Юрист Леонид Ольшанский: главный критерий законодательства – это последствия

Нарушает ли Конституцию законопроект об ужесточении санкций за повторное нарушение ПДД и кому выгодно автоматически списывать штрафы у водителей, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру почётный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Дмитриевич Ольшанский.

Антиконституционное предложение

— Леонид Дмитриевич, есть законопроект, который изменяет наказания за нарушение ПДД: с банковских счетов водителей будут списываться автоматически штрафы, которые зафиксированы при фото- и видеосъемке. Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России с 2022 года. Насколько это соответствует Конституции?

— Это предложение Министерства юстиции. Оно должно пройти двухступенчатую схему, например, внести в правительство. Это нарушает, как ни пафосно звучит, Конституцию. Почему? Статья 19 гласит: "Все равны перед законом, независимо от пола, возраста, профессии, образования, места жительства, рода занятий…" и так далее. Что получается? Если Иванов должен Петрову деньги, то классическое производство. Суд, потом судебные приставы пишут бумагу, давай приходи. Административные правонарушители, нарушители экологического законодательства, таможенного, строительного — опять классическая схема. А вот только в сфере дорожного движения, они говорят, и не только дорожного движения, а уже деяния, которые зафиксированы камерами в автоматическом режиме. Раз — и робот будет снимать. Это, конечно, потребует поправки в законодательство.

Но мы считаем, что это незаконно. Водители и собственники транспортных средств имеют по Конституции те же права, что:

собственники жилого дома,

нарушители,

браконьеры.

Поэтому это автоматически никак не приемлемо. Человек может подать жалобу.

Поэтому мы должны с вами обязательно напомнить нашим зрителям и слушателям цитату президента: "Штрафы не должны своей задачей ставить наживу. А они должны способствовать безопасности" (в данном случае — дорожного движения).

А здесь, получается, быстрее снять деньги. А потом, если суд отменит, попробуй это все найди. Поэтому с этим мы будем бороться.

Слишком много санкций

— Госдума в мае приняла в третьем чтении законопроект, который изменяет правила наказания за нарушение ПДД. Там годовой срок, в течение которого нарушителю-рецидивисту грозит более жесткое наказание, и сотрудники ГИБДД теперь будут считать с момента оплаты штрафа, а не с момента вступления постановления в силу. Вот это прокомментировать возможно?

— Да, возможно. Что с момента оплаты штрафа — это же неплохо. Вот вступило в силу — а мы что, мгновенно платим? Нет. Там разница может быть в несколько дней. Это не сильно нарушает права граждан. А вот повышенные санкции тем, кто повторно что-то совершил, — это плохо.

Это уже близится к понятию, которое есть в Конституции: никто не может дважды отвечать за одно и то же. Если дважды глушил рыбу динамитом, то всё то же наказание. Если дважды срубил елку в лесу, то же наказание в кодексе. А если несколько раз нарушил законодательство в сфере дорожного движения, то тогда повышенная ответственность.

Или разговор номер два. Вот мы тут должны с вами определиться. Если тебя поймали второй раз в течение года пьяным за рулем, тогда административное дело перерастает в уголовное. Там, как правило, не сажают, а штраф большой, исправработы, подметать улицы. А если тебя наказали уголовно, но ты не одумался и снова сел пьяный за руль, тогда уже новая статья, более сильные санкции, но уже по Уголовному кодексу. Борьба с пьянством, тут полемизировать тяжело. Но это взяткоемкая статья, потому что останавливает инспектор и говорит: "Что-то от вас пахнет" — "Нет-нет-нет". — "Нет, сейчас поедем в поликлинику. Ну-ка, подожди, компьютер. О-о-о, друг! Так ты же уже привлекался! Теперь видишь что? Всё". И человек 500-1000 долларов отдаст. Конечно, мы ни в коем случае — это надо подчеркнуть — не можем говорить, что все сотрудники ГАИ взяточники. Мы, наоборот, говорим, что все честные, пока не доказано обратное, что Иванов вор, Петров убийца, а Сидоров взяточник. Но что это будет подталкивать инспекторов и водителей предлагать взятку — это да.

Я считаю, что главный критерий законодательства — это последствия.

Дал пощечину — это одно. Или дал пощечину, а человек упал и на гвоздь напоролся. Разные последствия.

Ни одна сфера нашей жизни так не подвержена санкциям, как автомобильная сфера. Растут:

налоги,

цены на бензин,

ОСАГО грабительское.

Превращают в дойную корову водителей и собственников транспортных средств.