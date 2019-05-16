Автомобили по акции продаются по причине дефектов, слабого спроса, "не сезона" и другим причинам

Если речь идет о покупке машины, то одурачить клиента, сыграв на цене автомобиля, значительно сложнее, чем, например, при продаже продуктов. Человек, покупающий машину, уже давно все хорошо взвесил и знает примерную стоимость нужного ему автомобиля. А если вдруг дилер всё-таки захочет обмануть, то может начаться скандал, а это ударит по репутации, и тогда сотрудники салона начнут списывать недоразумение на курс доллара, что чаще всего и происходит.

Стоит ли покупать автомобиль по акции? / советы автомобилистам

Если на машину есть скидка, это именно скидка в ее полном понимании. И предоставляют ее по нескольким причинам. Обычно покупатель активно клюет на такие предложения.

Остатки

Часто склады дилеров полнятся автомобилями, которые не продались в прошлом году. И, конечно, продавец очень заинтересован в том, чтобы побыстрее избавиться от этих автомобилей. Причем с каждым месяцем модели будут терять в цене, да и на деньги с их продажи можно приобрести новые модели.

Спрос

Практически у каждого производителя автомобилей, есть такие модели, которые по разным причинам пользуются слабым спросом. Тут мы говорим именно о моделях, а не комплектации. Такие машины часто становятся акционными.

Комплектация и модификация

В автосалоне нередко могут задержаться автомобили со слишком крутой или, наоборот, слабой комплектацией. Этот фактор может привести к невостребованности данных автомобилей. Соответственно, их также могут продавать по акции.

Новые модели

Случается так, что производитель снимает с производства какую-то модель. А может быть так, что начинается производство автомобиля нового поколения. Соответственно, старые оставшиеся автомобили становятся предметами продажи по акции.

Время года

Если говорить о кабриолетах и спортивных машинах, то цена их зависит от времени года. Соответственно, в "не сезон" эти машины могут удешевляться.

Дефекты

Любой товар, в том числе автомобили в процессе транспортировки или хранения могут получить определенные дефекты. Если после устранения они остаются видны, то в этом случае точно можно рассчитывать на существенную скидку.

Маркетинг

Любой клиент автосалона, будет интересоваться, чем же отличаются акционные автомобили от обычных. Обычно разница только в том, что первые несколько устарели морально и не более. В целом это такие же качественные автомобили. Причем нередко салоны продают остатки с прошлого года, не получая прибыли. А иногда акции проводятся только для того, чтобы увеличить число продаж. И вышеперечисленные факторы тут ни при чем.