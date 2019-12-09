Чем полезны зеркала с видеорегистратором

В наши дни все большую популярность приобретают зеркала с видеорегистратором. В этом устройстве нет вечно путающихся проводов, к тому же с принципом работы этого прибора несложно разобраться. Зеркало не бросается в глаза и не вызывает любопытства у посторонних, так как регистратор вмонтирован в само зеркало.

Современный авторынок предлагает большой ассортимент моделей с различными вариантами функций. Но прежде, чем приобретать такое устройство, необходимо познакомиться с его главными преимуществами.

С какой целью покупают зеркала-видеорегистраторы

Каждый автолюбитель стремится достичь максимального комфорта своей машины, поэтому периодически покупает более современные приборы, которые превращают дорогу в приятное событие. И одним из них является зеркало с видеорегистратором, которое приобретают и для дополнительной страховки в случае аварии. Их можно приобрести в любом интернет-магазине Москвы и регионов России.

Необходимо сказать, что зеркало с видеорегистратором является универсальным устройством. Оно идеально подходит к любой модели средства передвижения: малолитражке, внедорожнику, микроавтобусу и даже автобусу. Беспроводной принцип работы прибора оставляет хороший обзор при движении. Зеркало с видеорегистратором сможет без проблем установить даже новичок за рулем, который почти не разбирается в технике. Устройство очень просто настраивается и используется.

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Обеспечивает удобное вождение

Ради этой цели обычно приобретают этот прибор. Парковочная камера обеспечит безопасную парковку тем автолюбителям, которым сложно рассчитать габариты средства передвижения. Кроме того, благодаря большим размерам зеркала с видеорегистратором, можно лучше следить за движением на дороге. При поездке в ночное время можно включить инфракрасную подсветку. Видеорегистраторы типа зеркала заднего вида очень компактны и занимают мало места. Такое устройство сложно обнаружить, что защищает его от краж.

Когда водитель находится за рулем, он может свободно пользоваться приложениями, это никак не отразится на ходе записи, на ее качестве. Кроме того, micro-sd карты дают возможность сохранить сведения даже при серьезном повреждении гаджета.

Отличается простотой использования

Благодаря тому, что видеорегистраторы крепятся на шарнирах, они обладают большой гибкостью, их можно расположить наиболее удобным образом.

Чтобы солнце не слепило глаза водителю, когда он смотрит на экран, стоит выбрать модель с козырьком. Кроме того, антибликовое покрытие защитит автолюбителя от ослепительного света фар автомобилей, которые едут позади. Владелец сможет самостоятельно выбрать разрешение для съемки и таким образом сэкономит место на карте. Управление устройством происходит с помощью стандартных или сенсорных кнопок.

При покупке необходимо обратить внимание на такие характеристики: частота кадров, разрешение, видеокодек, прочие функции.

Фото: gadget4me. ru