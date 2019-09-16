Какие существуют мифы и заблуждения об АЗС?

Большинство автовладельцев часто задумываются о качестве и ценообразовании топлива. Некоторая часть водителей даже придумывает целые мифы об обмане заправочных станций.

Первый распространенный миф -бензин одного бренда лучше другого топлива. Большинство автолюбителей рекомендуют заправляться только на проверенных заправках больших компаний. По их мнению, за счет высокой известности топливо считается качественным.

Однако, такой миф далек от правды. В первую очередь качество топлива зависит от нефтеперерабатывающих компаний. Бензин или солярка поступают именно от завода, проходя производственный цикл от проверки состояния, до поставки конечному потребителю — заправочной станции.

Качество топлива начинает различаться, если организация сотрудничает с множеством заводов, поставляющих все виды топливных жидкостей. При этом проверить качество можно при помощи сертификатов, представляющих гарантию надежности.

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Второй миф — заправочные станции одного бренда принадлежат множеству компаний. Многие владельцы авто считают, что определенный бренд владеет всеми заправками. Однако, сам бизнес АЗС, как правило, приобретается в качестве франшизы для массового распространения заправок.

Третий миф — недолив топлива до нужного объема. Владельцы авто до сих пор считают, что большинство сотрудников АЗС не доливают бензин или солярку до определенного количества, тем самым происходит экономия ресурсов.

Этот вид мошенничество уже давно перестал быть актуальным, поскольку законодательно это контролируется гораздо строже. К тому же, сегодня используется автоматизированные системы подсчета топлива. Автоматика следит за количеством использованного горючего, и обмануть технологию не получится.

Последние новости и исследования в области автомобильного топлива показывают, что все-таки остаются те заправки, которые не доливают бензин или солярку и не имеют соответствующих технологий.

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Следующий миф — это дешевый бензин. Речь идет о действительно низких по ценовому сегменту топлива. Такие заправки, как правило, располагаются на окраине города и часто недоступны для всех. При этом, если корректно планировать маршрут, то можно сэкономить на топливе около 10 тысяч ежегодно.

Еще один распространенный миф — это штрафование за пустой бак. Автомобильные владельцы действительно считают, что это нарушение и за это выписывают штраф. Однако, дело в том, где останавливается водитель после опустошения бензобака. Как правило, они находятся под запрещающим знаком или прямо посередине дороги. В таком случае конечно очевидно нарушение ПДД.

И, наконец, последний миф — это использование телефона на АЗС. По мнению водителей, использование смартфонов приводит к нарушению радиосигнала топливных станций, после чего может появиться искра с последующим пожаром. Однако, это обычно заблуждение. Оборудование не сопряжено с мобильными телефонами и поэтому не имеет никакой связи с заправкой.

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Фото: daybook. info