Адвокат Ольшанский: покупка полиса ОСАГО должна быть добровольной

Может ли водитель закрывать номера машины на парковке, способен ли Верховный Суд защитить автовладельцев от репрессий и для чего на самом деле планируется повысить стоимость полиса ОСАГО, рассказал Pravda.Ru почётный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Федерация отдельно, регионы отдельно

— Леонид Дмитриевич, в Казани регулярно нарушается законодательство в отношении автомобилистов. Что там происходит?

— Президент нашей страны сказал: "Всё региональное законодательство должно быть приведено в соответствие с федеральным — российским". Конституционный суд любой начинается со слов: "Согласно части третьей ст. 55 Конституции, любое наказание только по федеральному закону".

В Казани тем, кто не платит на платной парковке, закрывают номера, надевают блокиратор на колеса и не снимают, пока не заплатишь. Это грубое нарушение российского законодательства.

Потому что в российском кодексе такой санкции нет. Например, кто-то не платил длительный срок за квартиру. Запрещается забивать гвоздями дверь и не пускать человека в его квартиру. Таких санкций нет в федеральном кодексе. Власти Казани вышли за рамки своих полномочий. Поэтому есть ст. 14 Гражданского кодекса "Самозащита гражданских прав". То есть можно брать пилу, пилить блокиратор, освобождать своё имущество от необоснованного специфического ареста. Вообще в нашем государстве ни одна социальная группа не подвергается таким же репрессиям, как автомобилисты.

— Почему центральная власть никаких санкций не предпринимает, чтобы остановить это?

— У нас любое действие подлежит обжалованию в суде. Центральная власть приняла хороший Кодекс об административных правонарушениях. У нас разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Судебная власть в лице Верховного Суда провела специальный пленум. Там сказали: если машина движется, тогда различные требования могут быть к водителю:

трезвый,

пристёгнутый,

номера читаются.

Как только машина остановилась (во дворе, на улице), она перестала быть категорией административного права, а стала категорией гражданского права, собственностью. И водитель уже не водитель. Тот, кто сидит, может целоваться, обниматься, быть пьяным. Трезвым он должен быть с того момента, как машина двинулась. Стоять можно без номеров, свинчивать их, закрывать тряпками, у кого много денег — золотыми слитками. То есть федеральная власть всё детализировала решениями Верховного Суда, чтобы всё было законно в стране вообще и на наших дорогах в частности.

В некоторых регионах берут деньги в коттеджных посёлках за вывоз мусора, освещение дорог. Это беда. Поэтому президент говорит, что надо всё привести в соответствие. Конституционный Суд постоянно бьёт по рукам местных князьков.

— Что необходимо предпринять, чтобы этой разрозненности у законодателей не было?

— Во-первых, Верховный или Конституционный суды могут признать документ за подписью местных властей недействительным. Во-вторых, поправки в Конституцию дают право губернаторам отстранять мэров и нижестоящих чиновников в связи с утратой доверия. К порядку-то призывают.

Принцип добровольности

— Сейчас предлагается конфисковывать автомобили у правонарушителей. Что это означает?

— У нас горячие головы планируют в КоАП внести поправки — конфисковывать автомобиль за ряд нарушений. Но на эту тему и учёные высказались, и Верховный Суд. Водитель — это категория административного права. А машина, дача, гараж, квартира, цех на заводе — это категория гражданского права. За грехи водителя не может отвечать ни ваше учреждение, ни Госдума, ни дедушка-бабушка, которые могут быть собственниками машины.

Собственник за грехи водителя не отвечает. Верховный Суд сказал, что не может признаваться машина в административном деле орудием совершения деяния. Поэтому будем бороться и не дадим конфисковывать машины.

Тем более недавно приняты поправки в КоАП: за несколько нарушений в течение года (неважно какие) на дороге перескакиваем в Уголовный кодекс, там наказание вплоть до тюрьмы. Да, деяния серьёзные. Превышение скорости больше чем на 60 км/ч (то есть 60 плюс 60 равно 120), выезд на встречную полосу. Хотя за нарушение правил уже уголовная ответственность.

Важно, что эти поправки Госдума приняла в российский кодекс, не в московский, не в казанский, а в российский. Их подписал президент. Решение о наказании будет принимать не начальник ГАИ, а только судья.

— Планируется увеличить стоимость ОСАГО. Какая официальная мотивировка для этого?

— Они сейчас говорят, что не хватает денег (выплаты 400-500 тысяч рублей) на ремонт машины или на лечение пострадавших, если серьёзные травмы. Надо увеличить выплаты. Где взять деньги? Значит, надо увеличить стоимость полиса ОСАГО. А ведь полис обязаны покупать все. Поэтому даже если они выплатят миллион, то значительную часть денег положат себе в сейф. Посмотрите, какие шикарные особняки у страховых компаний, на каких машинах разъезжают сотрудники.

Я неоднократно говорил, что страхование жизни, здоровья, имущества — это такая же гражданско-правовая сделка, как:

купля-продажа,

мена,

дарение,

аренда.

Всё добровольно. А вот страхование ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности, а не административной) сделали обязательным. Использовали парламент, чтобы набивать сейфы страховых компаний. Это никуда не годится. Страхование должно быть добровольным.