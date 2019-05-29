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20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Теперь лучший друг человека не собака, а автомобиль. Особенно у звёзд

Авто

Некоторые говорят, что собака — лучший друг человека, но в наш век электроники, пластика и невероятного темпа жизни многие считают, что лучшим другом становится автомобиль. Автомобили любят почти все, о них говорят, их обсуждают, сайты, рассказывающие о машинах, пользуются неизменной популярностью, а ролики собирают миллионы просмотров. К несчастью, насладиться владением самыми лучшими машинами могут только самые богатые люди на планете, то есть всевозможные звезды и знаменитости.

Теперь лучший друг человека не собака, а автомобиль. Особенно у звёзд

Дэвид Бекхэм, Aston Martin Vanquish

Этот футболист известен своей любовью ко всему, что имеет двигатель и колеса. Неудивительно, что один из самых известных футболистов в мире, пусть и уже ушедший из спорта, обратил свой взгляд на одну из самых прославленных роскошных машин. Дэвид говорит, что Aston Martin является его любимой маркой. У него имеются и другие машины, относящиеся к классу роскошных и невероятно дорогих. В гараже Дэвида имеются и Jaguar за 200 тысяч долларов, и Audi за 150 тысяч, и Ferrari 612 за 300 тысяч, а также Cadillac Escalade и Jeep Wrangler.

Приянка Чопра, Mercedes-Maybach S 650 Sedan

Ник Джонас и Приянка Чопра являются одной из самых известных пар в мире. Ник и Чопра не устают вызывать в своих поклонниках восхищение и зависть. И не в последнюю очередь благодаря тому, что у них есть много денег и, соответственно, много роскошных машин. Не так давно Ник подарил жене одну из самых лучших машин в мире — невероятный Mercedes-Maybach S 650. За такой подарок он почти сразу же получил от своей жены звание "лучшего мужа в мире".

Криштиану Роналду, Rolls-Royce Cullinan

Криштиану, появившийся на свет в Португалии, известен любителям футбола по всему миру и общепризнанно является одним из лучших футболистов за всю историю этого вида спорта. Все это делает его одним из самых богатых людей в мире, владельцем множества домов, роскошных вещей и, конечно же, машин. Будучи третьим в списке самых высокооплачиваемых спортсменов, Криштиану просто вынужден был приобрести Rolls-Royce, чтобы соответствовать своему статусу. И для этого он выбрал один из самых эффектных автомобилей этой марки — внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью 500 тысяч евро.

Бен Аффлек, Range Rover

Бен Аффлек нередко оказывается в новостях по самым различным поводам. Иногда это его отношения с кем-либо, проблемы на работе или борьба с вредными привычками. Пресса любит Аффлека — он всегда поставляет им что-нибудь интересное и привлекающее читателей и зрителей. Но ничто не может остановить его перед покупкой нового дорогого автомобиля. Одним из последних приобретений Бена стал Range Rover, который актер купил себе в качестве подарка на 46-летие. Машины этой марки являются одними из самых популярных среди актеров и знаменитостей Голливуда.

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ТОП 7 САМЫХ ЛЮБИМЫХ МАШИН ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина бен аффлек автомобиль криштиану роналду
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