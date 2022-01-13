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Автор Светлана Нерадовская

Стоимость ОСАГО может вырасти на 48 процентов

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Стоимость ОСАГО может увеличиться в два раза — на 48%, составив в итоге 2567 рублей. Об этом ЦБ сообщил "Известиям".

Стоимость ОСАГО может вырасти на 48 процентов

В ЦБ изменение стоимости полиса поддерживают, но предлагают увеличивать его цену постепенно, в два этапа. Первый этап предполагает повышение стоимости страховки на 21%, то есть на 1123 рубля, а через год полис подорожает ещё на 27%, что добавит к его стоимости 1444 рубля.

Стоимость страховки вырастет, если будет принят законопроект Министерства финансов, касающийся повышения выплат по ОСАГО, а также если будет одобрен законопроект, отменяющий учёт износа деталей.

В планах правительства увеличить сумму лимита выплат по полису с нынешних 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Представители ЦБ уточнили, что изменения сыграют на руку обеим сторонам: пострадавшие получат большую компенсацию, и виновник ДТП будет больше защищён в страховом плане, так как с него не будет взыскиваться разница в цене изношенной и новой запчасти.

Страховые компании также поддерживают грядущие изменения, уверяя, что ценность ОСАГО для клиентов повысится. Как считает глава направления ОСАГО "СберСтрахования" Антон Пожидаев, в среднем выплаты по полису вырастут для них на 20-25%.

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Тарифы ОСАГО изменились с 9 января 2022 года
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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