Машины, которые участвовали в гонках 24 часа Ле-Мана

Самая старая гонка в мире — это 24 часа Ле-Мана, которая проходит каждый год в одноименном месте во Франции. Она является частью большой тройки автомобильного спорта вместе с Гран-при Монако и 500 миль Индианаполиса. С 1923 года самые знаменитые автомобильные бренды стараются участвовать в ней, делая ее одним из самых значительных событий в мире автомобильного спорта. Победа в этой гонке является поводом для гордости любого из современных автопроизводителей. Автомобили, участвующие в гонках 24 часа Ле-Мана не могут быть просто хорошими. Они должны представлять собой машины, способные выдержать продолжительные тяжелые нагрузки, и показать при этом высокие скорость и маневренность. Гонка, таким образом, является показателем того, может ли автопроизводитель создать надежную и эффективную машину.

Bentley Speed Six

Знаменитые Bentley Boys, группа гонщиков, которые помогли Bentley заработать репутацию в 1920-е, навсегда остались в истории Ле-Мана с автомобилем Bentley Speed Six. Изначально это была большая машина, созданная для комфорта и роскоши богатых. Но у нее было достаточно мощности, чтобы победить в гонке в 1929 и 1930 годах. У машины был двигатель объемом 6,5 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Этого было вполне достаточно для победы в те времена.

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Alfa Romeo 8C 2300 L, 1931

В 1931 году на старте гонки 24 часа Ле-Мана было 26 машин. До финишной черты добрались всего шесть. Победителем стала Alfa Romeo 8C 2300 LM. Она также выиграла гонки в 1932, 1933 и 1934 годах. Во многом это происходило по той причине, что большинство соперников просто не доезжало до финиша. Впрочем, машина была очень быстрой для своего времени, развивая скорость в 124 мили в час.

Jaguar D-Type

В 1950-е Jaguar доминировал в гонке. Причиной этого была великолепная модель Jaguar D-Type, которая побеждала пять раз в период с 1951 по 1957 год. Ранее такое удавалось только в 1920-е команде Bentley Boys. Публика так полюбила Jaguar D-Type, что компания выпустила на ее основе 16 моделей обычных дорожных машин под маркой XKSS. Одна из них принадлежала Стиву Маккуину. Со временем на основе Jaguar D-Type компания создала один из самых знаменитых спорткаров — Jaguar E-Type.

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Ferrari 250 LM, 1964

Ferrari выиграли каждую гонку 24 часа Ле-Мана между 1960 и 1965 годами. Эти машины-победительницы были не только быстрыми и мощными, но и невероятно красивыми. Ни один другой бренд не производил машин, которые выглядели бы так хорошо и в то же время демонстрировали поразительные качества на гоночной трассе. Созданный в 1964 году Ferrari 250 LM был великолепным примером таких автомобилей. Это одна из самых редких моделей Ferrari — всего было построено 34 экземпляра. На аукционе 2015 года Scottsdale Auction Week Ferrari 250 LM была продана за 9, 6 млн долларов.

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Фото: puntatacon. tv