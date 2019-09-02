Как избавиться от главных источников шума в машине

Каждый автолюбитель стремится так обустроить свою машину, чтобы ездить в ней с максимальным комфортом. И не последнее место при этом занимает тишина в салоне. Все новые средства передвижения обеспечены шумоизоляцией, но спустя некоторое время она теряет свои свойства и в машину проникают лишние звуки. Откуда берется этот грохот?

Источники шума

Наиболее часто встречающимся шумом является вибрация от двигателя. Она проявляется в виде шорохов, скрипов, дребезжания, которые по креплениям двигателя переносятся к кузову. Нередко посторонние звуки исходят от пластиковой обшивки салона низкого качества, от ненадежно закрепленной передней панели. Серьезным источником шума могут стать инструменты, оборудование, все, что находится в багажнике и бардачке.

Чтобы шум свести к минимуму, необходимо хорошо закрепить все предметы, которые плохо лежат, и в дальнейшем соблюдать порядок в багажнике и салоне. Для дополнительной шумоизоляции понадобятся особые материалы.

Как установить главные источники шума

Чтобы повысить шумоизоляцию салона, необходимо избавиться от вибрации. Начать стоит с проверки правильной работы всех узлов и приборов: двигателя, трансмиссии, подвески, рулевого управления. Если удастся выявить неисправности, то ремонтные работы помогут справиться с этой проблемой.

Когда устанавливают шумоизоляцию, то учитывают громкость внешних звуков. На большой скорости, при контакте узора шинных протекторов с дорожным покрытием, появляется громкий шум. К "тихим" шинам относятся нешипованные, у которых шапки протектора отличаются различными размерами. Но установка новой резины считается дорогостоящим делом, поэтому лучше сосредоточиться на других источниках посторонних звуков.

Поскрипывать при движении могут и всевозможные навесные приборы, такие как спойлер, внешние багажники, зеркала, антенны и другое. По законам физики струи воздуха движутся сквозь оборудование и вызывают неприятные звуки и вибрацию. Они связаны с особенностями модели машины, поэтому от определенной части шумов невозможно избавиться.

Для удаления лишних звуков используют особые материалы, которые поглощают шум и вибрацию. С их помощью можно существенно снизить силу звуков в салоне.

Как избавиться от посторонних звуков

Особые материалы делят на два вида: звукоизоляторы и вибродемпферы. Изоляторы звука включают в себя пузырьки воздуха, которые обладают надежной звукоизоляцией и отлично сохраняют теплую температуру в салоне. Это средство идеально подходит для изоляции звука двигателя. У вибродемпферов другое назначение, они служат утяжелителями для борьбы с вибрацией кузова.

Новую машину специалисты рекомендуют обеспечить шумоизоляцией до проведения антикоррозийной обработки. Меры по шумоизоляции состоят из нескольких шагов: тотальной или частичной разборки салона, демонтажа электроники на участках установки шумоизоляции. Кроме того, необходимо убрать коврики и хорошо просушить салон.

Схема установки звукоизоляции практически одинакова. Сверху, на вибродемпфер, принято помещать звукоизолятор с мелкими порами. Главное, не переусердствовать с материалами, чтобы не вызвать обрыв креплений.

Завершив подготовительный этап, осматривают шумоизоляционные материалы промышленного производства. При наличии вздутий или отслоений, их удаляют, а незащищенный участок можно почистить от коррозии, загрунтовать и покрыть краской. Затем поверхность обезжиривают.

Подготовленному материалу придают необходимую форму и наклеивают на поверхность. Чтобы не возиться с клеем, гораздо удобнее взять самоклеящийся шумоизоляционный материал. Для снижения пористости поверхности, ее разглаживают с помощью промышленного фена, а затем приступают к сборке салона.

Шумоизоляция отнимает много времени, сил и денег, но результат затраченных усилий сделает поездку комфортной и приятной.

Фото: media-driver.info