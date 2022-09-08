Эксперт Тимашов: "Автовладельцы перестали продавать машины и сосредоточились на ремонте"

Многие владельцы отложили решение о продаже своих автомобилей и стали больше уделять внимания их техобслуживанию и ремонту. Как предсказывают автоэксперты, срок эксплуатации автомобилей в России будет только расти. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца и составил 15 лет. Автодилеры, которые оперативно реагируют на запросы клиентов, делают теперь ставку на сервисное обслуживание. О том, что происходит сейчас на рынке сервисных услуг и ремонта автомобилей, рассказал читателям Pravda.Ru директор по сервису "АВТОДОМ Алтуфьево" Роман Тимашов.

Самые востребованные услуги в I полугодии 2022 года

Если говорить об автомобилях возрастом до 3 лет, то в 70% случаев автовладельцы прибегают к сервисному обслуживанию и профилактическому ремонту. При этом 25% клиентов после покупки авто обращаются к автодилеру для сезонной замены шин. Примечательно, что владельцы авто не старше 3 лет вдвое чаще меняют тормозные колодки у официального дилера, чем автовладельцы автомобилей до 6 лет и старше.

Автомобили возрастом до 6 лет в 2 раза чаще проходят диагностические работы в сервисных центрах. Самой востребованной услугой у собственников этих авто является поиск неисправности. Доля таких работ в структуре обращений занимает более 20%.

Сложности с импортом новых автомобилей отразились и на рынке автозапчастей. Ограничения вынудили поставщиков комплектующих и запчастей усложнить логистические цепочки, что привело к увеличению срока доставки. Параллельный импорт не способен в корне изменить ситуацию. Те объемы автозапчастей, которые сейчас поступают в Россию с помощью параллельного импорта, не отвечают потребностям рынка.

Стоимость автозапчастей весной текущего года выросла в среднем на 31%. В отдельных случаях рост превысил 90%. Относительно сегодняшних цен до конца года стоимость запчастей и комплектующих вырастет ещё на 20-25%.

Насколько вырос средний чек на сервисные услуги по отдельным брендам

С ростом цен на запчасти и комплектующие выросла стоимость сервисного обслуживания. Итак, средний чек вырос на 15%, а по некоторым позициям — на 35%. Если говорить о среднем чеке обслуживания автомобилей бренда Land Rover, то он стал на 50-60% выше и достигает 50 тысяч рублей. Это также связано со стоимостью запчастей. Весь год дорожала и работа мастеров: стоимость нормо-часа выросла на 25-30%.

Востребованность сервисных услуг в будущем

В России срок эксплуатации автомобиля будет расти, число ремонтов увеличится. Среди главных трендов в секторе сервисного обслуживания можно отметить:

увеличение доли ремонтов ходовой при прохождении ТО;

капитальный ремонт агрегатов ДВС, КПП, АКПП и ремонт "дорогих" узлов автомобиля (генераторы, компрессоры кондиционера, рулевые рейки, блоки АБС и прочее) станут более востребованными;

количество кузовных ремонтов "за наличный расчёт" увеличится в связи со снижением объемов страхования по КАСКО;

произойдет перераспределение клиентов между официальными станциями техобслуживания (СТО), специализированными СТО и гаражами;

вырастет реализация запчастей через дилерские СТО;

персонализация и услуги детейлинга автомобилей останутся высоко востребованы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.