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Автор Ирина Гусакова

Когда пора менять масло в двигателе: автоэксперт даёт советы

Авто

Своевременная замена масла в двигателе — это ключ к долгожительству вашего автомобиля. При сложных условиях эксплуатации, особенно зимой, необходимо чаще менять масло, чем это прописано в техническом регламенте. Не важно, эксплуатировался ваш автомобиль или стоял на стоянке целый сезон, масло стареет, теряет смазочные свойства, на него влияют перепады температуры и влажность. О том, когда надо менять масло в автомобиле и как его выбрать, рассказал читателям Pravda.Ru Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Автомобиль

Когда надо менять масло в двигателе

Обычно регламент автопроизводителя рекомендует менять масло после 10-15 тысяч километров пробега. Однако оптимально менять масло каждые 5-7,5 тысяч километров. При интенсивной городской езде температура масла повышается, и оно быстрее деградирует. Или наоборот, из-за коротких поездок по городу, до супермаркета и обратно, оно не успевает прогреться и образовываются отложения. Добавьте к этому частые запуски в мороз, езду по пробкам, выезд за город по далеко не идеальным дорогам. Все это сокращает жизненный цикл правильной работы масла.

Но что будет, если все же масло не удастся поменять? Подобное игнорирование приводит к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту, вряд ли такая перспектива обрадует автолюбителя.

Чтобы понять, когда надо менять масло в двигателе, надо ориентироваться на пробег.

  • Масло со временем окисляется и теряет свои свойства, происходит разрушение присадок, содержащихся в составе масла.
  • Это приводит к тому, что на картере двигателя появляются смолистые отложения.
  • К тому же снижается вязкость масла, и ускоряются окислительные процессы.

Абсолютно оправдана сезонная замена масла. Как минимум из-за большого пробега, а во-вторых, из-за смены температуры воздуха. Те, кто ездит зимой в северных регионах, регулярно сталкиваются с "холодными пусками", когда двигатель ежедневно заводится при низких температурах. Каждый такой запуск не добавляет ресурсности вашему двигателю.

Авто зима

Как правильно выбрать масло

Несмотря на то, что большинство современных масел универсальные и всесезонные, стоит внимательно относиться к выбору. Это главный критерий правильной эксплуатации автомобиля и технического обслуживания. У каждого масла есть свой индекс вязкости, производитель указывает её на упаковке. Все видели индексы 0W30 или 10W50. Первая цифра обозначает вязкость при низкой температуре. Поэтому, чем меньше цифра, тем более жидким остается масло на морозе, а это значит, будет проще запустить двигатель без серьезных последствий. В регионах, где зимой серьезные отрицательные температуры, лучше брать масло с индексом 0 или 5.

Не забывайте, что уровень масла нужно регулярно проверять. Эксперт советует это делать при каждой тысяче километров пробега. Возите с собой в багажнике литровую канистру того же самого масла, что вы и заливали при замене, так вы сможете долить необходимый объем в любой момент. Если вы заметили так называемый "масложор”, то пора заехать в автосервис, возможно, вам уже требуется ремонт, ну или как минимум диагностика двигателя.

Естественно, масло необходимо заменить после ремонта двигателя. Также подобная операция потребуется при попадании в него других жидкостей. Помните, что заливая свежее масло, следует обязательно менять масляный фильтр.

Нет смысла делать замену масла и само собой масляного фильтра самостоятельно, поскольку большинство станций при покупке масла и фильтра на месте делают её бесплатно. Здесь ничего не выиграть. Если купите масло дешевле, чем в официальной точке продаж, то стоит задуматься о его происхождении и качестве. Чудес не бывает, это довольно конкурентный товар. Поэтому если вы где-то покупаете масло дешевле, то велика вероятность того, что оно не оригинальное.

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