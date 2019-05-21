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Автор Ирина Гусакова

Актрисы из вселенной Marvel, у которых отличные спортивные машины

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Фильмы вселенной Marvel появились на экранах задолго до того, как возник термин "Кинематографическая вселенная Marvel". Истории о людях Икс доказали, что комиксы могут быть интересны большому количеству зрителей, а последовавшие за ними фильмы о Человеке-пауке лишь подтвердили это мнение. Конечно же, были и неудачные или не совсем удачные ленты, такие как "Сорвиголова", "Халк" или "Фантастическая четверка".

Актрисы из вселенной Marvel, у которых удивительно красивые машины [АВТОМОБИЛИСТАМ]

Сложно назвать какую-либо из популярных современных актрис, которые не появлялись в этой киновселенной. Естественно, что популярность и участие в приносящих миллиарды долларов проектах позволяет хорошо заработать и актрисам, а это приводит ко множеству дорогих покупок, включая и роскошные автомобили.

Минг-На Вен, Corvette

Этой невероятной женщине исполнилось 55 лет, но выглядит она не менее привлекательно, чем некоторые из ее намного более молодых коллег. Получив роль Мелинды Мэй в сериале "Агенты "Щ.И.Т."", актрисе довелось пережить немало приключений. Она сражалась с вражескими агентами, собственным двойником и даже оказывалась в опасной виртуальной реальности. Из всех этих ситуаций она достойно вышла, причем иногда в весьма облегающих костюмах. За столь тяжелый труд муж актрисы подарил ей на день рождения Corvette, что она немедленно продемонстрировала в социальных сетях.

Софи Тернер, Audi A7

В фильме "Люди Икс: Апокалипсис" помимо ветеранов первой трилогии фильмов о знаменитых мутантах снялись и молодые актеры в ролях юных версий главных героев. Софи Тернер была выбрана для того, чтобы сыграть молодую версию Джин Грей, она выглядела идеально подходящей для этого. Больше известная как Санса Старк из "Игры престолов", София весьма убедительно сыграла владеющего телекинезом мутанта, а в грядущем "Темном Фениксе" ей предстоит превращение в существо невероятно могущественное и опасное. Тернер известна своим чувством стиля. Неудивительно, что она выбрала для себя Audi A7, в которой ее нередко видят с ее возлюбленным Джо Джонасом.

Бри Ларсон, Nissan 370Z

Эта актриса переживает свои лучшие дни в киновселенной Marvel. Она сыграла главную роль в "Капитане Марвел", ставшем всемирным хитом во многом благодаря красоте и игре Бри. Вскоре нам предстоит увидеть ее в фильме "Мстители: Финал". Занимаясь актерским ремеслом с раннего детства, Ларсон теперь является лауреатом "Оскара" и снимается в популярных блокбастерах.

Такой успех позволил ей добавить машин в ее гараж. Ларсон не так давно привлекла внимание, когда в рамках физической подготовки к "Капитану Марвел" толкала свой Jeep. Но нравятся ей и более элегантные машины. Например, Nissan 370Z, спорткар, великолепно подходящий атлетичной суперзвезде.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кино машина фильмы автомобиль
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