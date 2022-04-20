Как не попасться на уловки мошенников при покупке машины с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом зачастую многие сталкиваются с техническими проблемами, когда автовладельцы пытаются замаскировать повреждения, полученные после ДТП, либо неисправность какой-то системы, либо же поломку двигателя. Однако не стоит исключать и проблемы, связанные с юридической стороной сделки. О том, как все оформить правильно, рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт Роман Митюшкин.

Какие есть подводные камни при покупке авто с рук

Основной задачей при покупке автомобиля является не попасться на уловки мошенников, которые реализуют транспортные средства, которые были ранее похищены. Наиболее распространенным способом реализации угнанных автомобилей является изменение маркировочных обозначений и изготовление новых поддельных документов или же изменение маркировочных обозначений под уже имеющиеся документы, оставшиеся от транспортного средства, которое в результате ДТП либо же в результате пожара больше не подлежит восстановлению.

Для изменения маркировочных обозначений используется так называемая "перебивка" номеров, то есть когда знаки маркировочного обозначения зачеканиваются либо заполняются другим более мягким металлом, а поверх наносятся новые знаки маркировочного обозначения, либо же когда используются маркировочные обозначения с автомобиля-донора, из которого вырезается часть маркируемой панели, которая в последующем вваривается в угнанный автомобиль.

Зачастую автовладельцы не обращают внимание на маркировочные обозначения, ограничиваясь лишь сверкой знаков маркировки. Однако самым простым и действенным методом определения изменения маркировочного обозначения является так называемый экспресс-тест: на вату наносится растворитель, которой в свою очередь протираются маркировочные обозначения. И если на вате остаются следы лакокрасочного покрытия, то есть оно смывается, то это должно навести будущего автовладельца на мысль о том, что маркировка может быть изменена, так как обычный растворитель не может смыть лакокрасочное покрытие, который было нанесено в условиях завода-изготовителя.

Также очень действенным способом является проверка маркировочных табличек, для чего новому собственнику нужно взять обычный портативный ультрафиолетовый фонарь и посветить на табличку: есть ли вокруг неё свечение белого цвета (образуется от следов старого клея, так как злоумышленникам очень сложно и практически невозможно попасть на то место, где была размещена заводская табличка). Если будут видны следы клея от старой таблички, то это должно натолкнуть на мысль о том, что автомобиль может быть с изменённой маркировкой.

Ещё один момент — это дата выпуска комплектующих автомобиля. Когда вы приобретаете автомобиль определённого года выпуска, то должны понимать, что диапазон дат производства комплектующих автомобиля должен быть до даты производства самого автомобиля.

То есть если на автомобиле 2020 года имеются комплектующие от 2021 года, то это должно натолкнуть на мысль, что под имеющиеся документы была изменена маркировка на автомобиле. На такую же мысль должны наводить даты выпуска комплектующих за приделами шести-девяти месяцев, такой период времени обычно считается нормальным для автомобилей, выпускающихся серийно. А если вы видите, что стекла и ремни безопасности изготовлены на два года раньше даты выпуска автомобиля, то лучше пройти мимо такого транспортного средства.

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