. В комплектацию SE, без проверки покупателем каких-либо опций, входят передние и задние кожаные сиденья с подогревом, аудиосистема Meridian, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении по полосе.

Вопрос о том, соответствует ли щедрое стандартное оборудование интерьеру, достойному Range Rover стоимостью 84 000 долларов, остается открытым. Когда большинство поверхностей твердые и блестящие — стекло, шпон черного дерева, алюминий — в итоге вы получаете салон, на котором видны все микробы пыли и отпечатки пальцев. Другие странные решения: Порт USB-C за плавной центральной консолью расположен над наклонным пластиковым лотком, поэтому любой телефон, помещенный туда, вскоре полетит в сторону одной или другой площадки для ног, прежде чем будет принудительно отключен от розетки. Под сенсорным экраном также есть площадка для индуктивной зарядки, но у нее нет кромки на задней кромке, так что вы сталкиваетесь с той же дилеммой на другой оси. Нажмите на педаль газа, и ваш телефон отправится в путешествие по центральной консоли, которая по форме и глубине примерно равна шахте лифта, поскольку она делит пространство между сиденьями с другой зоной хранения, спрятанной под подстаканниками. А зачем вам нужно скрытое хранилище под подстаканником? Мы законопослушные граждане, поэтому не представляем, что вы можете положить туда, скажем, после однодневной поездки из Огайо в Мичиган.

Роль Range Rover Sport в модельном ряду всегда была очевидна: он похож на полноразмерный Range Rover, но больше ориентирован на езду по дорогам. Однако эта конкретная комплектация делает ставку на непринужденную роскошь, которую она обеспечивает при своей (относительно) доступной цене. Sport — это Range Rover для людей, которые говорят "Неважно", когда им сообщают, что за гуакамоле придется доплатить 2,65 доллара. Действительно ли это имеет значение для вашей прибыли? Может быть, и нет, но нужно же где-то проводить черту.

Недостатки

Красивый дизайн и ухоженные салоны делают Range Rover модными модниками среди своих сверстников. Но красота приходит за цену, которая для Range Rover Sport находится на уровне моды, в то время как конкуренты от Mercedes-Benz, BMW и даже Porsche больше похожи на готовую одежду. С опциями наш тестовый образец в базовой комплектации стоит более 90 тысяч долларов. А ведь когда-то Sport был доступным Range Rover".

Новый Range Rover Sport — это символ прогресса для марки Land Rover, так зачем же продолжать включать эти ненужные откидные подлокотники? Из всех особенностей дизайна, которые можно было бы сохранить, эти кажутся самыми неуместными. Удобная центральная консоль и так хорошо расположена для отдыха локтя, а эти хлипкие, узкие придатки только блокируют легкий доступ к ремням безопасности. По крайней мере, Land Rover должен предложить покупателям опцию отсутствия подлокотника в спецификации.