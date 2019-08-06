Советы по заправке автомобиля новичкам и девушкам

Наверно многие видели в интернете ролики, где девушки или странные водители мужчины, отрывали заправочный пистолет или вообще не могли подъехать к колонке с правильной стороны? Дело в том, что те, кто уже давно за рулём, совсем забыли, каким интересным приключением была первая поездка на автозаправку. И действительно, сегодня многие получив права не сразу могут сориентироваться как вести себя на заправке. И если опытный водитель заправляется скорее на автомате, чем думая об этом, то для новичка все это неизвестно, а иногда даже сложно. Поэтому эта статья для милых девушек, которые получили права на день рождения и для парней, которые также не затрудняют себя лишними проблемами, тем более такими мелочами как заправка автомобиля.

Надо запомнить главное, что заправлять машину надо именно тем топливом, которое указывает производитель автомобиля. Крайне важно не перепутать бензин с дизельным топливом. И тут дело не в том, что это плохо скажется на автомобиле, таким образом мотор просто убьется.

Но тут можно сделать небольшое отступление. Если по спецификации автомобиля в бак надо лить бензин марки А-95, то не случится ничего страшного, если придется залить бензин А-92. Поэтому не стоит паниковать, если вдруг на АЗС не окажется именно вашего бензина.

Заправка - это не место где можно дурачится и играть с огнем. Понятно, что на АЗС категорически нельзя курить и играть с зажигалкой. Также нельзя дурачится с пистолетом колонки. Бензин чрезвычайно токсичен и при попадании в глаза может причинить непоправимые травмы.

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Естественно надо знать с какой стороны находится лючок бензобака. Обычно на приборной панели есть стрелка, расположенная рядом со значком бензоколонки. Именно она и показывает ту сторону автомобиля, где находится лючок бензобака. Также важно не подъезжать вплотную к колонке, так как это затруднит процесс заправки.

Если на заправке работают заправщики, то надо сообщить ему марку топлива и необходимое количество топлива. Очень важно при этом обязательно взять чек. Дело в том, что можно заправится очень некачественным топливом и чек будет отличным доказательством, что заправка осуществлялась именно на этой АЗС. Также не лишним будет отблагодарить человека, который заправлял автомобиль. На некоторых АЗС эти люди работают сугубо за чаевые.

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Очень важно не начинать движение, когда заправочный пистолет находится еще в бензобаке. Иногда заправщик даёт чек и сдачу, а потом только вытаскивает пистолет. Поэтому прежде чем ехать, надо точно убедится, что пистолета нет в баке. Также если заправка производится самостоятельно, то надо убедится, что после заправки крышка бака хорошо закручена, а лючок бензобака закрыт.

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Фото: gazetacrimea.ru