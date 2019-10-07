Внимание: флокирование! Оригинальный тюнинг

Многие автолюбители хотят выделить свою машину "в толпе". В наше время не нужно искать варианты для тюнинга, они приходят сами. И пример этому — флокирование.

Флокирование — это разновидность тюнинга, который можно применять к разным поверхностям авто (и внутри, и снаружи). Можно сделать узор, орнамент, надпись — все, что хочется.

Основной принцип

Флок состоит из мелких частиц разнообразного вида: полиамид, шерсть, полиэстер и т. д. Наносится примерно так же, как и краска — с помощью распылителя, только при флокировании распылитель создает электростатическое поле, что и обеспечивает распыление.

Выбранные участки салона покрываются специальным текстилем. Элементы текстиля при воздействии электростатики "поднимаются" перпендикулярно, за счет чего достигается потрясающий эффект. Каждый текстильный элемент называется "флок", а распылитель носит название "флокатор".

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Преимущества

Если все было выполнено правильно, то тюнингованная поверхность становится на ощупь похожей на велюр или замшу, обладающая неоспоримыми преимуществами:

1. Простой уход — обычная тряпка, щетка и чистящее средство.

2. Не выгорает на солнце.

3. Шумоизоляция и теплоизоляция. Толстый слой флока сравним с 5 мм утеплителем.

4. Не горит и не выделяет токсичных испарений.

5. Не впитывает запахи (например, запах табачного дыма).

6. Идеален для того, чтобы скрыть механические повреждения (трещины, царапины и т. д.).

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Характеристики флока

Разнообразие характеристик флока дает автолюбителю широкие возможности комбинирования материала при оформлении своей любимой машины. Флок различается по качеству. Самый хороший — производства Англии или Швейцарии. У дорогого качественного флока кончики частиц немного заостренные, это облегчает контакт с поверхностью. У дешевого кончики пушистые, что затрудняет нанесение.

Толщина 0,9-6,7 dtex, длина — 0,5-5 мм.

Вискозный флок обладает бархатистой поверхностью. У полиамидного ворсинки расположены параллельно.

Разнообразная цветовая гамма и текстура.

Необходимое оборудование и материалы

Флок. Расход флока составляет примерно 1 кг на 6-7 кв. м. Цена в районе 1,5 тыс. рублей (зависит от цвета и материала самого флока, т. к. самый дорогой — полиамид).

Флокатор. При выборе этого устройства особое внимание следует уделить регулированию мощности. Если необходимо нанести мелкий узор, то мощность нужна минимальная. Цена — от 5 тыс. р, но хороший флокатор стоит в районе 15-20 тыс. р.

Клей. Предпочтительно использовать клей, предназначенный для нанесения кисточкой на пластик. 1 кг стоит около 800-1000 руб.

Дополнительные инструменты: наждачка, праймер и др.

Чтобы выполнить работу самостоятельно, деталь нужно предварительно подготовить: очистить от пыли, заделать царапины, ошкурить, обезжирить. Только после этого на очищенную и обезжиренную поверхность можно наносить клей. Материал засыпать во флокатор и начинать распыление на расстоянии 10-15 см. Излишки первого слоя нужно сдуть феном, затем нанести второй слой. Окончательный результат — гладкая флокированная поверхность без пробелов.

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Фото: motorpuls. ru