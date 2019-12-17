Плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса автомобиля

Специальные проставки помогают увеличить клиренс. Но насколько это оправданно с точки зрения характеристик?

Достоинства и недостатки проставок

Модификация проставок зависит от марки авто и от того, где предполагается установка — на передних или на задних амортизаторах. Для передних стоек проставки бывают стальные и алюминиевые. Выглядят как кронштейн. Задние могут быть резиновыми, пластиковыми; они выполнены в виде колец.

На уровень цены влияет материал и производитель. На СТО проставки обычно устанавливают быстро.

Несмотря на то, что проставки увеличивают проходимость автомобиля за счет увеличения дорожного просвета, они имеют ряд недостатков.

Например, при увеличении клиренса на отечественной "девятке" или на "Жигулях", сразу видны практические недостатки проведенной операции:

Увеличивается износ резиновых элементов амортизаторов.

Увеличивается задний занос, центр тяжести смещен.

Сниженный комфорт посадки водителя.

Развал/схождение изменяется.

Недостаток хода штока, так как прибавляется высота проставки.

Обоснованная причина, по которой действительно стоит ставить проставки, — уменьшение изначальной величины клиренса из-за износа пружин. Это актуально при частом передвижении по бездорожным участкам. Проставки из полиуретана имеют отличительную особенность: корпус полиуретановый, а втулка стальная. Полиуретан обладает более высокой скоростью износа, поэтому втулка может повредить кузов. Алюминиевые проставки более надежны при эксплуатации, но на них действует коррозия. Неплохо показал себя пластик.

Как ставить?

Чаще всего автовладельцы обращаются к специалистам сервиса, но установку проставок можно выполнить и самому, если есть интерес. Для передних стоек порядок действий следующий.

1. Сначала нужно поднять авто с помощью домкрата. Снять колесо, отсоединить тормозные шланги, стойки и открутить еще пару гаек. Чтобы снять стойку полностью, нужно будет открутить еще несколько гаек в районе верхней опоры. В любом случае, следует придерживаться инструкции для своего автомобиля.

2. Старые болты обычно коротковаты для установки накладки, поэтому их следует выбить и поставить новые.

3. Закрепить проставку болтами. Затем можно устанавливать все обратно. Возможно, что придется подпереть пружину поперечной стойки, чтобы она достала до отверстия крепежа.

Если требуется установить задние проставки, то необходимо:

1. Снять пороги, обшивку и накладки багажника, с боковых панелей. Это подготовительные работы.

2. Затем поднять зад при помощи домкрата. Порядок действий аналогичен порядку установки передних проставок.

3. Собрать обратно.

Фото: ffclub. ru