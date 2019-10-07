Внимание: флокирование! Оригинальный тюнинг

Многие автолюбители хотят выделить свою машину "в толпе". В наше время не нужно искать варианты для тюнинга, они приходят сами. И пример этому — флокирование.
Флокирование — это разновидность тюнинга, который можно применять к разным поверхностям авто (и внутри, и снаружи). Можно сделать узор, орнамент, надпись — все, что хочется.
Основной принцип
Флок состоит из мелких частиц разнообразного вида: полиамид, шерсть, полиэстер и т. д. Наносится примерно так же, как и краска — с помощью распылителя, только при флокировании распылитель создает электростатическое поле, что и обеспечивает распыление.
Выбранные участки салона покрываются специальным текстилем. Элементы текстиля при воздействии электростатики "поднимаются" перпендикулярно, за счет чего достигается потрясающий эффект. Каждый текстильный элемент называется "флок", а распылитель носит название "флокатор".
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Преимущества
Если все было выполнено правильно, то тюнингованная поверхность становится на ощупь похожей на велюр или замшу, обладающая неоспоримыми преимуществами:
1. Простой уход — обычная тряпка, щетка и чистящее средство.
2. Не выгорает на солнце.
3. Шумоизоляция и теплоизоляция. Толстый слой флока сравним с 5 мм утеплителем.
4. Не горит и не выделяет токсичных испарений.
5. Не впитывает запахи (например, запах табачного дыма).
6. Идеален для того, чтобы скрыть механические повреждения (трещины, царапины и т. д.).
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Характеристики флока
Необходимое оборудование и материалы
Чтобы выполнить работу самостоятельно, деталь нужно предварительно подготовить: очистить от пыли, заделать царапины, ошкурить, обезжирить. Только после этого на очищенную и обезжиренную поверхность можно наносить клей. Материал засыпать во флокатор и начинать распыление на расстоянии 10-15 см. Излишки первого слоя нужно сдуть феном, затем нанести второй слой. Окончательный результат — гладкая флокированная поверхность без пробелов.
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Фото: motorpuls. ru
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