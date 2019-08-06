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Автор Сергей Бухранский

Советы по заправке автомобиля новичкам и девушкам

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Наверно многие видели в интернете ролики, где девушки или странные водители мужчины, отрывали заправочный пистолет или вообще не могли подъехать к колонке с правильной стороны? Дело в том, что те, кто уже давно за рулём, совсем забыли, каким интересным приключением была первая поездка на автозаправку. И действительно, сегодня многие получив права не сразу могут сориентироваться как вести себя на заправке. И если опытный водитель заправляется скорее на автомате, чем думая об этом, то для новичка все это неизвестно, а иногда даже сложно. Поэтому эта статья для милых девушек, которые получили права на день рождения и для парней, которые также не затрудняют себя лишними проблемами, тем более такими мелочами как заправка автомобиля.

  • Надо запомнить главное, что заправлять машину надо именно тем топливом, которое указывает производитель автомобиля. Крайне важно не перепутать бензин с дизельным топливом. И тут дело не в том, что это плохо скажется на автомобиле, таким образом мотор просто убьется.
  • Но тут можно сделать небольшое отступление. Если по спецификации автомобиля в бак надо лить бензин марки А-95, то не случится ничего страшного, если придется залить бензин А-92. Поэтому не стоит паниковать, если вдруг на АЗС не окажется именно вашего бензина.
  • Заправка - это не место где можно дурачится и играть с огнем. Понятно, что на АЗС категорически нельзя курить и играть с зажигалкой. Также нельзя дурачится с пистолетом колонки. Бензин чрезвычайно токсичен и при попадании в глаза может причинить непоправимые травмы.

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  • Естественно надо знать с какой стороны находится лючок бензобака. Обычно на приборной панели есть стрелка, расположенная рядом со значком бензоколонки. Именно она и показывает ту сторону автомобиля, где находится лючок бензобака. Также важно не подъезжать вплотную к колонке, так как это затруднит процесс заправки.
  • Если на заправке работают заправщики, то надо сообщить ему марку топлива и необходимое количество топлива. Очень важно при этом обязательно взять чек. Дело в том, что можно заправится очень некачественным топливом и чек будет отличным доказательством, что заправка осуществлялась именно на этой АЗС. Также не лишним будет отблагодарить человека, который заправлял автомобиль. На некоторых АЗС эти люди работают сугубо за чаевые.

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  • Очень важно не начинать движение, когда заправочный пистолет находится еще в бензобаке. Иногда заправщик даёт чек и сдачу, а потом только вытаскивает пистолет. Поэтому прежде чем ехать, надо точно убедится, что пистолета нет в баке. Также если заправка производится самостоятельно, то надо убедится, что после заправки крышка бака хорошо закручена, а лючок бензобака закрыт.

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Фото: gazetacrimea.ru

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Советы по заправке автомобиля новичкам и девушкам
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